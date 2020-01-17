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СМАРТС

СМАРТС


17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны
20.09.2016 МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка»
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система»
29.10.2015 «Мегафон» рассекретил свои траты: СМАРТС и «Гарс-Телеком» обошлись в 8 миллиардов
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду
16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС»
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС
10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС
27.03.2014 «СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов
18.02.2014 «Мегафон» приобрел частоты СМАРТС
19.11.2013 «Билайн» обвинил СМАРТС в потворстве спамерам
28.08.2013 СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб.
12.08.2013 Суд отказал в удовлетворении иска «Мегафона» к СМАРТС
16.07.2013 СМАРТС распродает свои сотовые активы
15.07.2013 «Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС»
24.01.2013 СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System
16.11.2012 СМАРТС решили пустить с молотка
26.07.2012 «Ростелеком» выйдет из капитала «Смартс»
04.04.2012 Ericsson и СМАРТС завершили тестирование сети LTE 1800
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС
20.10.2011 Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента «СМАРТС»
21.09.2011 «Билайн» не выдержал без абонентов Tele2
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки
14.06.2011 СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS»
28.04.2011 A1 Systems завершила тестирование нового SMS-центра для оператора СМАРТС
01.03.2011 Абоненты СМАРТС получили доступ к развлекательному сервису «Фанмикс»

Публикаций - 513, упоминаний - 1048

СМАРТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 203
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 197
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 189
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 108
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 47
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 44
Ростелеком - Связьинвест 1698 38
АФК Система ПАО 1638 33
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 32
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 28
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 28
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 74 28
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 20
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 20
СМАРТС Ярославль-GSM 40 18
СМАРТС Пенза-GSM 18 18
Сумма Телеком - Sumtel 133 18
Таттелеком 157 17
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 16
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 110 16
Siemens AG - Siemens Group 2311 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 14
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 14
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 13
AMD Graphics Product Group - ATI 872 13
Eastwind - Восточный Ветер 63 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 9
СМАРТС Шупашкар-GSM 12 9
Питерская группа связистов 242 9
Tele2 - Теле2 Россия - Челябинская Сотовая Связь 25 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 9
МегаФон - Мобиком 221 9
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 8
СМАРТС Астрахань-GSM 8 8
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 25
Евросеть 1393 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 13
Альфа-Групп 613 12
Альфа-Банк 1476 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 7
Восточный Банк 232 7
Dixis - Диксис 343 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
МДМ Банк 246 5
Согласие СК 1112 5
Газпром ПАО 1008 5
Связной ГК 1190 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Marshall Capital Partners 68 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Телефорум 91 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
CyberPlat - КиберПлат 339 3
Глобэкс банк 32 3
IPOC 121 3
ТНК-ВР Холдинг 248 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Альфа-Эко 44 2
РТС - Фондовая биржа 354 2
Citi - Citibank - Ситибанк 265 2
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 2
Гипросвязь ПАО 70 2
Малахит 13 2
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 31 2
AHConferences 53 2
Proxima Capital 7 2
Открытие ФК 2713 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 2
Государственная Третьяковская галерея 43 2
Башнефть ПАО АНК 118 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 68
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 34
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 27
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 26
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 12
Правительство РФ 8292 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 4
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 4
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
ФАС РФ - Управления Федеральной антимонопольной службы - УФАС 111 3
Районные суды РФ 63 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 2
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 70
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
Руссофт - Russoft 378 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 58
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 269 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 18
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 202 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 6
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 6
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 5
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 100 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 348 5
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 235 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 4
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 137 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 167 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 377 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 196 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 210 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 74 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 73 6
Eastwind Billing System 16 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 3
Тройка - транспортная карта 427 3
Microsoft Windows 10 11713 2
EastWind Billing & Customer Care 6 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Microsoft Skype 1940 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
Avaya Definity УАТС 100 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 2
Eastwind Contact Center 7 2
Eastwind Call Register 5 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 2
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 4 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 114 1
IBM Tivoli 276 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Wallet One - Единый кошелек 52 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 54 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 38 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 10 1
Inoventica invGUARD 25 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 1
Apache Camel 61 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 18 1
Nokia 7650 62 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Кирюшин Геннадий 90 89
Гирев Андрей 75 75
Маевский Леонид 57 24
Маевский Игорь 32 20
Рейман Леонид 1009 16
Свирский Павел 16 16
Гиреев Андрей 10 10
Щеголев Игорь 685 9
Скворцов Борис 10 9
Евтушенков Владимир 194 9
Астафьева Ирина 37 8
Никифоров Николай 1161 8
Савельев Александр 38 7
Богатов Антон 79 7
Белашева Марина 36 6
Зайцева Анна 69 6
Мардер Наум 114 6
Меламед Леонид 149 6
Морозов Павел 20 5
Малис Александр 155 5
Домбровский Юрий 59 5
Савватин Максим 60 5
Хасьянова Гульнара 117 5
Кирюшин Константин 5 5
Путин Владимир 2542 5
Изосимов Александр 192 5
Солдатенков Сергей 157 5
Рутенберг Дмитрий 23 4
Брюквин Юрий 281 4
Зобнина Маргарита 54 4
Медведев Дмитрий 1604 4
Курочкин Александр 9 4
Королев Игорь 61 4
Провоторов Александр 154 4
Беляков Денис 5 4
Саяпина Елена 39 4
Айбашева Анна 97 4
Шамолин Михаил 119 4
Рябов Игорь 26 4
Солонин Виталий 89 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 252
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 132
Россия - ПФО - Самарская область 939 86
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 68
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 55
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 54
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 494 42
Россия - ПФО - Пензенская область 502 41
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 39
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 38
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 36
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 36
Россия - ПФО - Саратовская область 564 35
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 32
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 257 32
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 32
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 31
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 28
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 23
Россия - ПФО - Казань 2085 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 20
Украина 6212 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 19
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 17
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 17
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 16
Таджикистан - Республика 726 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 15
Беларусь - Белоруссия 3525 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 14
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Абонентская база 1383 48
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 21
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 20
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 3
Образование в России 460 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Федеральное законодательство 1944 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 231 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Великая Отечественная война 200 2
Инвестиции венчурные 850 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 9 1
Кредитование 1515 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Денежные переводы 775 1
Skynet 47 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 67
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 15
Прайм - Агентство экономической информации 694 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
ComNews - Медиа-бизнес 89 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Forbes - Форбс 591 1
РИА Новости 766 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Fortune 196 1
Playboy 48 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
CNews Северо-Запад 24 1
Вечерний Бишкек - газета 4 1
Известия ИД 307 1
ComputerWire 51 1
Мобильные системы 94 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 39
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 17
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 15
Mobile Research Group 65 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner 3301 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
RAEX - Эксперт РА 80 1
Discovery Research Group 21 1
Synergy Research Group 39 1
Harris Interactive 83 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 7
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 6
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
СамГУ - Самарский государственный университет 11 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
ИнфоКом 59 2
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181835, в очереди разбора - 968260.
Создано именных указателей - 75696.
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