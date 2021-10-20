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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Консист Бизнес Групп
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Публикаций - 58, упоминаний - 138
Консист Бизнес Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Муравлев Александр 15 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Кравченко Денис 24 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Базалей Наталья 14 8
|Мухин Максим 18 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 14 8
|Клеев Владимир 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Скородумов Олег 17 8
|Шалимов Александр 9 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Чекель Павел 15 8
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Серебряков Виктор 42 7
|Горянский Павел 15 7
|Патрин Максим 31 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Игнатов Виктор 12 6
|Николаев Евгений 13 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Герасимов Александр 40 5
|Сергеев Александр 21 5
|Козлов Александр 54 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Бетсис Павел 84 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Стисон Мария 3 3
|Елистратов Николай 90 2
|Егоров Владимир 52 2
|Генс Георгий 62 2
|Гахов Александр 2 2
|Генс Филипп 29 2
|Староверов Денис 14 2
|CNews Analytics 1991 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
|University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765757, в очереди разбора - 669443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765757, в очереди разбора - 669443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru