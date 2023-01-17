Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Пиво регулирует уровень холестерина . Повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, тем самым предотвращая артерии от засорения. И улучшая работу сердца

Ученые выяснили, что пиво улучшает работу кишечника. Даже безалкогольное. Ученые считают, что все разновидности пива могут оказывать одинаковое влияние на микробиом кишечника. Пиво с большим количеством дрожжей — например, нефильтрованное, — может иметь еще больший эффект. Пиво улучшает микробиом кишечника из-за содержания полифенолов. Это микроэлементы, которые естественным образом содержатся в растениях, а пиво — единственный источник полифенолов хмеля в рационе человека.



В 1975 году "специалистами" Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Закончилась история пива "Золотое кольцо" весьма печально. Сразу после окончания Олимпиады–80 многие участники этой истории получили выговоры "по партийной линии". "Знаменитую" линию демонтировали и из Останкино перенесли на Москворецкий пивоваренный завод. Но баночного пива отечественного производства советские люди больше так и не видели. В 1975 году "специалистами" Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Закончилась история пива "Золотое кольцо" весьма печально. Сразу после окончания Олимпиады–80 многие участники этой истории получили выговоры "по партийной линии". "Знаменитую" линию демонтировали и из Останкино перенесли на Москворецкий пивоваренный завод. Но баночного пива отечественного производства советские люди больше так и не видели. Предвыборная листовка "Партии любителей пива", 1995 год. Предвыборная листовка "Партии любителей пива", 1995 год.