Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Столичный филиал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 79
МегаФон Столичный филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новоселов Евгений 16 6
|Семенов Алексей 67 4
|Пирогов Антон 4 2
|Дуров Павел 216 1
|Дубин Михаил 38 1
|Кравцов Роман 77 1
|Таврин Иван 83 1
|Кухальский Ян 16 1
|Каракулин Михаил 2 1
|Протасов Сергей 9 1
|Краснов Александр 48 1
|Башмаков Александр 10 1
|Тютин Алексей 14 1
|Шинкарев Александр 2 1
|Нечаев Иван 57 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
|M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
|Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 14 1
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
|ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765934, в очереди разбора - 669620.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765934, в очереди разбора - 669620.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru