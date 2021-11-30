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Сбер
SberCloud Advanced
Облачная платформа Группы Сбербанк
Сервис бессерверных вычислений Functiongraph


 

Петр Предтеченский, Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud "Как публичное облако может помочь в обработке разнородных данных". Конференция CNews "Облачные технологии 2021", 16 сентября 2021 года в Москве.

 


30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года
05.11.2020 SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced
02.10.2020 Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA
09.09.2020 Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud
03.03.2020 SberCloud и Huawei вместе запустят облако SberCloud.Advanced
04.09.2019 Рекламная платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud
04.09.2019 Платформа наружной рекламы Bookingboard мигрирует в облако Sbercloud

Публикаций - 75, упоминаний - 176

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 71
Veeam Software 265 15
Dynatrace 53 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 39 13
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 13 13
Naumen - Наумен 437 13
NtechLab - НтехЛаб 83 13
VK - Mail.ru Group 2840 13
Huawei 2999 12
Yadro - КНС Групп 163 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1001 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 25 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 361 9
Газинформсервис - ГИС 52 9
UIPath 42 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 7
Microsoft Corporation 21062 7
Amazon Inc - Amazon.com 2534 7
Google LLC 9483 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 6
5018 6
VMware 1979 6
Крок - Croc 1576 6
Yandex - Яндекс 4534 6
Softline - Софтлайн 1773 5
Nvidia Corp 3026 5
IBM - International Business Machines Corp 8706 4
Инфосистемы Джет 849 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 153 4
Intel Corporation 10797 4
Biocad - Биокад 38 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 624 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 3
GitHub 455 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 3
Citrix Systems 726 3
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 41 3
ОТР 168 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 951 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 33
РЖД - Российские железные дороги 1333 23
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 14
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 13
Альфа-Банк 1328 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 14 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 9
ПГК - Первая грузовая компания 113 9
Транснефть 211 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 106 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 7
Газпром нефть 402 6
Уралсиб Банк 449 5
PepsiCo - Пепсико 145 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 158 4
Lego 189 3
ГПБ - Газпромбанк 803 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 3
Почта России ПАО 1802 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 3
ППФ - Пермская печатная фабрика 13 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 2
Комус 36 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 873 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 60 2
BookingBoard - БукингБорд 2 2
Posti Group Corporation - Itella 24 2
X5 Group 650 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 2
Интер РАО ПАО 268 2
Май - Российская торговая компания 64 2
Capital One 17 1
Деловые Линии ГК 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1195 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 5
Правительство РФ 2961 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 3
Правительство Москвы 907 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 99 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 158 3
МИК - Московский инновационный кластер 65 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 57 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 47 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 1 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса 1 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
Президент Российской Федерации 1811 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 887 1
Федеральное казначейство России 898 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 312 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 933 1
Счётная палата РФ 556 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 363 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 47
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2043 34
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1120 30
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1390 25
Big Data - Большие данные 1457 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 20
Kubernetes 368 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4682 17
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 12
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 340 11
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 10
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 177 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 10
Agile software development - Гибкая методология разработки 275 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 992 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1233 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1491 6
DevOps - Development и Operations 351 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 301 5
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 31 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2270 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 274 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 4
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 102 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 499 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 278 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 460 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 256 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 111 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 187 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 214 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 322 3
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 50 15
Сбер - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 27 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 18 9
Сбер - SberCloud AI Cloud 19 9
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 63 8
IBM Public Cloud 8 8
Huawei Cloud 36 5
НКТ - Р7-Офис 84 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 5
Google Android 11570 5
Microsoft Office 365 799 5
Microsoft Azure 1217 5
Google Cloud Platform - GCP 213 4
Intel x86 - архитектура процессора 1258 4
Apple iOS 6249 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1212 3
Java - Язык программирования 2442 3
AWS - Amazon Web Services 609 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 118 3
ДИТ Москвы - Моя Москва 26 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 679 3
Huawei TaiShan - Серия серверов 30 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 51 3
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 27 3
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 4 3
SQL - Язык программирования 557 2
Ред ОС 271 2
Microsoft Windows 10 10118 2
Docker - Платформа распределённых приложений 157 2
Apache Spark 66 2
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 24 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 338 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 70 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 97 2
Nvidia Tesla GPU 125 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 60 2
Microsoft Office 3004 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 237 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 107 2
Новые облачные технологии - МойОфис 330 2
Чаркин Евгений 199 22
Колбин Евгений 53 17
Прохоров Фёдор 81 17
Хомков Игорь 43 14
Огуряев Дмитрий 56 14
Клявин Владимир 30 14
Савцов Игорь 28 13
Поляков Сергей 63 13
Абакумов Евгений 109 13
Шершнев Георгий 14 13
Васильев Григорий 38 13
Кириченко Игорь 44 13
Антонов Александр 74 13
Агафонова Наталия 37 13
Теленков Андрей 23 13
Путятинский Сергей 57 13
Педоренко Андрей 42 13
Валчев Стоян 48 13
Тутаев Михаил 10 10
Шадаев Максут 425 9
Смирнова Татьяна 13 9
Лазарев Илья 10 9
Ушаков Анатолий 24 9
Соловьев Сергей 43 9
Касаев Сергей 11 9
Носенко Артем 12 9
Синельников Александр 10 9
Паршин Максим 176 9
Натрусов Артем 134 9
Урусов Виктор 56 9
Матвиенко Нина 10 9
Врацкий Андрей 14 9
Казарин Станислав 111 9
Романов Кирилл 11 9
Шпак Василий 61 9
Костин Сергей 11 9
Барилкин Виктор 12 9
Агапкин Алексей 23 9
Барсуков Сергей 13 9
Мацыгин Юрий 17 9
Россия - Российская федерация - РФ 84177 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 22
Казахстан - Республика 4146 16
Украина 5532 14
Грузия 1032 14
Беларусь - Белоруссия 3211 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 4
Европа 7307 3
Евразия 229 3
Америка Латинская 1379 3
Африка - Африканский регион 2670 3
Ближний Восток 2496 3
Бразилия - Федеративная Республика 1898 3
Франция - Французская Республика 4934 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 2
Испания - Королевство 2570 2
Турция - Турецкая республика 1479 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 2
Европа Восточная 2820 2
Америка Северная 2602 2
Аргентина - Аргентинская Республика 474 2
Германия - Федеративная Республика 7789 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 2
Таиланд - Королевство 664 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 1
Индия - Республика 4106 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 923 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1620 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
Мавритания Исламская Республика 15 1
Россия - СФО - Новосибирск 2935 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 303 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 25
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 16
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 342 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1821 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 757 4
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 7 2
Русский язык 1712 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1091 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 263 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 109 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 171 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 104 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 217 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 6 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 37 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 165 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 32 1
Пиратство - Авторское право 295 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 36 1
Коммерсантъ - Издательский дом 799 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
Gartner 3200 6
IDC - International Data Corporation 4538 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 116 2
Data Insight - Исследовательское агентство 80 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
Forrester Wave 26 1
IDC Russia - IDC Россия 145 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 498 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 25
CNews AWARDS - награда 334 25
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
Олимпийские игры - Olympic Games 490 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 5 1
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