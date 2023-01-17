Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108654
ИКТ 8845
Организации 6867
Ведомства 1344
Ассоциации 710
Технологии 3048
Системы 19050
Персоны 43046
География 1718
Статьи 1292
Пресса 915
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1734
Мероприятия 824

Алкоголь Пиво Beer слабоалкогольный напиток

Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток

  • Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
  • Пиво регулирует уровень холестерина. Повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, тем самым предотвращая артерии от засорения. И улучшая работу сердца.
  • Ученые выяснили, что пиво улучшает работу кишечника. Даже безалкогольное. Ученые считают, что все разновидности пива могут оказывать одинаковое влияние на микробиом кишечника. Пиво с большим количеством дрожжей — например, нефильтрованное, — может иметь еще больший эффект. Пиво улучшает микробиом кишечника из-за содержания полифенолов. Это микроэлементы, которые естественным образом содержатся в растениях, а пиво — единственный источник полифенолов хмеля в рационе человека. 
      

В 1975 году "специалистами" Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Закончилась история пива "Золотое кольцо" весьма печально. Сразу после окончания Олимпиады–80 многие участники этой истории получили выговоры "по партийной линии". "Знаменитую" линию демонтировали и из Останкино перенесли на Москворецкий пивоваренный завод. Но баночного пива отечественного производства советские люди больше так и не видели. В 1975 году "специалистами" Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Закончилась история пива "Золотое кольцо" весьма печально. Сразу после окончания Олимпиады–80 многие участники этой истории получили выговоры "по партийной линии". "Знаменитую" линию демонтировали и из Останкино перенесли на Москворецкий пивоваренный завод. Но баночного пива отечественного производства советские люди больше так и не видели.
Предвыборная листовка "Партии любителей пива", 1995 год. Предвыборная листовка "Партии любителей пива", 1995 год.

 

 


17.01.2023 ЦРПТ продлил прием заявок на льготное оснащение оборудованием для маркировки пива в кегах
02.11.2022 «Честный знак» интегрирован с ЕГАИС
27.07.2022 Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года
11.02.2022 ЦРПТ и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции
21.01.2022 ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции
14.01.2022 Российское ПО обеспечивает анализ доходности продаж белорусского производителя пива
16.11.2018 Крафтовое пиво стали варить с помощью облаков Oracle и блокчейна
13.12.2017 Искусственный интеллект будет помогать создавать новые сорта пива
29.06.2015 Пиво для канадских полиглотов
18.10.2013 Магазины разливного пива «Корс» оценивают прибыль в программе «1С:Розница 8»
19.08.2013 Быстрорастворимое пиво - уже не фантастика
13.09.2011 Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» модернизировал свою ИТ‑инфраструктуру
09.02.2011 Финны исследуют пиво 200-летней давности
15.12.2009 Лучшая бытовая техника в подарок: от пивного аппарата до выпрямителя волос
19.05.2009 Домашняя пивоварня: наш ответ летней жаре
19.10.2007 Астронавтам НАСА дадут пива перед стартом
05.10.2007 Неделя пива в World of Warcraft
23.11.2006 Пиво полезно: доказано наукой
26.10.2006 Пиво полезно: доказано наукой
26.10.2006 Пиво полезно: доказано наукой
08.06.2006 Популярность iPod превысила популярность пива
21.04.2006 Фото дня. Сенсация - самоохлаждающееся пиво
21.04.2006 Сенсация - самоохлаждающееся пиво
30.01.2006 Google: китайцам разрешили искать пиво
30.09.2005 Подставка для пива напомнит, что пора долить
15.10.2004 "Тушино-Пиво" автоматизировала работу торговых представителей
03.12.2003 "Тушино-Пиво" автоматизирует продажи с колес
04.11.2002 Россияне тратят на пиво больше, чем на онлайновые покупки
04.10.2002 Ноутбук на колесах доставит пиво из холодильника
19.04.2002 Неделя в Сети: Копирайт для анонима и весенний рост
09.10.2001 Союз российских пивоваров покажет в интернете, как делают пиво
30.08.2001 BMS автоматизировала питерский пивоваренный завод "Браво"
13.08.2001 Портал Rax.ru займется доставкой пива
27.07.2001 День Системного Администратора
15.06.2001 Сайт пива номинирован на международную награду
15.06.2001 Gelmut.ru: покупателям надо дарить подарки
04.08.1999 Мексиканский пивной концерн представляет "Пиво он-лайн"

