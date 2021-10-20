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Gelsinger Pat
Гелсингер Пэт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 76
Gelsinger Pat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VMware 1830 24
|IBM 3557 5
|Pivotal Software 45 5
|Microsoft Corporation 11168 4
|Oracle Corporation 3363 3
|Samsung Electronics 5730 2
|Google LLC 7177 2
|SAP SE 3220 2
|Dell EMC 2419 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
|VMware End-User Computing 25 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
|NortonLifeLock (Symantec) 790 2
|Intel Corporation 4204 2
|Redmond - Инновационные решения 49 1
|NCR - National Cash Register 101 1
|Mitel 30 1
|Cisco Systems 2056 1
|Telstra Corporation Limited 60 1
|Rackspace Technology 67 1
|Mentor Graphics 20 1
|Menlo Security 4 1
|VMware SaltStack 7 1
|MobileIron 18 1
|Informatica 75 1
|Sprint Corporation 155 1
|Deutsche Telekom 221 1
|McKinsey & Company 121 1
|AT&T Inc 562 1
|Desktone 4 1
|Nokia Corporation 2453 1
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
|Nvidia Corp 2038 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
|Zscaler 12 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|United Airlines - авиакомпания 17 1
|Rowe Zane - Роу Зейн 9 7
|McKay Peter - Маккей Питер 20 1
|Цветков Михаил 4 1
|Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
|O’Farrell Ray - О’Фаррелл Рэй 2 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
|Gartner 2197 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
|Forbes Global 2000 15 1
|IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768818, в очереди разбора - 672503.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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