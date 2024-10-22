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МТС ИИ MTS AI Центр искусственного интеллекта МТС

МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС

MTS AI – это дочерняя компания МТС и Центр компетенций в области искусственного интеллекта. Компания создаёт продукты и оптимизирует процессы как внутри МТС, так и на внешнем рынке. В портфеле – решения в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и граничных вычислений.

 

 

Дмитрий Буланцев, Технический директор, MTS AI "ML-методы в задачах анализа качества обслуживания клиентов", конференция CNews "Искусственный интеллект 2023" 16.03.2023


22.10.2024 MTS AI открыл публичный доступ к демо-версии нейросети для генерации кода Kodify

Компания MTS AI запустила бесплатную демоверсию сервиса для автоматической генерации кода с помощью не
16.10.2024 MTS AI создала ИИ-помощника для банковских сотрудников

Компания MTS AI представила ИИ-помощника на базе генеративного искусственного интеллекта для финтех-индустрии. Решение способно автоматически обрабатывать масштабные массивы данных, что позволяет эконом
07.10.2024 MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max

«ВижнСервис», разработчик корпоративных решений на базе ИИ, и компания MTS AI, центр компетенций по искусственному интеллекту, разработали на базе генеративных сетей ИИ-систему Max для корпоративных коммуникаций. С ее помощью можно в два раза ускорить обработку и

27.09.2024 MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса

Группа Arenadata и MTS AI, один из ведущих центров компетенций в области искусственного интеллекта в России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились

10.09.2024 Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

МТС, цифровая экосистема, представила разработанную MTS AI новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке. Она получила название Rehmet — что в переводе означает спасибо. Об этом CNews сообщили представ
10.09.2024 МТS AI научила свою большую языковую модель общаться на татарском языке

MTS AI разработала новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке. MTS AI представила новую версию своей большой языковой модели Cotype. LLM способна обрабатывать документы объемом до 8 тыс. токенов (примерно 5 листов A4), извлекать и суммаризировать данные за
29.08.2024 Нейросети MTS AI научились синтезировать эмоции для голосовых ботов

персонажей видеоигр. Чтобы реализовать новую функцию, четыре диктора, голоса которых используются в Audiogram, дополнительно записали по два часа текста с разными эмоциями. На этих датасетах команда MTS AI дообучила нейросеть, на которой работает сервис Audiogram. В будущем компания сможет расширить количество доступных эмоций для различных бизнес-заказчиков. «Эмоциональная синтезированная
28.08.2024 MTS AI представил обновленную LLM Cotype Pro с низким потреблением вычислительных мощностей

ответы при низком потреблении вычислительных мощностей. Cotype — большая языковая модель, созданная MTS AI специально для работы с корпоративными данными. Она обучена на большом объеме деловой

30.07.2024 MTS AI создала ИИ-модератора для видеоплатформы NUUM

ПАО «МТС» сообщает о внедрении ИИ-решения MTS AI, которое автоматически обнаруживает широкий спектр нежелательного контента для набираю
19.06.2024 MTS AI создала ИИ-помощника программиста

тивности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Сервис позволяет экономить ресурсы за счет автоматизации части процесса создания программного обеспечения. Kodify создан на базе большой языковой модели, разработанной MTS AI. Ko
07.06.2024 MTS AI запустила речевую аналитику с LLM для центров обслуживания клиентов

Компания MTS AI объединила речевую аналитику WordPulse с собственной большой языковой моделью для бизнеса — Сotype (ранее – MTS AI Chat). Теперь в сервисе анализа коммуникаций с клиентами WordPul
23.05.2024 «К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний

Компании «К2Тех» и MTS AI договорились о стратегическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний основано на вз
08.05.2024 ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI

в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, начинает партнерство с компанией в области искусственного интеллекта – MTS AI. Сотрудничество направлено на развитие ИИ-рынка в России путем консолидирования экспертизы вендора и интегратора. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. В рамках партнерства в
01.04.2024 Бот от MTS AI найдет необходимый момент на видео за пару секунд

е «Найди сцены с желтыми такси» или «Покажи момент, когда человек входит в комнату». Бот обработает запрос за считанные секунды и предоставит найденные фрагменты. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Решение уже протестировано на обширном наборе видео различной тематики. Бот находит до 80% событий на кадрах по запросу пользователя. Для создания видеобота использовался новый подход к
25.03.2024 Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами

Компания «Синимекс» заключила соглашение о сотрудничестве с MTS AI, компанией в области искусственного интеллекта в России. MTS AI развивает несколько направлений продуктов на базе искусственного интеллекта, в том числе генеративного— большие язы
29.02.2024 MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»

о и следить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходя
21.02.2024 MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора

Разработчики MTS AI представили большую языковую модель MTS AI Chat для корпоративных клиентов. Она поможет написать текст должностной инструкции, вакансии или делового письма, ответить на вопросы со
25.01.2024 Андрей Калинин назначен новым генеральным директором MTS AI

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о назначении Андрея Калинина генеральным директором MTS AI. В новой должности Андрей Калинин сфокусируется на разработке новой стратегии компании. В его обязанности также войдет запуск виртуальных ассистентов для обслуживания клиентов экосистемы
13.10.2023 MTS AI подключила нейросети к анализу звонков и текстовых чатов
13.07.2023 MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA

полнофункциональная платформа для внедрения роботизации любой сложности и масштаба: от запуска роботов-ассистентов до полной автоматизации ключевых бизнес-процессов. В рамках технологической синергии MTS AI интегрирует в решения Primo RPA свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Например, систему синтеза и распознавания речи Audiogram, с помощью которой можно будет расшифровывать

03.04.2023 MTS AI представила ИИ-сервис для анализа любых видов коммуникации с клиентами

Компания MTS AI разработала сервис для бизнеса на базе машинного обучения, который позволяет автоматич
10.03.2023 MTS AI приобрела долю производителя умных турникетов и билетных систем

МТС объявила о том, что ее дочерняя компания MTS AI, российский центр развития искусственного интеллекта, приобрела 49% в российском разработчике высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем «Инфоматика». Интегра
23.01.2023 До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году

ания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о старте проекта по озвучиванию до 10 тыс. произведений с помощью технологий искусственного интеллекта, запущенного MTS AI и книжным сервисом «Строки», на платформе которого доступны электронные и аудиоверсии книг и подкасты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Создание аудиокниг из текстовых произведе
26.12.2022 МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в ИТ

о этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного инт
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС объявляет о том, что MTS AI разработала решение SuperResolution, которое позволяет переводить видео в формат 4к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION
22.03.2022 MTS AI и «Сколтех» разработали ИИ-редактора ненормативной лексики в чатах

, но и в общении с голосовыми помощниками, чат- и войс-ботами. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. «Интернет – уникальный источник информации, не только самый большой и доступный, но и
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs

ровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что Intema, дочерняя компания ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLab
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money

МТС объявляет о партнерстве Центра ИИ МТС с крупнейшей глобальной инновационной платформой Plug and Play в рамках созданного на базе центра акселератора Intelligent Machines (Intema). Центр ИИ МТС присоединится к экосисте
08.07.2021 Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру

терской программы факультета компьютерных технологий и управления Университета ИТМО в партнерстве с МТС ИИ была запущена специализация «Технологии разговорного интеллекта». Сейчас на ней обучаю

Публикаций - 74, упоминаний - 89

МТС ИИ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 60
VisionLabs - ВижнЛабс 221 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
Yandex - Яндекс 7339 5
АФК Система ПАО 1797 4
NtechLab - НтехЛаб 121 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
МТС ИИ - Intema 4 3
ИИ-Технологии 104 3
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 3
Microsoft Corporation 24624 3
OpenAI 217 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Intel Corporation 12197 2
Nvidia Corp 3487 2
Google LLC 11775 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Сбер - СберБизнес Софт 56 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 2
GitHub 814 2
i-Free Just AI 31 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Qmonitoring 2 2
Ростелеком 9700 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Huawei 3933 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Accenture plc 682 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Deutsche Telekom 911 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
Samsung Electronics 10254 1
SAP SE 5276 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Unsplash 762 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 12 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Sequoia Capital 111 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Herbert Smith Freehills LLP - Никольская консалтинг 3 1
Резонанс НПП 370 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
МТС Медиа 37 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Россети Ленэнерго 1700 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Группа Самолет 72 1
LEGO 244 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Blackstone Group 45 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
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АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 38
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 32
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 29
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 23
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 20
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Америка Латинская 1812 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Китай - Тайвань 3984 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Индия - Bharat 5432 1
Европа 21767 1
Китай - Шанхай 787 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Япония - Токио 995 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Италия - Милан 161 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Ближний Восток 2943 1
Катар 162 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Bloomberg 1286 1
Ведомости 996 1
Forbes - Форбс 816 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Gartner - Гартнер 3556 1
S&P 500 558 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 6
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
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МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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