Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РУТ
Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 73
РУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linux OS 4276 4
|ФНС РФ ЦОД 22 4
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
|Java - Язык программирования 1180 1
|Симбиотел - EZTalk 10 1
|Госуслуги - Суперсервисы 14 1
|Лящ Михаил 33 4
|Дзюрко Анастасия 4 4
|Сульгин Сергей 40 2
|Сычева Александра 3 2
|Мякишева Марина 84 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Воеводин Александр 1 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Янукович Виктор 18 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Малкин Виталий 1 1
|Рыжов Алексей 18 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Вилков Сергей 1 1
|Чайка Сергей 1 1
|Рафаловский Давид 20 1
|Терентьев Алексей 12 1
|Качанов Олег 58 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Коробкина Оксана 18 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Mash - telegram-канал 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru