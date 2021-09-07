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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Норси-Транс (НТ)
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Публикаций - 49, упоминаний - 90
Норси-Транс (НТ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Овчинников Сергей 24 11
|Яровая Ирина 63 5
|Черепенников Антон 52 5
|Усманов Алишер 241 5
|Трушкин Константин 43 3
|Володкович Вячеслав 30 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Печенин Алексей 12 2
|Изумрудов Олег 16 2
|Лю Юй 10 2
|Климов Иван 10 2
|Путин Владимир 1828 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Гревцев Александр 28 2
|Клейменова Елена 3 2
|Копосов Максим 7 2
|Минаков Артем 2 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Буланов Константин 3 2
|Озеров Виктор 26 2
|Истомин Владимир 2 2
|Степнов Александр 2 2
|Аникин Леонид 45 2
|Шмаргун Владимир 1 1
|Решетова Ольга 4 1
|Бессольцев Дмитрий 3 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Субоч Сергей 1 1
|Кухаренко Михаил 2 1
|Юнов Константин 34 1
|Зотов Алексей 24 1
|Дудина Ольга 2 1
|Кожемяка Егор 12 1
|Баранов Евгений 2 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Финк Дмитрий 14 1
|Бурылин Сергей 1 1
|Покровский Иван 47 1
|Чижевский Игорь 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 3
|За Телеком - telegram-канал 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767883, в очереди разбора - 671568.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767883, в очереди разбора - 671568.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru