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ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры Аттестация информационных систем


 

 

Игорь Попов, Руководитель направления Департамента ИТ-обеспечения, МКБ "Мониторинг: от инженерных систем до бизнес показателей"


08.02.2023 «Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit

«Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit. Об этом CNews сообщил представитель компании GMonit. Ритейлер расширяет возможности своих покупателей посредством различных сервисов онлайн-заказов: сайта, мобильного при
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу

сти и доступности SOC 2 (System and Organization Control 2). Это позволит клиентам начать пользоваться решением, которое отвечает мировым требованиям защищенности данных, без дополнительных проверок. Аудит по международному стандарту SSAE 18 провела одна из компаний «Большой четверки» в первом полугодии 2022. По итогам проверки отчет SOC 2 впервые был выпущен для российского облачного прова
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса

ИТ-компания «Инфосистемы джет» трансформировала услугу проведения ИТ-аудита в части ИТ-инфраструктуры, переориентировав ее на бизнес. В услуге выведено 10 крит
01.04.2021 «Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август»

«Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август», которая занимается разработкой, производством и информационно-технологическим сопровождением применения химических средств защиты растений. Основная ц
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования

ний при той же производительности труда и качестве сервиса для клиентов. Также в процессе модернизации находится телекоммуникационная сеть — парк маршрутизаторов. Эта задача стала актуальна по итогам ИТ-аудита, проведенного экспертами «Инфосистемы Джет», и началом пандемии в 2020 году. Мы пересмотрели подходы к стандартам рабочих мест, а львиную долю сотрудников отправили на удаленную работ
02.10.2018 ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез»

Компания ALP Group, системный интегратор, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры в производственной компании «Обнинскорсинт
08.11.2017 «Крок» представила сервис ИТ-мониторинга на базе машинного обучения

т зонтичный мониторинг, собирая цельную картину даже с разрозненных источников: бизнес-приложений, средств виртуализации, сетевых устройств, СХД. Новое решение пополнило портфель продуктов «Крок» для ИТ-мониторинга, который уже включает системы от Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, BMC Software и др. За свою более чем 10-летнюю историю направление мониторинга ИТ-инфраструктуры Крок выпо
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank

нвесторы (европейские акционеры), оценив уровень развития ИТ, рекомендовали проведение полноценного ИТ-аудита с последующим практическим использованием стандартов CobIT и ITIL, сообщили CNews в
20.05.2016 Tegrus провела аудит ИТ-инфраструктуры ЦНТИБ РЖД

Компания Tegrus провела ИТ-аудит в Центре научно-технической информации и библиотек (ЦНТИБ) — филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в ходе которого была собрана информация о текущем сос
26.01.2016 «Амтел-Сервис» провел аудит ИТ-инфраструктуры контакт-центра SPSR Express

углосуточно осуществляют обработку вызовов в целях оперативной поддержки клиентов. Целью проведения ИТ-аудита являлось получение независимой оценки актуального состояния инфраструктуры контакт-
02.11.2015 «Техносерв Консалтинг» завершил ИТ-аудит в «Русской лесной группе»

лдинга поставило задачу унифицировать бизнес-процессы. Важным этапом этого проекта стало проведение ИТ-аудита в масштабах всего холдинга. Комплексный ИТ-аудит «Русской лесной группы» был довере
04.07.2013 Аудит ИТ-инфраструктуры: когда, зачем, что дальше?

аудита Причин для аудита инфраструктуры может быть несколько. Первая их них – превентивная. Внешний ИТ-аудит – это подготовка к реализации существенных изменений ИТ-ландшафта компании, считает

13.09.2011 «Энвижн Груп» провела аудит ИТ-инфраструктуры «Новосибирского муниципального банка»

Компания «Энвижн Груп» завершила аудит ИТ-инфраструктуры «Новосибирского муниципального банка», крупного универсального финансового института региона. В задачи проекта входили системное описание существующей информационной инф
22.04.2011 «Инфосистемы Джет» провели комплексный ИТ-аудит в Северо-Западном региональном центре банка ВТБ

обо всех видах документации, используемой в ДСИТ. По информации «Инфосистем Джет», на основе этих данных можно планировать как изменения документов, так и структурные преобразования. «Для проведения ИТ-аудита важно не только применение обширного инструментария и владение набором методик. Большое значение имеют опыт консалтинговых практик и уровень экспертизы. Понимая это, мы доверили проек
24.02.2011 «Энвижн Груп» провела аудит ИТ-инфраструктуры и ИС «Красноярской ГЭС»

Компания «Энвижн-Сибирь», филиал интеллектуального интегратора и разработчика ИКТ-решений «Энвижн Груп», завершила аудит ИТ-инфраструктуры и информационных систем для одной из крупнейших гидроэлектростанций России — «Красноярская ГЭС». В ходе аудита специалистами «Энвижн-Сибирь» была обследована серверная ч
06.10.2010 «ДоксВижн» запустил две новые услуги: авторский надзор внедрения и аудит по итогам внедрения

ных решений, отчеты по каждому этапу внедрения. Кроме того, у заказчика остаются согласованные с производителем проектные документы. Вторая услуга, которая появилась в пакете предложений «ДоксВижн» - аудит по итогам проекта внедрения (или по итогам завершения части проекта). В результате работы специалистов компании «ДоксВижн» заказчик получает отчет о проведении аудита, заключение о соотве
15.02.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аудит: возможности и результаты»

дологии CobiT, аудит на соответствие международному стандарту ISO 2000 и др. Особое значение задача ИТ-аудита приобретает в контексте много обсуждаемых сегодня в России положений 152-ФЗ («О пер
21.12.2006 "Verysell Проекты" провела ИТ-аудит ИС "Старстроя"

льшими объемами проектных данных и другой информации между удаленными офисами предприятия. В рамках ИТ-аудита были проанализированы все основные составляющие ИТ-инфраструктуры: серверные платфо

Публикаций - 214, упоминаний - 249

ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23926 29
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 994 24
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 50 18
Oracle Corporation 6448 17
7435 15
VMware 2223 15
IBM - International Business Machines Corp 9295 14
SAP SE 5041 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 624 11
HP Inc. 5603 10
Softline - Софтлайн 2274 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4412 9
Крок - Croc 1750 9
Dell EMC 4964 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8288 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 6
Zabbix SIA - Заббикс 63 6
Корус Консалтинг ГК 1126 6
Cisco Systems 4969 6
Selectel - Селектел 275 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7485 5
Прогноз 1560 5
Citrix Systems 793 5
Базальт СПО - BaseALT 465 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1392 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1560 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10279 4
Huawei 3635 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 352 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 972 4
Рексофт - Reksoft 396 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 365 4
Открытые технологии 690 4
Информзащита 692 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6526 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2977 3
Intel Corporation 11807 3
Google LLC 11268 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 3
Directum - Директум 980 3
QIWI Банк - Киви Банк 118 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 6
РЖД - Российские железные дороги 1720 6
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 152 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 892 6
Глобэкс банк 45 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 6
Алеф-Банк 15 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 744 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 5
Держава АКБ 36 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 157 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 80 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 397 4
Открытие ФК - Банк Открытие 520 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 162 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 3
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 59 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 401 3
Ингосстрах СПАО 376 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 116 3
Альфа-Банк 1642 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 90 3
X5 Group - Перекрёсток 476 3
Visa International 1899 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5259 3
Лента - Сеть розничной торговли 1838 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 32 2
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 7 2
Совкомбанк ПАО 222 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 610 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 381 2
Белая Птица 7 2
Почта Банк 396 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3211 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1661 5
Федеральное казначейство России 1622 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2590 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4887 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 177 2
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 62 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 206 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2130 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2876 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2535 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 147 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 555 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 728 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 13 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 76 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 100 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
U.S. SEC - FASB - Financial Accounting Standards Board - Совет по стандартам финансового учета 3 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 100 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 4 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 15 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 93 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1002 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 619 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 3
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56974 175
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27032 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27377 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22157 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9993 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 40
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1108 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14268 39
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MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3644 11
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Microsoft Windows 14834 9
Apple iPhone 6 5657 8
Linux OS 8805 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 580 5
Microsoft Exchange 1362 5
Microsoft SQL Server 1516 5
Intel x86 - архитектура процессора 1694 4
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 4
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 177 4
Microsoft Office 3556 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4439 4
Microsoft Windows 2000 11187 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 205 4
Apple iOS 7183 3
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 35 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 124 3
VMware vSphere 526 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 3
Oracle СУБД 603 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 187 3
Microsoft Dynamics CRM 533 3
Microsoft Exchange Server 478 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 910 3
IBM System eServer BladeCenter 117 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 838 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 485 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 274 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 849 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 524 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 25 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 704 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 417 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 202 2
Марченкова Валентина 6 6
Свириденко Алексей 18 6
Алябьев Андрей 27 6
Середа Андрей 9 6
Чалый Артём 6 6
Марков Антон 12 6
Савушкин Виктор 5 5
Емельянов Марк 5 5
Жилин Вадим 9 5
Черкасов Александр 5 5
Августон Иван 15 4
Назаров Павел 5 4
Скородумов Анатолий 65 4
Залманов Андрей 37 3
Лукин Роман 3 3
Акопян Алексей 8 3
Федоров Дмитрий 19 3
Степанов Антон 62 3
Галкин Андрей 19 3
Галкин Николай 64 3
Кабаков Ярослав 47 2
Натрусов Артем 236 2
Володин Александр 5 2
Галиянов Ринат 2 2
Попов Александр 36 2
Шапошников Андрей 13 2
Бухтияров Андрей 18 2
Андрианов Павел 83 2
Родионов Дмитрий 25 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Садеков Марат 3 2
Дружинин Станислав 20 2
Батай Илья 32 2
Колесников Юрий 10 2
Тесленко Павел 5 2
Ефремов Андрей 9 2
Беляев Алексей 28 2
Егоров Александр 79 2
Тюкачев Игорь 3 2
Булгаков Кирилл 69 2
Россия - РФ - Российская федерация 129496 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40234 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 15
Европа 21482 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50827 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15734 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13858 8
Украина 7414 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13117 8
Германия - Федеративная Республика 12326 7
Россия - СФО - Новосибирск 3885 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1362 5
Азия - Азиатский регион 5224 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3495 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6647 5
Казахстан - Республика 5166 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1043 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2697 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2522 4
Индия - Bharat 5204 4
Франция - Французская Республика 7651 4
Беларусь - Белоруссия 4815 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1927 3
Россия - Сибирь 2194 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 788 3
Земля - планета Солнечной системы 10057 3
Израиль 2657 3
Бразилия - Федеративная Республика 2271 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1233 3
Италия - Итальянская Республика 4261 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2488 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 736 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 612 3
Финляндия - Финляндская Республика 3512 3
Америка 2119 2
Испания - Мадрид 161 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1350 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2428 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43950 69
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4883 68
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11576 56
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11685 41
Аудит - аудиторский услуги 2153 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21755 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46468 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4949 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6322 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7283 30
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2650 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14777 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2843 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9824 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25575 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5385 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2536 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5447 13
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4953 12
Энергетика - Energy - Energetically 4594 11
Оптимизация затрат - Cost optimization 693 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6861 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1601 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5351 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16105 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1040 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 386 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2015 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2159 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4593 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1950 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8770 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7491 7
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1323 7
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1527 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2661 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4640 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 204 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1530 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 779 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11058 2
Computer Weekly 373 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7613 22
Gartner - Гартнер 3505 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2579 7
IDC - International Data Corporation 4880 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 277 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 550 2
BCG - Boston Consulting Group 102 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
CNews Fast рейтинг 44 1
CNews Инновация года - награда 99 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
CNews Рынок ИТ-услуг 122 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Ponemon Institute Global Analysis - Cost of Data Breach Study 3 1
eMarketer 201 1
Datamonitor 83 1
Fortune Global 500 284 1
РАН - Российская академия наук 1794 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 644 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 517 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 52 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
КГУ им. К. Э. Циолковского - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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