Публикаций - 234, упоминаний - 276

Алкоголь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23468 22
6984 19
1С-ИжТиСи 6301 19
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 174 18
Samsung Electronics 9715 9
Siemens AG - Siemens Group 2541 9
Philips 2050 8
Монолит-Инфо 102 8
LG Electronics 3537 8
SAP SE 4871 8
Google LLC 10921 7
Apple Inc 11169 7
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1027 6
HP Inc. 5513 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 6
1С-Рарус 802 5
Цифра ГК 2142 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 5
IBM - International Business Machines Corp 9186 5
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 177 4
Oracle Corporation 6297 4
Sony 6480 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 89 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1317 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 4
Cisco Systems 4869 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 4
Intel Corporation 11655 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 3
Yandex - Яндекс 5643 3
PayPal 646 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 3
Прогноз 1651 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 206 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6178 12
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 29 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 650 9
Точка 3792 7
Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 40 6
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 47 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6623 5
Московская Пивоваренная Компания 12 4
Miele - Миле 133 4
X5 Group 813 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 4
РЖД - Российские железные дороги 1615 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 350 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 4
Carlsberg Group 22 4
Май - Российская торговая компания 1018 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 230 3
Лента - Сеть розничной торговли 1693 3
UPS 178 3
Electrolux - Электролюкс Рус 218 3
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 63 3
Hansa - Ханса 101 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 3
Procter&Gamble - P&G 209 3
eBay Inc 1596 3
Почта России ПАО 1983 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 2
Braun 76 2
Krups 25 2
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
Gaggenau 35 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 2
НСПК - Национальная система платежных карт 611 2
Boeing 987 2
Дикси - Сеть магазинов 128 2
Евросеть 1398 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17908 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 6
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 76 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 4
Судебная власть - Judicial power 2086 4
Президент Российской Федерации 3699 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 3
Верховный суд Российской Федерации 778 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 858 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 144 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
Таможня - Таможенная служба 1026 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
Междисциплинарная ассоциация экологической медицины 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79080 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25878 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53060 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38718 39
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24998 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10764 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12590 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24935 21
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25592 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9687 21
Маркировка - Marking 798 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10133 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5180 18
ЦРПТ Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 261 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7930 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15042 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22105 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10004 15
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17060 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11274 15
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 927 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6313 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3656 14
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11758 14
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8451 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17287 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3737 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9069 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21887 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10887 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15990 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4252 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21303 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 11
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1457 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5420 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11705 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13197 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6503 19
Microsoft Windows 2000 12660 16
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 221 13
Microsoft Windows 14415 8
Linux OS 8215 7
Apple iPhone 6 6166 7
Age of Kings 3444 6
Google Android 12520 5
Apple iPod 1531 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6608 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 809 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1454 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4354 4
1С:Бухгалтерия 846 4
Монолит-Инфо - Монолит SQL 11 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 3
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 127 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 544 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 13 3
Procter&Gamble - Gillette 36 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 3
Microsoft Dynamics 1169 3
Microsoft SQL Server 1471 3
Microsoft Outlook 1277 2
Apple iOS 6780 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1339 2
Intel Pentium III 724 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1225 2
Samsung RL - серия холодильников 15 2
Microsoft Dynamics 365 125 2
Microsoft Office 3429 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 159 2
ВГТРК Смотрим 516 2
Microsoft Windows BitLocker 1274 2
