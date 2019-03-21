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Mercedes-Benz Group
Daimler AG



21.03.2019 Daimler: Облака открывают возможности для экономии
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler
22.02.2017 Daimler AG управляет документооборотом с помощью Citrix ShareFile
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla
13.09.2013 Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler
26.02.2013 Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей»
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan
21.09.2011 «Ростелеком» предоставил номер 8-800 представительству немецкого концерна Daimler AG в России
26.11.2010 Daimler AG выбрал CAD-систему от Siemens для разработки грузовых и легковых автомобилей
23.07.2004 SCO не удалось заставить DaimlerChrysler заплатить за использование Linux
22.10.2002 DaimlerChrysler будет моделировать столкновения автомобилей на Linux-кластерах
07.06.2002 Deutsche Telekom и DaimlerChrysler представили автомобиль с оборудованием для 3G-cвязи
28.01.2002 DaimlerChrysler создает собственную торговую площадку
15.01.2002 DaimlerChrysler намерена ускорить продажу Debis компании Deutsche Telekom
26.10.2001 DaimlerChrysler компьютеризирует автомобили
09.08.2001 AT&T Wireless обеспечит связью каждый автомобиль DaimlerChrysler
03.08.2001 Siemens поставит новую коммуникационную систему для DaimlerChrysler
03.08.2001 Compaq получила звание "Глобального поставщика" от DaimlerChrysler
13.04.2001 DaimlerChrysler заключает партнерское соглашение с Vignette
22.01.2001 DaimlerChrysler, возможно, купит часть Lernout & Hauspie
04.12.2000 $3 в месяц будет стоить интернет сотрудникам General Motors и DaimlerChrysler
03.11.2000 General Motors и DaimlerChrysler заключили сделку с AOL
10.10.2000 DaimlerChrysler создала подразделение электронной коммерции
17.08.2000 Торговая площадка DaimlerChrysler в интернете сэкономит $1 млрд. дилерам компании
22.06.2000 Корпорация DaimlerChrysler активизирует свою деятельность в области электронной коммерции
11.04.2000 Mazda объединится с DaimlerChrysler в разработке автомобилей на топливных элементах
29.02.2000 Автогиганты DaimlerChrysler, Ford и General Motors создадут единый торговый веб-сайт
02.02.2000 Компания DaimlerChrysler будет оборудовать автомобили спутниковыми радиоприёмниками

