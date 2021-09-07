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Google Android 4 Ice Cream Sandwich


07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 2
09.07.2021 Google отправил на свалку истории миллионы устройств с революционным Android 11
19.03.2020 «Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена 1
09.12.2019 В России стартовали продажи букридера Onyx Boox Livingstone с подсветкой без мерцания. Цена 1
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 1
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire 3
09.11.2018 Рассекречены характеристики «Яндекс.Телефона». Опрос 1
08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств 5
06.11.2015 Google создает собственные процессоры для смартфонов 1
05.10.2015 Samsung отказалась устранять критические уязвимости в старых флагманских смартфонах 1
05.10.2015 Эволюция ОС Android 1
23.07.2015 Поставщик шпионского ПО годами имел доступ ко всем Android-устройствам 2
19.06.2015 Пять основных недостатков Android 5 Lollipop 1
05.06.2015 Twitter выпустил обновление сервиса для видеотрансляций Periscope для iOS 1
20.03.2015 Домашняя бытовая техника с Android внутри 1
13.02.2015 Подпорченная репутация: Apple iOS признана менее стабильной, чем Android 3
26.01.2015 Google отказался устранять критическую «дыру» на 60% устройств Android 1
24.12.2014 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 2
08.12.2014 В России дебютировал Ultra HD-телевизор Philips ценой в четверть миллиона рублей 1
25.11.2014 Обзор планшета Sony Xperia Z3 Tablet Compact: оптимальный выбор 1
21.11.2014 Leef представил USB-накопитель Bridge 3.0 для устройств на базе Android 1
29.10.2014 В ноябре стартуют продажи бюджетного планшета Explay Tornado 1
20.10.2014 8-дюймовый планшет Huawei MediaPad T1 стал доступен в России 1
23.09.2014 Новая iOS 8 стала самой «глючной» ОС для iPhone за последние годы 2
18.08.2014 Первые планшеты с прошивкой «Яндекса» появились в продаже. ЦЕНА 1
30.07.2014 В Android найдена «супердыра нового типа»: Миллионы пользователей в опасности 1
09.07.2014 Fly выпустила бюджетный смартфон Fly ERA Nano 6 1
08.07.2014 Explay Neo — новый смартфон для деловых людей 1
18.06.2014 Facebook выпустил «убийцу» Snapchat 1
02.06.2014 Samsung представил свой самый большой смартфон 1
25.04.2014 Обзор смартфона Huawei Ascend G6: "Оскар" за роль второго плана? 1
16.04.2014 Битва карликов: дуэль планшетов Wexler.Tab 10iS и Huawei MediaPad 10 Link+ 2
04.04.2014 Motorola Solutions: ОС для корпоративных мобильных устройств 1
02.04.2014 Планшеты: хиты продаж первого квартала 2014 1
26.03.2014 Explay представил 5,5-дюймовый смартфон Blaze 1
19.03.2014 Oppo выпустила смартфон с рекордным разрешением и возможностью делать 50-МП фото 1
18.03.2014 Ноутбук со встроенным планшетом: обзор ASUS Transformer Book Trio TX201L 1
14.03.2014 Fly анонсировал бюджетный смартфон ERA Nano 7 1
12.03.2014 Highscreen открыл собственный центр разработок и представил новый смартфон 1
12.03.2014 Как выбрать смартфон в 2014 году: рекомендации ZOOM.CNews 2

Публикаций - 437, упоминаний - 560

Google Android 4 Ice Cream Sandwich упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 159
Google LLC 7135 87
Apple Inc - Эппл Рус 7685 61
HTC Corporation 1187 49
LG Electronics 1838 44
Sony 2327 36
Nvidia Corp 2012 33
NeXus 204 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 26
Microsoft Corporation 11039 26
Lenovo Group 1636 25
Huawei 2727 25
Qualcomm Technologies 1001 24
MediaTek 315 24
Acer Group 1359 21
Nokia Corporation 2424 18
Explay - Эксплей 165 15
Yandex - Яндекс 4100 13
Facebook 3765 13
Intel Corporation 4158 12
Lenovo Motorola 999 11
ZTE Corporation 549 11
Sony Ericsson 469 10
Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
Fly 123 9
3Q 38 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 8
Twitter 2204 7
Prestigio 167 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
Dell EMC 2393 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
IBM 3530 6
Alcatel 229 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 5
Wexler 54 5
HP Inc. 2901 4
AT&T Inc 553 4
HP - Hewlett-Packard 881 4
Fujitsu 740 4
Связной ГК 877 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 5
Евросеть 883 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Carl Zeiss 176 2
Barnes & Noble 52 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
AliExpress 275 2
Barclays 50 1
Почта России ПАО 1570 1
Белый Ветер 52 1
uBank 21 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
TripAdvisor 33 1
Adidas 94 1
Starbucks - Старбакс 46 1
UMA - United Music Agency 18 1
Audi 129 1
SoftBank Group 101 1
LinkedIn 520 1
Coca-Cola Company 112 1
Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
eBay Inc 529 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
X5 Group 599 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Tesla Motors 241 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 194
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 160
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 136
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 117
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 107
3G - Стандарт мобильной связи 3714 91
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 72
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 68
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 55
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 46
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 44
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 41
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 39
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 39
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 31
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 25
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 24
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 22
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 21
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 21
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 21
Wi-Fi Direct 159 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 17
Smartphone - Смартфон 773 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 16
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 13
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 13
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 10
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 73 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 9
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 134 8
Google Android 10750 425
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 97
Google Nexus - Серия смартфонов 398 82
Samsung Galaxy Note 558 66
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 59
Google Play - Google Store - Android Market 2515 54
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 49
Nvidia GeForce GTX 2055 47
Apple iOS 5741 41
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 37
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 37
Samsung Electronics TouchWiz 167 36
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 35
Microsoft Windows Phone OS 1472 33
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 33
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 33
Apple iPad 3263 31
Samsung Galaxy Nexus 73 29
Corning Gorilla Glass 496 27
Samsung Galaxy 345 25
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 25
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 25
Apple iPhone 5 710 23
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 22
Microsoft Skype 1465 22
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 21
HTC One - серия смартфонов 137 21
Microsoft Windows 8 1228 20
Nestle KitKat 161 19
Microsoft Windows 10 6622 17
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 16
Apple iPad mini 375 15
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 13
Яндекс.Маркет 439 13
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 13
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 13
Google YouTube - Видеохостинг 1710 13
HTC Desire - серия смартфонов 101 12
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 11
Google Chrome - браузер 1117 11
Минасян Карине 91 8
Steve Jobs - Стив Джобс 701 6
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 5
Rubin Andy - Рубин Энди 59 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 2
Timothy William Bray - Тим Брэй 8 1
Кравченко Александр 6 1
Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
Кутников Денис 21 1
Грин Александр 1 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Shen Jerry - Шен Джерри 28 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Малис Александр 110 1
Дуров Павел 216 1
Дубин Михаил 38 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 50
Южная Корея - Республика 1454 19
Япония 2771 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 14
Европа 3736 13
Германия - Федеративная Республика 3618 8
Индия - Республика 2165 7
США - Нью-Йорк 1088 6
Азия - Азиатский регион 1512 5
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 5
Великобритания - Лондон 816 4
Польша - Республика 824 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 4
Испания - Барселона 533 4
Германия - Берлин 355 4
Канада 1295 4
Специальный административный район Гонконг 547 3
Испания - Королевство 1250 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 3
Венгрия 292 3
Франция - Французская Республика 2116 3
США - Купертино 204 3
Австралия - Австралийский Союз 1121 3
Украина 3353 3
Швеция - Королевство 750 3
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Африка 1486 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Латинская Америка 722 2
Северная Америка 1407 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Китай - Тайвань 589 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 2
Восточная Европа 1674 2
Ближний Восток 1471 2
США - Редмонд 105 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
Русский язык 976 3
Дед Мороз 58 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 13
Engadget - Блог о технологиях 336 10
The Verge - Издание 448 9
SamMobile 40 5
DigiTimes - Издание 506 5
Samsung Tomorrow 10 4
SlashGear 131 4
Wikipedia - Википедия 275 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 3
CNET - Издание 273 3
The Wall Street Journal 709 3
Чудо техники 13 2
Ubergizmo 6 2
Ars Technica 227 2
PhoneArena 68 2
NYT - The New York Times 506 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Pocket-Lint 68 1
Re/code 40 1
GizmoChina 77 1
Mashable 116 1
Mobiltelefon 1 1
AndroidCentral 3 1
Android Authority 33 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
TechRadar 71 1
The Guardian - Британская газета 189 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
ZDnet 381 1
Digital Trends - Издание 30 1
GSM Arena 54 1
Bloomberg 785 1
IDC - International Data Corporation 2711 11
Gartner 2189 8
IHS iSuppli 274 2
Strategy Analytics 175 1
Net Applications 109 1
NPD DisplaySearch 195 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 18
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
CeBIT 84 1
Samsung Unpacked 19 1
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