Монолит-Инфо CRM 7 2
Чимиричкина Мария 30 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Эпштейн Герман 32 3
Kekatos Ted - Кекатос Тед 5 3
Низамиди Яна 4 3
Баров Алексей 27 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 3
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Сорокин Андрей 20 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Волков Кирилл 10 2
Кушпель Юрий 10 2
Приезжева Екатерина 2 2
Катасонов Сергей 10 2
Демин Иван 5 2
Юсупов Реваз 23 2
Чистов Кирилл 17 2
Глейзер Лев 27 2
Рубцова Ольга 33 1
Щербаков Борис 42 1
Симонов Игорь 100 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 1
Чачава Александр 82 1
Бойко Максим 4 1
Титов Борис 46 1
Дергунова Ольга 118 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
Наумов Виктор 125 1
Дубин Михаил 43 1
Никифорова Татьяна 5 1
Ларин Дмитрий 10 1
Давыдов Владислав 2 1
Истомин Максим 26 1
Осипов Сергей 29 1
Аннин Игорь 1 1
Осипов Александр 62 1
Мишустин Михаил 481 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Кочетов Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 122426 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50126 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39242 49
Европа 21289 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17038 27
Германия - Федеративная Республика 12001 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14908 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12803 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15045 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13127 16
Япония 12869 13
Франция - Французская Республика 7080 10
Украина 7257 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 9
США - Калифорния 4665 9
Земля - планета Солнечной системы 9693 8
Южная Корея - Республика 6279 8
Америка 2155 7
Нидерланды 3300 6
Европа Восточная 2996 6
Россия - СФО - Новосибирск 3692 6
Швеция - Королевство 3456 6
Италия - Итальянская Республика 4217 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1781 6
Европа Западная 1345 5
Канада 4707 5
Беларусь - Белоруссия 4230 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1106 5
Азия - Азиатский регион 4651 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 5
Казахстан - Республика 4830 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1532 5
США - Мэриленд 269 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3305 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 866 4
Египет - Арабская Республика 751 4
Африка - Африканский регион 3266 4
Индия - Республика 5063 4
Германия - Берлин 701 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19958 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41797 40
Алкоголь - Алкогольные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 250 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23881 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41564 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15007 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4980 22
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1000 21
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 242 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4404 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9912 18
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 118 17
Английский язык 6152 16
Internet Economy - Интернет-экономика 5473 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8855 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5110 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4174 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3963 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10220 11
Зоология - наука о животных 2307 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 10
Юриспруденция - Законодательство 4548 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10638 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5150 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4044 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6009 9
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3410 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3887 8
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 44 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5209 8
Homo Sapiens - Человек разумный 2719 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13902 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3444 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2971 8
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 117 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 6
CNews - ZOOM.CNews 1757 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
Phys.org 973 3
New Scientist 1447 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1208 3
Silicon.com 364 3
Forbes - Форбс 629 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Space Daily 528 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 99 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
AP - Associated Press 1994 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 248 2
Ведомости 528 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
LiveScience 153 1
Upside Today 59 1
Ananova 250 1
Intelligent Enterprise 27 1
CMS Magazine 19 1
Русский Курьер 3 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Business Journal 5 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Sputnik 56 1
91Mobiles 1694 1
Nature 795 1
Известия ИД 461 1
Ars Technica 380 1
Чудо техники 60 1
The Washington Post 308 1
Wired - Издание 225 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 1
500 Startups 14296 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7441 13
IDC - International Data Corporation 4847 3
CNews Мишень ОФД 4 2
Juniper Research 502 1
Gartner - Гартнер 3473 1
Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2089 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
PCMark 106 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 149 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 1
comScore 389 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Berg Insight 19 1
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 7 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11601 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2063 6
День молодёжи - 27 июня 688 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
CeBIT 461 2
Связь-Экспокомм 94 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 257 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 9 1
Webby Awards - Премия Вебби 15 1
ИнфоКом 85 1
MacWorld Expo 35 1
День Канады - Canada Day - 1 июля 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1719 1
Red Dot Design Award 54 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215415, в очереди разбора - 887567.
Создано именных указателей - 108654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще