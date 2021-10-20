Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Консист Бизнес Групп


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
21.09.2021 «Ратибор» управляет ключевыми процессами с помощью «Турбо» 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 5
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
24.06.2021 «Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус» 2
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 12
20.10.2020 the TURBO BI: моделирование, визуализация, хранилище, аналитика. Презентация российского продукта 1
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС 3
09.09.2020 После внедрения отечественной ERP-системы российский ритейлер ежегодно растет на 20% 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
19.05.2020 Gorenje управляет дистрибуцией в России с помощью «Турбо» 1
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами 4
27.01.2020 «Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX 4
14.01.2020 «Долгопрудненский исследовательский центр» расширил линейку бизнес-приложений «Турбо» 1
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 1
14.11.2019 ТУРБО представил бизнес-систему поколения Z на CNews Forum 2019 1
09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами 2
10.07.2019 «Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion 2
27.05.2019 «Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами 4
17.01.2019 «Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX 2
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 3
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 1
09.07.2018 «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
04.07.2018 «Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
04.07.2018 Банк «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 3
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 3
16.06.2017 «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень» 4
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота 4
12.04.2017 «Консист Бизнес Групп» и Microsoft представляют новый формат ежегодной конференции — DAX Forum X 1
22.03.2017 Merz Russia создала новый внутренний портал на базе Microsoft SharePoint 2
08.12.2016 «Русагро» вместе с «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления персоналом 5
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
25.10.2016 «Консист Бизнес Групп» привезла в Россию облачную платформу для управления персоналом от Cornerstone OnDemand 5

Публикаций - 58, упоминаний - 138

Консист Бизнес Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1159 19
Microsoft Corporation 11127 15
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 12
IBM 3551 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Instabank - Инстабанк 12 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
SAP SE 3216 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 4
Samsung Electronics 5702 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Sciener - Сайнер 19 3
Ланит Консалтинг 4 2
Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 2
Ortems 11 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
ГКС - Группа компаний Систематика 198 2
Fibrum 7 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
diHouse - Дихаус 39 1
Merlion Бюрократ 21 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
CleverDATA 54 1
Амтел-Сервис 34 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Совзонд - Sovzond 66 1
АйТи 752 1
Facebook 3767 1
Naumen - Наумен 342 1
Oracle Corporation 3356 1
ВТБ Банк Москвы 372 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
Газпромбанк - ГПБ 693 8
Башнефть ПАО АНК 90 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Альфа-Банк 1127 2
Почта России ПАО 1574 1
Nordgold - Нордголд 9 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group 599 1
Avito - Авито 171 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
Славнефть НГК 17 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
РАО ЕЭС России ПАО 65 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Россети ПАО 168 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
РусГидро ПАО 129 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 12
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 6
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 3
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 2
ДИЦ - Турбо BI 4 2
Microsoft Dynamics CRM 389 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
IBM Power AI 4 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 3 1
SAP AMI - SAP Advanced Metering Infrastructure for Energy Utilities 1 1
SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities 1 1
SAP Enterprise Integration for Work Manager 1 1
SAP Meter Administration and Operations - SAP Meter Data Management 2 1
SAP Business Suite Professional User 1 1
SAP Sales Management and Customer Service for Energy Utilities 1 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
Esri ArcGIS 108 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Ренессанс кредит RenNews - мобильная версия корпоративного сайта для сотрудников (интранет) 3 1
Ренессанс кредит RenPro - портал обучения и развития 3 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Oracle Hyperion 76 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows 10 6659 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Naumen Erudite 12 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Муравлев Александр 15 8
Тищенко Юрий 14 8
Потёмкин Роман 20 8
Кравченко Денис 24 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Базалей Наталья 14 8
Мухин Максим 18 8
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 14 8
Клеев Владимир 9 8
Смирнов Александр 44 8
Хрусталев Александр 31 8
Скородумов Олег 17 8
Шалимов Александр 9 8
Леоничев Алексей 14 8
Сафронов Юрий 61 8
Чекель Павел 15 8
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Серебряков Виктор 42 7
Горянский Павел 15 7
Патрин Максим 31 7
Свердлов Михаил 29 7
Грибанов Юрий 24 7
Игнатов Виктор 12 6
Николаев Евгений 13 6
Разгуляев Валерий 18 6
Герасимов Александр 40 5
Сергеев Александр 21 5
Козлов Александр 54 5
Калюжный Игорь 24 5
Бетсис Павел 84 4
Тихонов Андрей 33 3
Стисон Мария 3 3
Елистратов Николай 90 2
Егоров Владимир 52 2
Генс Георгий 62 2
Гахов Александр 2 2
Генс Филипп 29 2
Староверов Денис 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 11
Казахстан - Республика 2641 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Ростовская область 864 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 5
Франция - Французская Республика 2136 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Россия - Республика Мордовия 388 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - Курск 232 2
Россия - Белгород 245 2
Италия - Итальянская Республика 1396 2
Европа 3774 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Европа Юго-Восточная 37 1
Белиз 38 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Мирный 21 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 294 1
Россия - Свердловская область 807 1
Сербия - Республика 129 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 13
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
CNews Analytics 1991 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews AWARDS 291 10
CNews APPWards 36 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
DAX Forum 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765757, в очереди разбора - 669443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще