Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

СКБ Контур
Контур.Диадок


03.09.2021 Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота» 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
21.07.2021 DistKontrolUSB: практика удаленного администрирования токенов 1
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5 5
20.04.2021 «Контур» помог «Мечел-сервису» автоматизировать документооборот 2
05.04.2021 TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 2
16.03.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» завершает первый этап цифровизации операционных процессов 1
09.03.2021 Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота 2
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 1
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге 3
26.11.2020 «Синко банк» запустил удаленные услуги для клиентов 1
16.11.2020 Онлайн-платформа «Пайрус» представила интеграцию с «Диадок» 2
01.10.2020 «Контур» помог «Вымпелкому» перейти на электронный факторинг 1
24.09.2020 Контур помог компании Tom Tailor перевести кассовые документы в электронный вид 3
31.08.2020 Х5 Retail Group автоматизировала обмен отчетными документами с контрагентами 1
27.08.2020 «Ланит» запустил новый продукт для интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота 1
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 3
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
15.07.2020 «СКБ Контур» получил статус оператора ЭДО в Узбекистане 1
13.07.2020 ПО «Контура» и «Энстрима» прошло проверку на совместимость 4
23.06.2020 «Контур» помог агентству «Авиа центр» сократить срок доставки документов до нескольких секунд 4
11.06.2020 Три продукта «Контура» получили сертификаты на интеграцию с SAP 3
11.03.2020 «СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак» 4
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг 4
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
27.01.2020 «СКБ Контур» запустила электронный документооборот в «Ситилинке» 3
26.12.2019 «СКБ Контур» запустила ЭДО в компании «Байкал-Сервис» 4
17.12.2019 Все подразделения Schneider Group в России перешли на ЭДО 1
05.11.2019 KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок» 3
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла 1
20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации 1
19.04.2019 Объявлены победители премии «ПРО ЭДО» 2
06.03.2019 Газпромбанк Автолизинг провел первую онлайн сделку по лизингу 2
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 2
27.08.2018 «СКБ Контур» сделал «Диадок» площадкой международного ЭДО 2
30.05.2018 ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок» 4
13.02.2018 «Мегафон» первым в России запустил электронный документооборот с иностранной компанией 1

Публикаций - 146, упоминаний - 328

СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3211 19
СКБ Контур 416 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
3733 7
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 4
Microsoft Corporation 11060 4
Docsvision - ДоксВижн 772 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 3 2
Ланит ГК 1155 2
Google LLC 7144 2
Huawei 2730 2
Forus - Форус 8 1
Инталев 168 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ланит - Норбит - Norbit 202 1
АйТи 751 1
Pyrus - Пайрус 5 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Maykor-GMCS 44 1
Huawei International 1 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Startpack - СтартПак 21 1
SAP Globalization Services 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
Schneider Group 6 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Такском - Taxcom 119 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Энстрим - Instream 19 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Directum - Директум 645 1
Крок 1219 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Альфа-Банк 1123 2
Нижнекамскнефтехим 13 2
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Финчер НКО - Fincher - Бринкс 1 1
Tom Tailor 6 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Синко-банк 4 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Сбербанк Факторинг 18 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Газпромбанк Автолизинг 8 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
X5 Group 599 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Северсталь ПАО 204 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 61
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Проверка контрагентов 53 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 8
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 5
Google Android 10750 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
SAP NetWeaver 62 2
СКБ Контур - Контур.Факторинг 3 2
Apple iOS 5741 2
Oracle JD Edwards 32 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
1С:Бухгалтерия 395 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
Газпромбанк Автолизинг Автомаркет 6 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
СКБ Контур - Контур.Призма 2 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
ELMA365 3 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
1С:Документооборот 78 1
WhatsApp Messenger 654 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple iPad 3263 1
Syntellect Tessa 14 1
Microsoft Windows 8 1228 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
Шифман Эдуард 16 5
Кулагина Ольга 4 3
Урывская Лидия 5 3
Самойленко Максим 65 2
Красников Александр 8 2
Филатов Евгений 13 2
Берстенев Михаил 3 2
Федорова Анна 2 1
Жданов Павел 6 1
Марданова Динара 2 1
Апарина Елена 2 1
Шамбер Елена 1 1
Потапова Клавдия 1 1
Черникова Ксения 3 1
Тюрина Мария 39 1
Прескарьян Артем 5 1
Королева Юлия 3 1
Култыгин Леонид 4 1
Нальский Максим 6 1
Трещук Андрей 21 1
Колесников Александр 13 1
Руднев Александр 4 1
Никонов Алексей 1 1
Макаров Станислав 111 1
Новиков Юрий 6 1
Дьяченко Валерий 66 1
Березин Максим 60 1
Агаджанов Максим 5 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Машурин Сергей 17 1
Куренев Алексей 6 1
Обухов Александр 17 1
Яшин Дмитрий 13 1
Козловский Андрей 10 1
Тихомиров Илья 5 1
Барановский Александр 4 1
Козлов Константин 15 1
Вдовин Максим 2 1
Женишек Николай 1 1
Кузьмин Дмитрий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Казахстан - Республика 2627 3
Европа 3745 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Литва - Литовская Республика 329 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Эстония - Эстонская Республика 414 2
Узбекистан - Республика 822 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Молдавия - Республика Молдова 428 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Украина 3361 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Мальта - Республика 69 1
Россия - Красноярский край 663 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Крайний Север 93 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Нидерланды 972 1
Россия - Челябинск 770 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 1
Польша - Республика 826 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759670, в очереди разбора - 663360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще