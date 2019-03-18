LiveInternet

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18.03.2019 «Яндекс» запустил «скучную» соцсеть с искусственным интеллектом 1
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone 1
13.03.2018 Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
30.10.2017 Куратор поисковика «Спутник» стал главным по российским венчурным инвестициям 1
07.08.2017 Куратор поисковика «Спутник» покинул «Ростелеком» 1
20.06.2017 Браузер «Спутник» может стать обязательным в государственных ведомствах и компаниях 1
01.06.2017 Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение 5
29.05.2017 Отозвана лицензия у банка, принадлежащего «советнику Путина по интернету» 1
28.07.2016 «Яндекс» показал рост выручки и прибыли 1
16.02.2016 У «Яндекса» снизились прибыль и доля рынка 1
27.11.2015 Браузер Firefox освободился от кабалы Google 1
17.11.2015 Google решил повоевать с «Яндексом» и ФАС 1
14.10.2015 Торрент-трекеры в России впервые заблокированы пожизненно 2
13.10.2015 «Яндекс» становится штатным поисковиком в Windows 10 1
17.09.2015 «Яндекс.Браузер» обзавелся защитой от фишинга, вредоносных сайтов и кражи данных 1
14.09.2015 Официально: Google виновен в нарушении российского законодательства. «Яндекс» победил 1
10.08.2015 «Госпоисковик» «Спутник» заплатит деньги за свою раскрутку 1
26.05.2015 Выручка московских интернет-магазинов превышает 122 млрд руб. в год 1
28.04.2015 У «Яндекса» падает прибыль 1
20.02.2015 В России начато расследование против Google по заявлению «Яндекса» 1
18.02.2015 «Яндекс» увеличил годовую выручку почти на треть 1
18.02.2015 «Яндекс» привлекает российские власти к войне с Google 1
12.02.2015 Принадлежащий «Ростелекому» поисковик «Спутник» выпустил собственный браузер 1
12.12.2014 Google закрывает технический офис в России? 1
01.10.2014 Число пользователей «Яндекс.Браузера» выросло до 24 миллионов 1
29.07.2014 «Яндекс» снизил выручку от баннерной рекламы, прибыль упала на 18% 1
11.07.2014 Владельцем знаменитого фотохостинга Radikal.ru оказалась Mail.ru Group 1
26.06.2014 «Яндекс» объявил об уничтожении своей блог-платформы 1
26.06.2014 «Яндекс» закрывает «Я.ру» и отключает загрузку видеороликов в «Яндекс.Видео» 1
24.04.2014 Выручка «Яндекса» в первом квартале 2014 г. выросла на 36% 1
18.04.2014 Mail.ru продал долю в хостинге, созданном на Украине 1
08.04.2014 Издание Digit.ru, созданное на деньги системных интеграторов, закрылось 1
20.02.2014 «Яндекс» увеличил выручку на 37%, а прибыль на 64% 1
21.11.2013 В «Моем Мире» появилась мобильная реклама 1
24.10.2013 «Яндекс» увеличил выручку благодаря Mail.ru 1
25.09.2013 Доступ к ресурсам Mail.Ru Group для жителей Армении ускорился в 7 раз 1

Публикаций - 121, упоминаний - 142

LiveInternet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 25
Yandex - Яндекс 4101 15
Microsoft Corporation 11095 15
Rambler Group - Рамблер ГК 485 13
Google LLC 7154 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
DigitalOcean 16 1
Telegram Group 702 1
АйТи 752 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Xiaomi 904 1
ASRock 25 1
ВолгаТелеком 218 1
K-Systems - К-Системс 48 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Selectel - Селектел 137 1
АФК Система ПАО 995 1
AMD - Advanced Micro Devices 1672 1
Facebook 3766 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 7
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Абсолют Банк 94 1
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Бинбанк 184 1
ЦИАН - CIAN 39 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
Восточный Банк 108 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Avito - Авито 171 1
Альфа-Групп 320 1
Роснефть НК 367 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
LinkedIn 520 1
Металлинвестбанк 39 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Уралсиб Банк 389 1
Газпром ПАО 521 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Администрация Президента РФ 268 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
PWA - Progressive Web Apps 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 16
Google Android 10751 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Microsoft Windows 10 6645 6
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 7 1662 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 3
Opera - Браузер 635 3
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 2
JavaScript - Язык программирования 631 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
ЦИАН Ипотека 1 1
Apple macOS X 901 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 12 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 1
Statcounter 171 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Google Gmail 606 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Microsoft Windows 10 Mobile 79 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Microsoft Exchange 682 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Волож Аркадий 181 17
Путин Владимир 1826 3
Клименко Герман 31 3
Басов Алексей 79 2
Песков Дмитрий 65 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Дворкович Аркадий 169 2
Володин Вячеслав 62 2
Островенко Владимир 1 1
Вайно Антон 16 1
Потанин Владимир 19 1
Шамалов Николай 2 1
Патрушев Николай 15 1
Федотов Михаил 13 1
Шишханов Михаил 1 1
Буянов Максим 3 1
Муров Андрей 3 1
Фурсенко Андрей 27 1
Миллер Алексей 13 1
Громов Алексей 5 1
Хлопонин Александр 5 1
Бортников Александр 19 1
Сурков Владислав 59 1
Кузнецова Анна 12 1
Глазьев Сергей 5 1
Плющенко Александр 1 1
Алекперов Вагит 6 1
Тихонова Катерина 3 1
Шамалов Кирилл 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Комаров Игорь 6 1
Сечин Игорь 27 1
Керимов Сулейман 20 1
Лисин Владимир 1 1
Мутко Виталий 5 1
Ушаков Юрий 2 1
Мильнер Юрий 116 1
Бударгин Олег 9 1
Козак Дмитрий 10 1
Камалдынов Дмитрий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Украина 3372 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Казахстан - Республика 2632 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Индия - Республика 2173 2
Восточная Европа 1679 1
Япония 2788 1
Франция - Французская Республика 2126 1
США - Вашингтон 334 1
Европа Западная 614 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 2
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
The Bell - Издание 34 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Digg 51 1
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Net Applications 110 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762696, в очереди разбора - 666384.
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