Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сбер
SberCloud Advanced
Облачная платформа Группы Сбербанк
Сервис бессерверных вычислений Functiongraph
Петр Предтеченский, Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud "Как публичное облако может помочь в обработке разнородных данных". Конференция CNews "Облачные технологии 2021", 16 сентября 2021 года в Москве.
Публикаций - 75, упоминаний - 176
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 199 22
|Колбин Евгений 53 17
|Прохоров Фёдор 81 17
|Хомков Игорь 43 14
|Огуряев Дмитрий 56 14
|Клявин Владимир 30 14
|Савцов Игорь 28 13
|Поляков Сергей 63 13
|Абакумов Евгений 109 13
|Шершнев Георгий 14 13
|Васильев Григорий 38 13
|Кириченко Игорь 44 13
|Антонов Александр 74 13
|Агафонова Наталия 37 13
|Теленков Андрей 23 13
|Путятинский Сергей 57 13
|Педоренко Андрей 42 13
|Валчев Стоян 48 13
|Тутаев Михаил 10 10
|Шадаев Максут 425 9
|Смирнова Татьяна 13 9
|Лазарев Илья 10 9
|Ушаков Анатолий 24 9
|Соловьев Сергей 43 9
|Касаев Сергей 11 9
|Носенко Артем 12 9
|Синельников Александр 10 9
|Паршин Максим 176 9
|Натрусов Артем 134 9
|Урусов Виктор 56 9
|Матвиенко Нина 10 9
|Врацкий Андрей 14 9
|Казарин Станислав 111 9
|Романов Кирилл 11 9
|Шпак Василий 61 9
|Костин Сергей 11 9
|Барилкин Виктор 12 9
|Агапкин Алексей 23 9
|Барсуков Сергей 13 9
|Мацыгин Юрий 17 9
|Коммерсантъ - Издательский дом 799 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 1
|Комсомольская Правда - Газета 53 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru