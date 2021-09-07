Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Android 4 Ice Cream Sandwich
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 437, упоминаний - 560
Google Android 4 Ice Cream Sandwich упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5641 159
|Google LLC 7135 87
|Apple Inc - Эппл Рус 7685 61
|HTC Corporation 1187 49
|LG Electronics 1838 44
|Sony 2327 36
|Nvidia Corp 2012 33
|NeXus 204 30
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 26
|Microsoft Corporation 11039 26
|Lenovo Group 1636 25
|Huawei 2727 25
|Qualcomm Technologies 1001 24
|MediaTek 315 24
|Acer Group 1359 21
|Nokia Corporation 2424 18
|Explay - Эксплей 165 15
|Yandex - Яндекс 4100 13
|Facebook 3765 13
|Intel Corporation 4158 12
|Lenovo Motorola 999 11
|ZTE Corporation 549 11
|Sony Ericsson 469 10
|Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
|Fly 123 9
|3Q 38 9
|Zoom Int - Zoom Video Communications 716 8
|Twitter 2204 7
|Prestigio 167 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
|Dell EMC 2393 6
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
|IBM 3530 6
|Alcatel 229 5
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 5
|Wexler 54 5
|HP Inc. 2901 4
|AT&T Inc 553 4
|HP - Hewlett-Packard 881 4
|Fujitsu 740 4
|Связной ГК 877 6
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 5
|Евросеть 883 4
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
|Carl Zeiss 176 2
|Barnes & Noble 52 2
|Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
|AliExpress 275 2
|Barclays 50 1
|Почта России ПАО 1570 1
|Белый Ветер 52 1
|uBank 21 1
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
|TripAdvisor 33 1
|Adidas 94 1
|Starbucks - Старбакс 46 1
|UMA - United Music Agency 18 1
|Audi 129 1
|SoftBank Group 101 1
|LinkedIn 520 1
|Coca-Cola Company 112 1
|Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|eBay Inc 529 1
|ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
|X5 Group 599 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
|Tesla Motors 241 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 13
|Engadget - Блог о технологиях 336 10
|The Verge - Издание 448 9
|SamMobile 40 5
|DigiTimes - Издание 506 5
|Samsung Tomorrow 10 4
|SlashGear 131 4
|Wikipedia - Википедия 275 4
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 3
|CNET - Издание 273 3
|The Wall Street Journal 709 3
|Чудо техники 13 2
|Ubergizmo 6 2
|Ars Technica 227 2
|PhoneArena 68 2
|NYT - The New York Times 506 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
|Pocket-Lint 68 1
|Re/code 40 1
|GizmoChina 77 1
|Mashable 116 1
|Mobiltelefon 1 1
|AndroidCentral 3 1
|Android Authority 33 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
|TechRadar 71 1
|The Guardian - Британская газета 189 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|ZDnet 381 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|GSM Arena 54 1
|Bloomberg 785 1
|IDC - International Data Corporation 2711 11
|Gartner 2189 8
|IHS iSuppli 274 2
|Strategy Analytics 175 1
|Net Applications 109 1
|NPD DisplaySearch 195 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru