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Gelsinger Pat
Гелсингер Пэт


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 2
01.04.2021 Представьте, что существует технология, способная решить ваши самые важные бизнес-задачи 1
18.12.2020 VMware представила план устойчивого развития до 2030 года 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 1
24.03.2020 VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры 1
03.04.2018 VMware объявила о 12% росте выручки по итогам 2018 финансового года 2
04.12.2017 Квартальная выручка VMware выросла до $1,98 млрд 2
03.11.2017 VMware объявила о намерении приобрести компанию VeloCloud Networks 1
30.08.2017 VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений 2
06.06.2017 Выручка VMware за первый квартал 2018 финансового года выросла на 9% 2
01.02.2017 VMware в 2016 году увеличила выручку на 8% 1
29.11.2016 VMware назначила нового исполнительного вице-президента и главного менеджера телекоммуникаций 1
14.10.2016 VMware и AWS представили новый сервис гибридных «облаков» VMware Cloud on AWS 1
30.08.2016 IBM и VMware помогут перенести рабочие нагрузки в «облако» 2
21.07.2016 VMware по итогам второго квартала 2016 г. увеличила выручку на 11% 2
21.04.2016 VMware в первом квартале 2016 г. увеличила выручку на 5% 3
24.03.2016 Треть ИТ-директоров ожидают крупной кибератаки в течение трех месяцев 2
09.03.2016 В VMware произошли изменения в руководстве 2
04.03.2016 IBM и VMware договорились о стратегическом партнерстве в сфере гибридных «облаков» 2
28.01.2016 VMware по итогам 2015 г. увеличила выручку на 10% 2
27.01.2016 VMware объявила о крупном сокращении штата 3
23.07.2015 Выручка VMware во втором квартале 2015 г. выросла на 4% 2
27.04.2015 Выручка VMware в первом квартале 2015 г. выросла на 11% 2
20.03.2015 VMware предоставит доступ к сервисам vCloud Air в Германии 2
27.01.2015 3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6 1
21.01.2015 3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6 1
29.05.2014 SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5 1
21.03.2014 Ученые решили одну из главных проблем микроэлектроники 2
26.02.2014 VMware завершила поглощение AirWatch 1
23.01.2014 VMware покупает разработчика бизнес-решений для управления мобильными устройствами AirWatch 2
15.01.2014 Бен Фати стал новым техническим директором VMware 1
27.05.2013 VMware анонсировала гибридный облачный сервис vCloud Hybrid Service 1
25.07.2012 EMC продолжает серию назначений в руководстве 1
24.07.2012 VMware купила разработчика сетей будущего 1
20.07.2012 VMware: Пол Маритц покинет пост гендиректора, но останется в совете директоров 1
17.07.2012 Уволился глава VMware 1
25.05.2012 ЕМС выпустила 42 новых продукта для трансформации ИТ-инфраструктуры и перехода к гибридным «облакам» 1
22.12.2010 EMC завершила приобретение производителя сетевых систем хранения данных Isilon Systems 1
08.10.2010 Прасад Рампалли назначен старшим вице-президентом EMC по глобальным решениям 2

Публикаций - 47, упоминаний - 76

Gelsinger Pat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1830 24
IBM 3557 5
Pivotal Software 45 5
Microsoft Corporation 11168 4
Oracle Corporation 3363 3
Samsung Electronics 5730 2
Google LLC 7177 2
SAP SE 3220 2
Dell EMC 2419 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
VMware End-User Computing 25 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
NortonLifeLock (Symantec) 790 2
Intel Corporation 4204 2
Redmond - Инновационные решения 49 1
NCR - National Cash Register 101 1
Mitel 30 1
Cisco Systems 2056 1
Telstra Corporation Limited 60 1
Rackspace Technology 67 1
Mentor Graphics 20 1
Menlo Security 4 1
VMware SaltStack 7 1
MobileIron 18 1
Informatica 75 1
Sprint Corporation 155 1
Deutsche Telekom 221 1
McKinsey & Company 121 1
AT&T Inc 562 1
Desktone 4 1
Nokia Corporation 2453 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Nvidia Corp 2038 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Zscaler 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 7
Kubernetes 307 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 3
OpenStack 347 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Виртуализация 71 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 41 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Flash 480 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Big Data - Большие данные 1136 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
VMware NSX Intelligence 103 12
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 10
VMware vSphere 281 9
VMware AirWatch 40 6
AWS - Amazon Web Services 569 5
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 5
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 5
VMware Cloud on AWS 20 4
Microsoft Windows 10 6676 4
Microsoft Azure 1171 3
VMware vCloud Air Network 34 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Apple iOS 5742 3
VMware Tanzu Kubernetes Grid 5 2
VMware AppDefense 3 2
VMware Tanzu Mission Control 18 2
IBM Cloud 84 2
Google Android 10751 2
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 2
VMware vRealize Automation 19 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
VMware VeloCloud 10 2
VMware Pulse IoT Center 4 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
VMware Integrated OpenStack - VIO 12 1
VMware Cloud Services 4 1
VMware SD-WAN 11 1
VMware NSX-T 7 1
VMware Horizon Cloud 6 1
VMware SDDC Manager 6 1
VMware vCenter 87 1
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP Notes 13 1
VMware Telco Cloud Platform 2 1
Pivotal Application Service - PAS 10 1
VMware Project Pacific 3 1
VMware Identity Manager 11 1
Rowe Zane - Роу Зейн 9 7
McKay Peter - Маккей Питер 20 1
Цветков Михаил 4 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
O’Farrell Ray - О’Фаррелл Рэй 2 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Европа 3788 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Европа Центральная 106 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Испания - Барселона 537 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Южная Америка 313 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Япония 2811 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Re/code 40 1
GigaOM 61 1
Gartner 2197 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Forbes Global 2000 15 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
VMworld 27 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 768818, в очереди разбора - 672503.
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