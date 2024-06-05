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6G Шестое поколение мобильной связи



05.06.2024 В МФТИ определили  ограничения аддитивных методов для производства антенн 6G

Изучить влияние шероховатости поверхности на работу антенн 6G и определить требования к этой характеристике при аддитивном производстве удалось коллективу молодых ученых МФТИ. Исследование поможет масштабировать экономически выгодную 3D-технологию изго
16.05.2024 Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий

В Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали программное обеспечение для моделирования радиоканала в беспроводной связи 5G и 6G, основанное на использовании трассировки лучей и машинного обучения. Программы позволяют узнать, как радиоволны распространяются между передатчиком и приемником, а также могут преобразовыват
14.03.2024 Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения

Прототип ЖК-устройства — пространственного фазового модулятора для управления пучками субтерагерцового излучения с перспективой использования в системах беспроводной связи нового поколения (6G) создали в Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурир
14.12.2023 Передатчик выше плеч: как человеческие тела блокируют передачу сигнала 6G

Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до 10 метров ослабление сигнала относительно невелико, но возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G

риантов, что сводит их применение в качестве терминалов до использования на автомобилях и других видах транспорта. Направления развития прямой спутниковой связи со смартфонами 4G, 5G, а к 2030 г. – и 6G, как дополнение наземных сетей для расширения их покрытия, является наиболее значимым среди становления гибридных сетей. Реализация спутниковых систем NB-IoT при этом может рассматриваться к
15.08.2023 Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше

ия-Алания Российские сотовые сети ожидает скачок развития. Но не раньше, чем через 8-12 лет Наконец, финальным этапом новой стратегии станет постепенное развертывание сотовых сетей шестого поколения, 6G. Он должен начаться в 2031 г. и завершиться в 2035 г. На момент выхода материала ни в одной стране мира сотовых сетей 6G не существовало, хотя разработка технологий для них уже ведетс
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G

GSM), четвертого (4G, стандарт LTE), пятого (5G, NR — New Radio) и шестого поколения сотовой связи (6G). Общие затраты на реализацию мероприятий, заложенных в документ, составят ₽84,13 млрд. Фи
27.07.2022 Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

У России свой путь В России в ближайшем будущем начнется разработка сотовых сетей формата 6G, несмотря на то, что в стране по-прежнему нет полноценных сетей пятого поколения, пишет «К
24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России

Антенны почти даром Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили CNews о разработке уникальной технологии производства антенн для сотовых сетей пятого (5G) и шестого (6G) поколений. Созданная в МФТИ технология базируется на идее 3D-печати. Она позволяет сильно снизить себестоимость получаемых изделий, поскольку предполагает печать антенн не из металла, а из

11.05.2022 Samsung представила доклад о радиочастотном спектре для сетей 6G

Samsung Electronics опубликовала технический документ, в котором изложено видение компании по выделению глобальных частотных диапазонов для сетей 6G, которые представляют собой технологии связи следующего поколения. В документе под названием «Спектр 6G: расширение границ» (6G Spectrum: Expanding the Frontier) обсуждаются сп
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой

НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) определился с тем, кто станет для него в интересах министерств
30.08.2021 Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G

Исследования 6G для Минцифры Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) силами стороннего подрядчика собирается осуществить исследования перс
29.07.2021 Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей

ны и имеют свою форму кристаллической решетки. Российские ученые научились ускорять синтез эпсилон-оксида железа, который планируется применять в производстве устройств, поддерживающих стандарт связи 6G Другие модификации оксида железа встречаются гораздо реже, также их крайне сложно синтезировать.Среди них наибольшими перспективами для науки и промышленности обладает эпсилон-оксид железа (
20.04.2021 Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии

Новая видеокарта без гарантии Компания Gigabyte, популярный в России производитель ноутбуков и компьютерных комплектующих, выпустила видеокарту специально для майнеров – CMP 30HX D6 6G с исчезающие малым сроком гарантии. Упоминание данной карточки появилось и на русскоязычном сайте компании, где сказано, что она поставляется с всего лишь 90-дневной гарантией. Иными словами
23.12.2020 Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G

«Ростелеком» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представили исследование патентного ландшафта «Сети мобильной связи 5G и их последующие модификации (6G)». В исследовании проанализировано более 100 тыс. патентных документов (заявок), поданных с 2010 года. За последние годы активность патентования решений 5G опережает многие другие прорывные

15.10.2019 6G может перебить аппетит к 5G

рости до 1 Тбит/с и сетевую задержку в пределах нескольких микросекунд. Также проекты по разработке 6G-устройств ведутся в Китае (учеными при министерстве промышленности и информатизации), Коре
30.07.2002 Samsung утвердил стандарт на подложки для производства ЖК-дисплеев шестого поколения

Samsung утвердил стандарт на подложки размера 1370х1670 мм для производства ЖК-дисплеев шестого поколения (6G), надеясь, в конечном счете, популяризировать его как стандарт для будущего технологического процесса, что стало известно на технологической конференции в Японии. Самый большой в мире произв

Публикаций - 88, упоминаний - 98

6G и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 19
Huawei 3933 15
Nikon 622 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 12
Samsung Electronics 10255 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 9
МегаФон 8805 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
Canon 1397 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 7
Sony 6544 6
ИКС 318 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 5
Intel Corporation 12197 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Olympus 467 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 4
LG Electronics 3614 3
Apple Inc 12101 3
SAS Institute 971 3
Globalstar - Глобалстар 181 3
Qualcomm Technologies 1822 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Microsoft Corporation 24625 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Nvidia Corp 3487 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
ZTE Corporation 747 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Unsplash 764 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Газпром нефть 618 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 2
Bank of America - Банк Америки 262 1
Merrill Lynch 433 1
Nike 185 1
Boeing 1009 1
Lockheed Martin 756 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
UDR Inc 9 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Белый Ветер 356 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Серния Инжиниринг 6 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Сибирь-Арена 3 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Связной ГК 1369 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
7G 7 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 20
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 18
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 18
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 18
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 16
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 15
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 14
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 13
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 10
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 13
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 12
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 11
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 6
FreePik 980 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
Fujifilm FinePix 107 4
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 4
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Linux OS 9937 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 3
Canon EF - серия объективов 50 3
НТР - Новые телеком-решения 26 3
Apple iPod 1537 2
Linux - Debian GNU 463 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Apple iPhone 6 4862 2
Sony E-mount байонет 28 2
Acer PM - Серия мониторов 3 2
Lenovo Storage - SAN-массив - серия СХД 14 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
ETegro Therascale OCP 5 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Путин Владимир 3171 9
Иванов Олег 141 6
Чернышенко Дмитрий 565 6
Шадаев Максут 1008 3
Мишустин Михаил 676 2
Сиволобов Александр 18 2
Кучерявый Евгений 2 2
Глазков Борис 47 1
Ивлиев Григорий 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Гагарин Юрий 88 1
Королев Сергей 43 1
Устюжанин Александр 11 1
Хрупов Сергей 5 1
Ding Ryan - Дин Райан 9 1
Казарян Карен 74 1
Овчинский Владислав 228 1
Дегтев Геннадий 255 1
Певчих Константин 1 1
Газаров Артур 77 1
Филатов Андрей 114 1
Филонов Дмитрий 4 1
Именнов Антон 3 1
Сухман Сергей 13 1
Гландин Сергей 3 1
Девяткин Евгений 3 1
Волин Алексей 120 1
Прохоров Юрий 64 1
Шуба Виталий 6 1
Ефимов Владимир 144 1
Клоков Владимир 2 1
Белоусов Андрей 140 1
Колесников Максим 24 1
Стаин Владислав 5 1
Бурмистров Роман 6 1
Травников Андрей 13 1
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РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
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