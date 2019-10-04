Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ODF
ODT
OpenDocument Format
OASIS Open Document Format for Office Application
открытый формат документов для офисных приложений
Публикаций - 170, упоминаний - 350
ODF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 163 9
|Путин Владимир 2403 7
|Чеглаков Андрей 45 5
|Щеглов Петр 12 4
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 857 4
|Шершульский Владислав 19 4
|Новодворский Алексей 100 3
|Макаров Станислав 114 3
|Смирнов Алексей 157 3
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Савюк Виктор 31 3
|Басов Алексей 114 3
|Алкснис Виктор 64 2
|Фенюшин Евгений 21 2
|Айвазов Армен 450 2
|Храмцовская Наталья 40 2
|Липич Григорий 60 2
|Демидов Михаил 132 2
|Бегтин Иван 49 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 550 2
|Давидан Александр 15 2
|Мельникова Анастасия 172 2
|Тихвинский Никита 11 2
|Кривенко Виталий 19 2
|Галямов Эдуард 5 1
|Смирнов Денис 6 1
|Cerf Vint - Серф Винт 34 1
|Ухлинов Леонид 57 1
|Волков Игорь 13 1
|Курьянов Сергей 150 1
|Хлуденев Александр 2 1
|Гуриев Марат 15 1
|Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
|Казак Максим 155 1
|Коротков Андрей 68 1
|Карагиоз Владимир 6 1
|Поносов Александр 59 1
|Гребнев Егор 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2558 5
|Forrester Research 782 2
|Gartner 3173 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
|Fortune Global 500 266 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru