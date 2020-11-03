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Marshall Capital Partners


03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 2
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 1
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 1
17.11.2015 ВТБ нашел, кому продать болгарского телеком-гиганта 1
29.10.2015 ВТБ избавляется от болгарского телеком-гиганта 1
28.04.2015 Государство забрало у менеджмента «Ростелекома» контроль над акциями компании 1
24.03.2015 ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте 1
21.07.2014 Владелец МТС вложил в собственные акции 7,6 млрд рублей 1
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 1
23.01.2014 АФК «Cистема» докупает акции «Энвижн» на $82,5 млн 1
31.12.2013 АФК «Система» берет под контроль «Энвижн Груп» 1
15.11.2013 «Ростелеком» выкупил у друга экс-министра связи собственные акции за 25 млрд руб. 1
29.05.2013 Экс-президент "Ростелекома" назначен главой Tele2 Россия 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
04.02.2013 Полиция обыскивает офис совладельца «Ростелекома» 1
06.12.2012 Акционер "Ростелекома" Константин Малофеев сохранил иммунитет 1
22.05.2012 Щеголев остается в команде Путина 1
13.01.2012 Путин ищет коррупцию в тысячах поставщиков «Ростелекома» 1
22.12.2011 Порнодоменам в Рунете объявили войну 1
15.12.2011 В России будут блокировать доступ к плохим интернет-сайтам 1
30.11.2011 Лондон разморозил акции «Ростелекома» 1
18.10.2011 За «Связьинвестом» присмотрит «православный друг» министра связи 1
22.09.2011 Когда и как начнут фильтровать Рунет 1
02.09.2011 Суд отказал Marshall Capital Partners в удовлетворении иска к Евгению Юрченко 1
25.07.2011 Ошибка «Связьинвеста» может обойтись государству в 100 млрд руб. 1
13.07.2011 Аудиторы назвали «любимых» поставщиков «Связьинвеста» и «Ростелекома» 1
18.05.2011 Арбитражный суд отклонил иск к Евгению Юрченко 2
16.02.2011 Чиновники не исполнили поручение Путина по «Связьинвесту» 2
08.02.2011 В России создается центр контроля над интернетом 1
26.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» решил объединить акционеров «Ростелекома» 1
18.01.2011 Главные разочарования российского ИКТ-рынка 2010 – версия CNews 1
11.11.2010 «Акадо» избавилась от президента 1
21.10.2010 Экс-глава «Связьинвеста» подал на холдинг в суд 1
14.10.2010 «Ростелеком» меняет устав, что выгодно одному из акционеров 1
06.10.2010 Государство досрочно избавилось от главы «Связьинвеста». ПРИКАЗ 1

Публикаций - 63, упоминаний - 70

Marshall Capital Partners упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 43
Ростелеком Связьинвест 704 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 9
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 5
Ростелеком Дальсвязь 208 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
United Group 2 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 2
Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
Viva Telecom 3 2
Синтерра - Synterra 569 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Optima - Оптима 50 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Доверенная среда 8 1
NVision Czech Republic 6 1
I-Free 71 1
ВолгаТелеком 222 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Мобител 48 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
РТИ 122 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
АФК Система ПАО 997 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Гарда Технологии 38 1
Facebook 3767 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 5
Газпромбанк - ГПБ 693 3
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Providence Equity Partners 9 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Delta Capital International 2 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
BC Partners 2 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
Банк Россия 56 1
Северсталь ПАО 204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
CyberPlat - КиберПлат 203 1
Уралсиб Банк 390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство РФ 2207 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
МВД РФ Управление К 38 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Wargaming World of Tanks 132 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Apple iPhone 3 383 1
Юрченко Евгений 75 21
Приданцев Сергей 82 6
Малофеев Константин 98 6
Щеголев Игорь 676 3
Давыдов Денис 32 2
Дворкович Аркадий 169 2
Луврье Пьер 4 2
Русев Спас 6 2
Косарев Дмитрий 11 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
Сушкевич Антон 56 1
Мирошников Борис 29 1
Мизулина Елена 16 1
Мизулина Екатерина 8 1
Керимов Сулейман 20 1
Тараба Дмитрий 23 1
Акимов Максим 167 1
Глотов Алексей 24 1
Башкин Александр 8 1
Калугин Сергей 162 1
Костин Андрей 45 1
Мордашов Алексей 29 1
Никифоров Николай 1126 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Словения - Республика 112 2
Европа Балканский полуостров 11 2
Черногория 86 2
Великое Герцогство Люксембург 217 2
Болгария - Республика 306 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Турция - Турецкая республика 956 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Цензура - Свобода слово 1 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
FT - Financial Times 247 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Царьград - телеканал 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 15
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767076, в очереди разбора - 670761.
Создано именных указателей - 46354.
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