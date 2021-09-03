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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКБ Контур
Контур.Диадок
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 146, упоминаний - 328
СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шифман Эдуард 16 5
|Кулагина Ольга 4 3
|Урывская Лидия 5 3
|Самойленко Максим 65 2
|Красников Александр 8 2
|Филатов Евгений 13 2
|Берстенев Михаил 3 2
|Федорова Анна 2 1
|Жданов Павел 6 1
|Марданова Динара 2 1
|Апарина Елена 2 1
|Шамбер Елена 1 1
|Потапова Клавдия 1 1
|Черникова Ксения 3 1
|Тюрина Мария 39 1
|Прескарьян Артем 5 1
|Королева Юлия 3 1
|Култыгин Леонид 4 1
|Нальский Максим 6 1
|Трещук Андрей 21 1
|Колесников Александр 13 1
|Руднев Александр 4 1
|Никонов Алексей 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Новиков Юрий 6 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Березин Максим 60 1
|Агаджанов Максим 5 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Машурин Сергей 17 1
|Куренев Алексей 6 1
|Обухов Александр 17 1
|Яшин Дмитрий 13 1
|Козловский Андрей 10 1
|Тихомиров Илья 5 1
|Барановский Александр 4 1
|Козлов Константин 15 1
|Вдовин Максим 2 1
|Женишек Николай 1 1
|Кузьмин Дмитрий 4 1
|Gartner 2190 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759670, в очереди разбора - 663360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759670, в очереди разбора - 663360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru