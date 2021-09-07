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Норси-Транс (НТ)


07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
05.08.2021 Новые критерии «российскости» сказались на продажах СХД Huawei в России 1
08.07.2021 Отрасль воспротивилась идее признавать «железо» российским за деньги 3
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 2
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
19.02.2021 «Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус» 1
03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции 1
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 1
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 1
11.12.2020 ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
25.08.2020 Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95% 1
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 7
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
18.03.2020 «Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры 5
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 2
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 4
19.02.2020 Российские производители технологий для СХД объединились в консорциум 2
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 3
20.01.2020 Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы 2
09.01.2020 Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 2
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов 4
31.10.2019 «Норси-транс» и Huawei создадут совместное производство промышленного серверного оборудования для применения в проектах «Цифровой экономики» 4
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 2
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску 2
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» 1
10.07.2019 Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо» 3

Публикаций - 49, упоминаний - 90

Норси-Транс (НТ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 13
Huawei 2733 13
Базальт СПО 206 11
Intel Corporation 4198 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 9
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 6
Национальные Технологии 23 6
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 6
КНС Групп - Yadro 124 5
Элемент ГК - Elementec 49 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 5
АФК Система ПАО 997 5
Ростех - Концерн Автоматика 397 5
Специальные технологии 5 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 3
AMD - Advanced Micro Devices 1684 3
IBM 3554 3
Cisco Systems 2054 3
Tionix - Тионикс 48 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Т-Платформы 274 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Telegram Group 702 2
GitHub 412 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Код Безопасности 365 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
GS Group - General Satellite 146 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сухой - Авиационный холдинг 65 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Аэрофлот 493 1
РусГидро ПАО 129 1
Миландр ПКК 26 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Техаргос 1 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
ОрдерКом 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 9
Правительство РФ 2207 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Президент Российской Федерации 1442 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 1 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Китай - Министерство общественной безопасности КНР 3 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 152 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 22
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 8
ARM64 - Архитектура процессора 1019 7
DDR - Double data rate 1075 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 4
Умное ЖКХ 12 3
OpenStack 347 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 3
ARM - Advanced RISC Machine 225 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 2
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
Безопасный город 347 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Scale-Out - Горизонтально-масштабируемые системы 2 1
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 20
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 9
Linux OS 4272 8
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 7
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 6
Intel x86 - Архитектура процессора 994 6
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 4
Aerodisk АИСТ 14 4
Aerodisk vAIR 15 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 3
Национальные Технологии - СХД Купол 32 3
Aerodisk Восток СХД 17 3
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 3
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 3
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 5 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Google Android 10751 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
Ред ОС 239 2
Microsoft Windows 854 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Яндекс.Музыка 131 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Овчинников Сергей 24 11
Яровая Ирина 63 5
Черепенников Антон 52 5
Усманов Алишер 241 5
Трушкин Константин 43 3
Володкович Вячеслав 30 3
Смирнов Алексей 142 3
Печенин Алексей 12 2
Изумрудов Олег 16 2
Лю Юй 10 2
Климов Иван 10 2
Путин Владимир 1828 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Гревцев Александр 28 2
Клейменова Елена 3 2
Копосов Максим 7 2
Минаков Артем 2 2
Матвеева Татьяна 83 2
Буланов Константин 3 2
Озеров Виктор 26 2
Истомин Владимир 2 2
Степнов Александр 2 2
Аникин Леонид 45 2
Шмаргун Владимир 1 1
Решетова Ольга 4 1
Бессольцев Дмитрий 3 1
Галушко Дмитрий 5 1
Сушкевич Антон 56 1
Субоч Сергей 1 1
Кухаренко Михаил 2 1
Юнов Константин 34 1
Зотов Алексей 24 1
Дудина Ольга 2 1
Кожемяка Егор 12 1
Баранов Евгений 2 1
Новожилов Сергей 2 1
Финк Дмитрий 14 1
Бурылин Сергей 1 1
Покровский Иван 47 1
Чижевский Игорь 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - Краснодарский край 917 2
Северная Америка 1414 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - Удомля 41 1
Новая Зеландия 293 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Калининград 675 1
Малайзия 344 1
Россия - Челябинская область 660 1
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Калининградская область 541 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Китай - Тайвань 595 1
Россия - Омск 631 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Россия - Республика Крым 626 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 3
За Телеком - telegram-канал 37 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2196 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 7
РАН - Российская академия наук 317 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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