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ODF
ODT
OpenDocument Format
OASIS Open Document Format for Office Application
открытый формат документов для офисных приложений



04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice
02.06.2011 В России устранен еще один барьер на пути СПО: нацстандарт ODF вступил в действие
14.01.2011 Как новый ГОСТ изменит рынок СЭД
24.12.2010 Формат ODF стал в России национальным стандартом
17.03.2010 ODF: не все так быстро
10.11.2008 IBM переведет Lotus Symphony на OpenOffice 3.0
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0
24.06.2008 Microsoft признала поражение в «битве форматов»
23.05.2008 ODF Alliance скептичен в отношении обещаний Microsoft
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов
14.05.2008 ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия
08.04.2008 MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов
05.09.2007 Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft
31.08.2007 Россия: переход на открытые стандарты не состоялся
29.08.2007 Россия: правительство поддержит открытые стандарты
12.02.2007 Sun выпустил ODF-конвертер для MS Office 2003
11.05.2006 Microsoft проиграла битву за офисный стандарт
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет
07.12.2005 IBM поддержит OpenDocument
02.12.2005 IBM: Массачуссетс должен принять ODF
25.05.2005 Офисные документы подвели под единый стандарт

Публикаций - 170, упоминаний - 350

ODF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20958 89
IBM 8629 36
Google LLC 9395 21
Apple Inc - Эппл Рус 10083 17
Oracle - Sun Microsystems 2107 14
Новые облачные технологии (НОТ) 227 13
Micro Focus - Novell 844 11
Red Hat 1118 10
Oracle Corporation 5770 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7744 9
TDF - The Document Foundation 36 8
Abbyy 1048 7
Intel Corporation 10777 7
Adobe Systems 1329 7
5005 4
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 4
Toshiba Corporation 2747 4
Акадо Телеком - Комкор 775 4
Canonical 179 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 3
HP - Hewlett-Packard 3422 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 235 3
Hancom 12 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 478 3
Zoho Corporation 15 3
Docsvision - ДоксВижн 943 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 28 3
Meta - Facebook 4112 3
SUSE 307 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 246 3
Promt - Промт 257 3
Corel Corporation 320 2
Dell EMC 4463 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3735 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 367 2
Микрон - Micron 570 2
Amazon Inc - Amazon.com 2512 2
SEC Consult Services 1270 2
Yandex - Яндекс 4543 2
Salesforce.com 342 2
Почта России ПАО 1767 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1547 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 2
Deutsche Bank 288 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 29 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 1
Свобода 36 1
Barclays Capital 23 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1759 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 110 1
Бином 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1595 1
Visa International 1639 1
Аэрофлот 613 1
НСПК - Национальная система платежных карт 272 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4801 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 90 1
BP - British Petroleum 105 1
Boeing 895 1
Магнит - Сеть магазинов 289 1
Credit Suisse 105 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 689 1
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 1
Царицын капитал 22 1
АвтоВАЗ 159 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7304 15
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 15
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1625 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1944 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1089 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 178 4
Правительство РФ 2638 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1099 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2273 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2005 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2336 3
Президент Российской Федерации 1710 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 162 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1216 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
МВД Франции - Министерство внутренних дел Франции 4 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 50 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 1
Управление делами президента Российской Федерации 45 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2728 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1935 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 1
Роснано 619 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 6
ASF - Apache Software Foundation 78 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 192 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 2
Руссофт - Russoft 336 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
Linux Foundation 161 1
OIN - Open Invention Network 22 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 8 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
Eclipse Foundation 24 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1383 42
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1135 27
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 912 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12217 11
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 141 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12102 9
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 270 8
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 7
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 253 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1912 7
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 434 7
EPUB - Electronic Publication 109 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2430 4
ARM64 - Архитектура процессора 1222 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 451 4
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 51 3
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 122 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1632 3
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 38 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 203 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9141 2
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 21 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 210 2
DDR - Double data rate 2046 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3998 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 106 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3031 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 58 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 2
Repository - Репозиторий 15 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 660 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 27 1
Microsoft Office 2943 80
Apache OpenOffice 440 73
Linux OS 7160 44
Microsoft Windows 10 10086 39
Microsoft Word 552 33
Microsoft Excel 698 22
Microsoft Office Office Open XML - Microsoft OOXML 39 21
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 156 20
Новые облачные технологии - МойОфис 320 18
Microsoft Office 2007 164 18
Microsoft PowerPoint 613 17
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 224 17
Google Android 11622 16
Apple iOS 6193 14
Apple macOS X 1392 12
Apache OpenOffice Impress 21 10
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 10
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 9
StarDivision - StarOffice 97 9
Apache OpenOffice Writer 28 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu 592 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 8
Apache OpenOffice Draw 14 8
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 19 8
Apple macOS 1217 8
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 15 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 7
Microsoft Windows 7 1728 7
Microsoft Windows XP 2205 6
Microsoft Outlook 1208 6
Microsoft Windows 1332 6
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 211 6
Java - Язык программирования 2385 6
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 46 6
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 40 6
Microsoft Store 235 5
Tizen OS - Linux 219 5
Microsoft Office 365 786 5
Google Gmail 776 5
Комиссаров Дмитрий 163 9
Путин Владимир 2403 7
Чеглаков Андрей 45 5
Щеглов Петр 12 4
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 4
Кирсанов Алексей 24 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 4
Шершульский Владислав 19 4
Новодворский Алексей 100 3
Макаров Станислав 114 3
Смирнов Алексей 157 3
Медведев Дмитрий 1582 3
Савюк Виктор 31 3
Басов Алексей 114 3
Алкснис Виктор 64 2
Фенюшин Евгений 21 2
Айвазов Армен 450 2
Храмцовская Наталья 40 2
Липич Григорий 60 2
Демидов Михаил 132 2
Бегтин Иван 49 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 550 2
Давидан Александр 15 2
Мельникова Анастасия 172 2
Тихвинский Никита 11 2
Кривенко Виталий 19 2
Галямов Эдуард 5 1
Смирнов Денис 6 1
Cerf Vint - Серф Винт 34 1
Ухлинов Леонид 57 1
Волков Игорь 13 1
Курьянов Сергей 150 1
Хлуденев Александр 2 1
Гуриев Марат 15 1
Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
Казак Максим 155 1
Коротков Андрей 68 1
Карагиоз Владимир 6 1
Поносов Александр 59 1
Гребнев Егор 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 82062 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11534 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33838 15
Германия - Федеративная Республика 7770 14
Бразилия - Федеративная Республика 1893 12
США - Массачусетс 409 10
Индия - Республика 4069 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10847 8
Европа 7242 8
Дания - Королевство 882 8
Франция - Французская Республика 4918 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26561 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9398 7
Испания - Королевство 2511 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 410 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 257 7
Южная Корея - Республика 3248 6
Беларусь - Белоруссия 3188 5
Швеция - Королевство 1762 5
Бельгия - Королевство 847 5
Нидерланды 1988 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 4
Австралия - Австралийский Союз 2645 4
Африка - Африканский регион 2659 4
Италия - Итальянская Республика 2815 4
Германия - Бавария - Мюнхен 381 4
Норвегия - Королевство 1048 3
Латинская Америка 1340 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 3
Малайзия 736 3
Эквадор - Республика 82 3
Камерун - Республика 31 3
Казахстан - Республика 4116 2
Россия - ЦФО - Тульская область 922 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Япония 7883 2
Армения - Республика 1038 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Польша - Республика 1457 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5011 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 921 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2704 5
Русский язык 1652 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4067 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 370 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 15 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Английский язык 374 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 1
Ctrl 51 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 408 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1194 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1510 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 1
Образование в России 551 1
Associated Press 1965 2
Ars Technica 301 2
КиноПоиск - Портал о кино 119 1
РС Рro 87 1
InterNetNews - InternetNews.com 198 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
TechRadar 72 1
Fortune 156 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
CNET - Издание 1557 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
НТВ - Телекомпания 276 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Thomson Reuters - Рейтер 5606 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10412 1
Wikipedia - Википедия 398 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2558 5
Forrester Research 782 2
Gartner 3173 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
Fortune Global 500 266 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 162 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 281 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
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