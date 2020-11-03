Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Marshall Capital Partners
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 70
Marshall Capital Partners упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
|Wargaming World of Tanks 132 1
|MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
|Apple iPhone 3 383 1
|Юрченко Евгений 75 21
|Приданцев Сергей 82 6
|Малофеев Константин 98 6
|Щеголев Игорь 676 3
|Давыдов Денис 32 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Луврье Пьер 4 2
|Русев Спас 6 2
|Косарев Дмитрий 11 2
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
|Сушкевич Антон 56 1
|Мирошников Борис 29 1
|Мизулина Елена 16 1
|Мизулина Екатерина 8 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Акимов Максим 167 1
|Глотов Алексей 24 1
|Башкин Александр 8 1
|Калугин Сергей 162 1
|Костин Андрей 45 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Осеевский Михаил 221 1
|FT - Financial Times 247 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Царьград - телеканал 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767076, в очереди разбора - 670761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767076, в очереди разбора - 670761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru