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MSK-IX
ЦВКС МСК-IX
Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange


24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
14.12.2020 Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете 2
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 4
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 2
27.04.2020 «Ростелеком» купил за миллиард землю под собственным ЦОДом 2
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 2
21.11.2019 «Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов 1
30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста» 7
14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов 7
14.12.2018 В Госдуму внесен закон о полностью автономном Рунете 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
18.05.2018 Русскоговорящие хакеры научились воровать переписку из Telegram 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 2
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 2
30.11.2017 Все домены Рунета отдадут во власть «Ростелекома» 4
27.06.2017 Минкомсвязи хочет запретить иностранцам владеть точками обмена трафиком 3
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 1
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 2
06.03.2017 «Ростелеком» поглотил «сердце Рунета» 1
19.02.2016 «ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г. 1
09.12.2015 Умер основатель европейского интернет-регулятора и друг Рунета 1
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством 2
24.06.2015 Infinera расширила семейство облачных платформ Cloud Xpress 2
22.04.2015 MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо» 5
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData 2
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета» 3
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 1
21.10.2014 «Ростелеком» скупает московские ЦОДы 1
13.08.2014 Тысячи абонентов «Мегафона» в Москве несколько месяцев испытывают проблемы со связью 1
29.07.2014 Минкомсвязь, ФСБ и Минобороны провели учения по защите российского интернета 1
29.07.2014 Минкомсвязь, ФСБ и Минобороны провели учения по защите российского сегмента интернета 1
24.07.2014 Inoventica организует доступ региональных операторов к услугам MSK-IX 5
30.05.2014 Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону 1
11.04.2014 12 млн пользователей получат SLA при доступе к облачным сервисам компании Inoventica 1
16.12.2013 На чем держится российский интернет – техническая база 1
09.12.2013 «Акадо Телеком» присоединит Минрегион к MSK-IX 1
04.07.2013 Международный пиринг W-ix стал клиентом гибридного облака Inoventica 2
02.07.2013 «Лаборатория Касперского» отмечает усиление мощности DDoS-атак в Рунете 2
20.03.2013 MSK-IX преодолела рубеж в 1 Тбит/c 2

Публикаций - 71, упоминаний - 138

MSK-IX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 29
SafeData - Центр Хранения Данных 51 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
VK - Mail.ru Group 2485 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 4
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Telegram Group 702 3
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 3
Twitter 2204 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
HP - Hewlett-Packard 898 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Ростелеком Связьинвест 704 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Ngenix 42 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 2
Крок 1221 2
Hitachi Vantara 100 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Cisco Systems 2054 2
Google LLC 7168 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Facebook 3767 2
Microsoft Corporation 11143 2
Универсальные технологии 4 2
Infinera 32 1
Nokia Networks 54 1
Tionix - Тионикс 48 1
Скай Линк - Skylink 506 1
Cisco Talos 29 1
Рустелеком ТК 197 1
pCloud AG 4 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 1
Авантаж 48 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
Парус 204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Aldo Coppola 2 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
X5 Group 599 1
Северсталь ПАО 204 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Росгосстрах 182 1
Почта России ПАО 1577 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Администрация Президента РФ 269 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Президент США 105 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 461 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Data Escrow - резервное хранение доменных реестров у третьих лиц 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Kubernetes 307 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 5
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
VMware ESXi 142 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
SafeData ЦОД 1 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Siemens MindSphere 22 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Symantec NetBackup 49 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
HPE ProLiant ML - Серия серверов 1 1
MSK-IX Instanet 1 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Rakuten Viber 429 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
WhatsApp Messenger 654 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Google Gmail 606 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 1
Солдатов Алексей 77 5
Калугин Сергей 162 3
Дворкович Аркадий 169 2
Путин Владимир 1828 2
Щеголев Игорь 676 2
Соколов Алексей 121 2
Марголин Михаил 2 2
Солдатова Галина 8 2
Пачикин Андрей 4 1
Здольников Владимир 5 1
Фолин Михаил 1 1
Ковальчук Михаил 10 1
Носков Михаил 21 1
Матосов Максим 2 1
Ковальчук Юрий 30 1
Суслин Андрей 4 1
Шкитин Алексей 1 1
Гурвич Александр 1 1
Николаев Александр 15 1
Провоторов Александр 146 1
Великожон Дмитрий 5 1
Либин Сергей 18 1
Белов Евгений 5 1
Щеголев Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Лановенко Светлана 1 1
Левова Ирина 18 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Морозов Евгений 5 1
Кадыков Роман 15 1
Флорентьева Мария 17 1
Шкиттин Алексей 2 1
Ильин Александр 10 1
Самойленко Максим 65 1
Заединов Руслан 40 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Галушкин Олег 168 1
Рейман Леонид 414 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - ПФО - Самара 1301 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 5
Россия - СФО - Новосибирск 1977 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 3
Восточная Европа 1688 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 2
Украина 3389 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Европа 3781 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Чехия - Чешская Республика 499 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Южная Америка 313 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Медуза - Meduza 18 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2728 1
Juniper Research 278 1
Gartner 2196 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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