Публикаций - 175, упоминаний - 224

Mercedes-Benz Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8753 30
Microsoft Corporation 21733 23
Intel Corporation 10935 20
Siemens AG - Siemens Group 2246 15
Google LLC 9697 14
Oracle Corporation 5880 13
HP - Hewlett-Packard 3572 12
Cisco Systems 4666 12
HP Compaq Computer Corp 1878 10
Nokia Corporation 5309 10
Apple Inc 10297 9
Yahoo! 3495 8
Deutsche Telekom 900 7
SAP SE 4400 7
Citrix Systems 730 6
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 199 6
Nortel Networks 1287 6
Oracle - Sun Microsystems 2161 6
HERE 69 6
Red Hat 1141 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1398 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2500 5
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 149 5
AOL Inc 1484 5
Applied Materials 255 5
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 5
Nvidia Corp 3045 5
Ericsson 2602 4
Nokia Siemens Networks 213 4
Adobe Systems 1372 4
Software AG 183 4
AT&T Inc 1555 4
Samsung Electronics 9056 4
Bosch - БСХ бытовые приборы 305 4
HP Inc. 5166 4
Ростех - Ростехнологии 2406 4
Amazon Inc - Amazon.com 2556 4
AT&T Wireless Services 256 4
Dassault Systemes 183 4
Meta - Facebook 4154 4
GM - General Motors 421 40
BMW 382 38
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 216 36
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 245 29
Toyota Motor - Тойота Мотор 386 27
Ford 361 26
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 221 21
Ford Motor 166 18
Audi 176 18
Renault - Рено Россия 126 14
Honda Motor Company 213 13
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 101 11
Volvo Cars 216 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 9
Hyundai Motor 264 9
Uber 275 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 7
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 7
Merrill Lynch 427 7
Jaguar Land Rover 76 6
Tesla Motors 265 6
Mazda Motor Corporation 50 5
BP - British Petroleum 108 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 413 4
Boeing 933 4
Continental AG 61 4
KIA Motors 84 4
Deutsche Bank - Дойчебанк 310 3
McDonald’s - Макдоналдс 182 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 494 3
Royal Dutch Shell - Шелл 126 3
UBS AG 288 3
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 3
Deutsche Lufthansa AG 101 3
Coca-Cola Company 234 3
Charles Schwab 73 3
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 2
Expedia Group 132 2
Porsche 57 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1241 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7497 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2062 2
Правительство РФ 5535 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 898 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 2
Правительство Москвы 1408 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 860 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 479 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 260 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 1
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 211 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 83 1
Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии - California Public Utilities Commission 1 1
МФЦ Мои документы Орловской области - МФЦ Орёл 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1865 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 89 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 621 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1298 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2082 1
Президент Российской Федерации 2641 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2873 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2194 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2388 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2482 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 2
Руссофт - Russoft 348 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 25067 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12450 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5029 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6137 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1379 5
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 76 5
Big Data - Большие данные 1853 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1535 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2350 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 271 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 192 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3802 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 698 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2369 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6360 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2965 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10183 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6725 2
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 100 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 33 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 553 2
Электроника 449 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2769 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 288 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1154 2
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 32 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1221 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1637 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3103 2
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 437 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4094 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 168 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5554 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 185 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1119 2
Мобильное приложение - Mobile app 2489 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 531 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1139 2
Google Android 11629 8
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 8
Linux OS 7362 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1279 7
Apple iOS 6268 6
SAP Ariba 273 5
Apple Siri - Голосовой помощник 333 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5952 4
IBM Cloud 90 3
SCO UnixWare 38 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 3
Tesla Model S 63 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 3
GM Cadillac 27 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 2
Apple Maps 29 2
Nissan Leaf - электромобиль 36 2
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 2
Siemens Teamcenter 50 2
Microsoft Windows NT 710 2
OpenText Documentum 343 2
Oracle PeopleSoft 372 2
Microsoft Exchange 1080 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 47 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
SCO OpenServer 20 2
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 2
Delphi - язык программирования 121 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 257 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
Software AG - ARIS Platform 158 2
Intel Itanium 610 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2189 2
Intel x86 - архитектура процессора 1266 2
Apple iPad 3560 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 320 2
Microsoft Azure 1226 2
Apple - App Store 2371 2
HERE Maps 44 2
Bush George - Буш Джордж 299 4
Тоскин Алексей 28 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 147 2
Моторко Андрей 43 2
Урусов Виктор 59 1
Лазарев Илья 12 1
Романов Кирилл 13 1
Касаев Сергей 13 1
Тутаев Михаил 12 1
Григорьева Евгения 57 1
Врацкий Андрей 16 1
Vetter Guido - Веттер Гвидо 1 1
Гамобрамов Денис 2 1
Tsuga Kazuhiro - Цуга Казухиро 4 1
Костин Сергей 13 1
Drzymala Michael - Джимала Михаэль 1 1
Hefner Michael - Хевнер Майкл 1 1
Honley Stephen - Хонли Стефан 1 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Носенко Артем 14 1
Смирнова Татьяна 15 1
Казарин Станислав 113 1
Барсуков Сергей 15 1
Мацыгин Юрий 19 1
Мингова Валерия 12 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 7 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Марьянович Йован 14 1
Тарасулла Борис 1 1
Колбеко Надежда 6 1
Насыров Динар 5 1
Гарринчев Сергей 5 1
Ларин Андрей 7 1
Спиридонов Иван 11 1
Данилов Михаил 11 1
Тавадзе Марина 11 1
Матвиенко Нина 12 1
Смирнова Елена 10 1
Синельников Александр 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 39142 54
Россия - Российская федерация - РФ 97029 43
Германия - Федеративная Республика 8043 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12109 25
Европа 8783 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11868 9
Франция - Французская Республика 5163 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10432 8
Япония 8631 8
США - Калифорния 3192 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30588 7
Азия - Азиатский регион 3333 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11863 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12195 5
Германия - Берлин 606 4
Германия - Штутгарт 34 4
Америка Северная 2623 4
США - Нью-Йорк 2588 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4813 4
США - Массачусетс 455 4
Люксембург Великое Герцогство 361 4
Германия - Бавария - Мюнхен 401 3
Италия - Итальянская Республика 3021 3
Испания - Каталония - Барселона 696 3
Эстония - Эстонская Республика 686 3
США - Мичиган - Детройт 63 3
Швеция - Королевство 1886 3
Испания - Мадрид 144 3
Германия - Гамбург 166 3
Индия - Республика 4127 3
Финляндия - Финляндская Республика 1654 3
Испания - Королевство 2690 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 3
Сингапур - Республика 1533 3
Казахстан - Республика 4201 3
Австралия - Австралийский Союз 2675 2
Нидерланды - Амстердам 497 2
Великобритания - Лондон 1902 2
Украина 5778 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5604 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1541 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3676 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 164 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 826 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 2
Транспорт 364 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 185 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3719 1
POI - points of interest 66 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Экономический эффект 484 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 232 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Русский язык 3610 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 110 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 13 1
ISDEX интернет-индекс 196 1
Физика - область естествознания 219 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 1
Человеческий фактор 432 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 388 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 743 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 116 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 36 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 131 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 106 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 446 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1321 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 320 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1307 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 158 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
Thomson Reuters - Рейтер 5702 8
Bloomberg 985 7
CNET - Издание 1562 7
CNews - Auto.CNews 51 6
CBS MarketWatch 302 5
FT - Financial Times 1098 4
Mercury Center 309 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 2
Business Insider 187 2
WSJ - The Wall Street Journal 1202 2
ZDnet 566 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
Faulkner Information Services 100 1
ComputerWorld 139 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
Newsbytes News Network 285 1
Computer Weekly 369 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 1
EWeek 179 1
Upside Today 59 1
The Economist 42 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 456 1
Under The Breach 1 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
TechSpot 28 1
Associated Press 1971 1
Комсомольская Правда - Газета 55 1
DigiTimes - Издание 1282 1
Wired - Издание 209 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
The Bell - Издание 34 1
BleepingComputer - Издание 142 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1911 1
The Register 1270 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10397 1
Internet Stock Report 992 10
Bear Stearns 78 6
Gartner 3224 3
IDC - International Data Corporation 4555 3
Fortune Global 500 270 2
Markets&Markets Research 93 2
ABI Research 230 2
Nielsen Holdings - NetRatings 346 1
In-Stat 81 1
Technavio 23 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
Fortune Global 100 138 1
Frost & Sullivan 189 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
RAEX - Эксперт РА 68 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 782 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 195 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 289 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
РАН - Российская академия наук 1123 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 105 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 17 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 215 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 756 1
CNews AWARDS - награда 337 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 745 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 495 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 289 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 131 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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