Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LiveInternet
блог-платформа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 121, упоминаний - 142
LiveInternet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 17
|Путин Владимир 1826 3
|Клименко Герман 31 3
|Басов Алексей 79 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Островенко Владимир 1 1
|Вайно Антон 16 1
|Потанин Владимир 19 1
|Шамалов Николай 2 1
|Патрушев Николай 15 1
|Федотов Михаил 13 1
|Шишханов Михаил 1 1
|Буянов Максим 3 1
|Муров Андрей 3 1
|Фурсенко Андрей 27 1
|Миллер Алексей 13 1
|Громов Алексей 5 1
|Хлопонин Александр 5 1
|Бортников Александр 19 1
|Сурков Владислав 59 1
|Кузнецова Анна 12 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Плющенко Александр 1 1
|Алекперов Вагит 6 1
|Тихонова Катерина 3 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Комаров Игорь 6 1
|Сечин Игорь 27 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Лисин Владимир 1 1
|Мутко Виталий 5 1
|Ушаков Юрий 2 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Бударгин Олег 9 1
|Козак Дмитрий 10 1
|Камалдынов Дмитрий 4 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 2
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
|Net Applications 110 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762696, в очереди разбора - 666384.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762696, в очереди разбора - 666384.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru