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МегаФон Столичный филиал


25.12.2018 «МегаФон» обеспечил связью перегоны Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена 1
04.09.2018 «Мегафон» сообщил об открытии ЦОДа в особой экономической зоне Москвы 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
29.03.2018 Абоненты «Мегафона» ушли в Whatsapp из-за сбоя в Telegram 1
29.03.2018 Telegram несколько часов не работает во всем мире. Дуров назвал причину 2
16.03.2018 «Мегафон» проанализировал активность абонентов на весенних праздниках 1
14.11.2017 «Мегафон» запустил сервис видеоконсультаций «Мегафон.Здоровье» 1
10.05.2017 Тарифы «Всё включено S+, M, M+» от «Мегафона» получили дополнительные минуты, SMS и интернет-трафик 1
27.04.2017 «Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком» 1
11.08.2016 Столичный «Мегафон» обновил линейку тарифных планов «Тёплый приём» 1
22.06.2016 «Мегафон» увеличил количество базовых станций в новых районах Москвы 1
30.05.2016 Столичный «Мегафон» выбрал нового директора по инфраструктуре 2
18.05.2016 «Мегафон» обеспечит скоростным интернетом фестиваль науки, искусства и технологий «Политех 2016» 1
22.04.2016 ТТК объявила о назначениях вице-президентов компании 1
03.03.2016 Столичный «МегаФон» обновил тарифы серии «Тёплый приём» 1
19.01.2016 Назначен новый гендиректор «Гарс Телеком» 1
02.11.2015 «МегаФон» защитит автовладельцев по всей России 1
09.09.2015 В московском «МегаФоне» вступил в должность новый директор 1
07.08.2015 «МегаФон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве 1
10.04.2015 «МегаФон» подписал госконтракт с ИТ-управлением российской таможни 1
18.03.2015 В московском «МегаФоне» новый руководитель корпоративного направления 3
26.02.2015 LTE-Advanced «МегаФона» выходит за МКАД 1
26.01.2015 «Мосгортранс» обеспечен связью от «МегаФона» 1
11.12.2014 «МегаФон» будет оказывать услуги связи в деловом центре Matrex в «Сколково» 1
03.12.2014 Столичную сеть «МегаФона» готовят к новогодним нагрузкам 1
28.08.2014 Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
19.12.2012 «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi в московских такси 1
12.12.2012 Столичный «МегаФон» представил специальную опцию для владельцев Samsung Galaxy Camera 1
28.09.2012 «МегаФон» интегрировал около 100 новых базовых станций в Москве и Подмосковье 1
06.07.2012 «МегаФон» улучшил связь на более чем 30 объектах в Москве и области 1
09.06.2012 Директором столичного «МегаФона» назначен Константин Лиходедов 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
04.06.2012 Охранные спутниковые системы РНТ можно будет купить в салонах связи «МегаФона» 1
14.05.2012 «Мегафон» запустил 4G-сеть в Москве 1
30.03.2012 Столичный «МегаФон» расширил возможности услуги «Личный номер» 1
23.03.2012 «МегаФон» с начала марта запустил более 120 базовых станций в Москве и области 1
23.03.2012 Столичный «МегаФон» бесплатно предоставит услугу «Живой баланс» пользователям iPad 1
23.03.2012 «МегаФон» открывает бесплатный Wi-Fi в автобусах Подмосковья 2
16.03.2012 «МегаФон» построил за месяц более 100 базовых станций UMTS-900 в Москве и Московской области 1
01.02.2012 «МегаФон» обеспечил связью все станции московского метро 1

Публикаций - 68, упоминаний - 79

МегаФон Столичный филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 18
Telegram Group 702 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Twitter 2204 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Yota - Скартел 623 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 108 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Синтерра - Synterra 567 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление 4 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Samsung Electronics 5702 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Uptime Institute 159 1
Facebook 3767 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Открытие Арена - стадион 17 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Мосгортранс ГУП 68 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Парк Зарядье 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Политех - Политехнический музей 9 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 117 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
WhatsApp Messenger 654 3
МегаФон Наши люди 18 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft Skype 1473 1
Badoo - Социальная сеть 32 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Nokia N - серия 244 1
Google Android 10751 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 2 1
Samsung Galaxy Camera 10 1
Новоселов Евгений 16 6
Семенов Алексей 67 4
Пирогов Антон 4 2
Дуров Павел 216 1
Дубин Михаил 38 1
Кравцов Роман 77 1
Таврин Иван 83 1
Кухальский Ян 16 1
Каракулин Михаил 2 1
Протасов Сергей 9 1
Краснов Александр 48 1
Башмаков Александр 10 1
Тютин Алексей 14 1
Шинкарев Александр 2 1
Нечаев Иван 57 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 23
Россия - Российская федерация - РФ 57544 19
Украина 3378 5
Казахстан - Республика 2641 4
Франция - Французская Республика 2136 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Беларусь - Белоруссия 2095 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 3
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - Сибирь 878 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Узбекистан - Республика 825 2
Нидерланды 976 2
Таджикистан - Республика 439 2
Россия - Истра 9 1
Евразия 160 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Франция - Париж 372 1
Россия - Электросталь 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Москва - Лианозово 8 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Серпуховский район 12 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Ступино 13 1
Россия - Химки 88 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Африка 1491 1
Ближний Восток 1475 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Испания - Королевство 1257 1
Европа Западная 616 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 14 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765934, в очереди разбора - 669620.
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