Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MSK-IX
ЦВКС МСК-IX
Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 138
MSK-IX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Солдатов Алексей 77 5
|Калугин Сергей 162 3
|Дворкович Аркадий 169 2
|Путин Владимир 1828 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Соколов Алексей 121 2
|Марголин Михаил 2 2
|Солдатова Галина 8 2
|Пачикин Андрей 4 1
|Здольников Владимир 5 1
|Фолин Михаил 1 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Носков Михаил 21 1
|Матосов Максим 2 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Суслин Андрей 4 1
|Шкитин Алексей 1 1
|Гурвич Александр 1 1
|Николаев Александр 15 1
|Провоторов Александр 146 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Либин Сергей 18 1
|Белов Евгений 5 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Лановенко Светлана 1 1
|Левова Ирина 18 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Морозов Евгений 5 1
|Кадыков Роман 15 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Ильин Александр 10 1
|Самойленко Максим 65 1
|Заединов Руслан 40 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Галушкин Олег 168 1
|Рейман Леонид 414 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2196 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767056, в очереди разбора - 670742.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767056, в очереди разбора - 670742.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru