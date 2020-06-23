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РУТ
Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений


23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
12.08.2019 Оксана Смирнова-Крелль назначена на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка 1
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 1
28.09.2018 «Информзащита» увеличила штат компании по итогам стажировок 2018 г. 1
24.09.2018 Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом 1
21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» взят под стражу, ему грозит 10 лет. Дело может быть не в ИТ 1
21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего 1
20.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками 1
21.04.2016 Развитием cоциальной карты москвича займется Кирилл Кузнецов 1
18.12.2015 SAS: Спрос на серьезную аналитику, которая позволит выиграть в конкурентной борьбе, будет расти 1
27.01.2015 ДИТ Москвы обеспечил Wi-Fi-доступом более 77 тыс. студентов 1
20.12.2012 Autodesk запустила в России программу профессиональной сертификации специалистов 1
27.01.2012 РДТЕХ помог МИИТ оптимизировать коллективное взаимодействие 4
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 1
09.08.2011 Новым главой Juniper в России стал выходец из Alcatel-Lucent и Cisco 1
30.03.2011 Наталия Каляцкая назначена директором Калужского филиала «ЦентрТелекома» 1
24.02.2011 «АМТ-Груп» оборудовала международный научный центр МИИТ рабочими станциями, конгресс-системой и видеостеной 3
11.02.2011 Владислав Ледков назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома» 1
11.05.2010 SAS запустила академическую программу для вузов России и стран СНГ 1
17.12.2009 Специализированные САПР: не стоит выбирать то, что проще и дешевле 1
16.10.2009 Конкурент Autodesk рвется в Россию через вузы 1
13.10.2009 Завершилась международная конференция Moscow Education Online 2009 1
08.10.2009 В «Синтерре» назначен директор Департамента бюджетирования и финансового анализа 1
24.04.2009 Студенты МНЭПУ будут изучать «Евфрат-Документооборот» 1
27.02.2009 СЭД «Евфрат-Документооборот» внедрили в МИИТ 1
29.08.2008 SAP будет готовить молодых специалистов с квалификацией Associate Consultant 1
21.07.2008 «Армада» разработает электронный учебник для российских школьников 1
07.07.2008 ФОРС создаст для МИИТа учебный комплекс по управлению перевозками 2
01.07.2008 МИИТ приобретет ИТ-оборудование 2
23.05.2008 МИИТ ищет поставщика ПО SAP 2
29.04.2008 Составлен первый портрет итэшника 1
29.04.2008 МИИТ объявил открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика 2
28.04.2008 МИИТ заказывает подготовку информационной базы 2
23.04.2008 В МТТ назначен советник по Центральному федеральному округу 1
21.04.2008 МИИТу необходим монтаж АПК-портала 2
15.04.2008 Назначен директор по развитию бизнеса BT в России и СНГ 1
26.03.2008 МИИТ объявил тендеры по выбору ИТ-поставщиков 4
24.03.2008 МИИТ закупает сетевое оборудование 1

Публикаций - 47, упоминаний - 73

РУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

КАМИ 6 4
КРЭТ РПЗ - Раменский приборостроительный завод 5 4
Компьюлинк ГК - Compulink 214 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростелеком ЦентрТелеком 195 2
Симбиотел 12 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Сервионика - Servionica 164 1
Verysell - Верисел 94 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
РТ-Информ 112 1
Bentley Systems 43 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Авикомп сервисез - Avicomp 20 1
Синтерра - Synterra 570 1
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 3 1
SAP SE 3220 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
АйТи 753 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Honeywell 138 1
Базальт СПО 206 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Т-Платформы 274 1
Информзащита 423 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
IBM 3557 1
Microsoft Corporation 11168 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
Русское время - Часовой дом 4 1
Аброс ИК 7 1
Сахатранс 6 1
Трансойл 12 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Авиа Групп 4 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
Стройтрансгаз 15 1
СтройГазМонтаж 12 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Связной Банк 75 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
МТС банк 254 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
LinkedIn 521 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Тверской районный суд города Москвы 15 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Linux OS 4276 4
ФНС РФ ЦОД 22 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1180 1
Симбиотел - EZTalk 10 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Лящ Михаил 33 4
Дзюрко Анастасия 4 4
Сульгин Сергей 40 2
Сычева Александра 3 2
Мякишева Марина 84 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Воеводин Александр 1 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Янукович Виктор 18 1
Дубовицкий Николай 5 1
Малкин Виталий 1 1
Рыжов Алексей 18 1
Морозова Анастасия 27 1
Вилков Сергей 1 1
Чайка Сергей 1 1
Рафаловский Давид 20 1
Терентьев Алексей 12 1
Качанов Олег 58 1
Смирнова Оксана 10 1
Коробкина Оксана 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Европа 3788 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Европа Юго-Восточная 37 1
США - Редмонд 105 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Омск 632 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Mash - telegram-канал 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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