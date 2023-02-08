ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры Аттестация информационных систем

«Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit «Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit. Об этом CNews сообщил представитель компании GMonit. Ритейлер расширяет возможности своих покупателей посредством различных сервисов онлайн-заказов: сайта, мобильного при

Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу сти и доступности SOC 2 (System and Organization Control 2). Это позволит клиентам начать пользоваться решением, которое отвечает мировым требованиям защищенности данных, без дополнительных проверок. Аудит по международному стандарту SSAE 18 провела одна из компаний «Большой четверки» в первом полугодии 2022. По итогам проверки отчет SOC 2 впервые был выпущен для российского облачного прова

В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса ИТ-компания «Инфосистемы джет» трансформировала услугу проведения ИТ-аудита в части ИТ-инфраструктуры, переориентировав ее на бизнес. В услуге выведено 10 крит

«Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август» «Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август», которая занимается разработкой, производством и информационно-технологическим сопровождением применения химических средств защиты растений. Основная ц

Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования ний при той же производительности труда и качестве сервиса для клиентов. Также в процессе модернизации находится телекоммуникационная сеть — парк маршрутизаторов. Эта задача стала актуальна по итогам ИТ-аудита, проведенного экспертами «Инфосистемы Джет», и началом пандемии в 2020 году. Мы пересмотрели подходы к стандартам рабочих мест, а львиную долю сотрудников отправили на удаленную работ

ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез» Компания ALP Group, системный интегратор, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры в производственной компании «Обнинскорсинт

«Крок» представила сервис ИТ-мониторинга на базе машинного обучения т зонтичный мониторинг, собирая цельную картину даже с разрозненных источников: бизнес-приложений, средств виртуализации, сетевых устройств, СХД. Новое решение пополнило портфель продуктов «Крок» для ИТ-мониторинга, который уже включает системы от Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, BMC Software и др. За свою более чем 10-летнюю историю направление мониторинга ИТ-инфраструктуры Крок выпо

ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank нвесторы (европейские акционеры), оценив уровень развития ИТ, рекомендовали проведение полноценного ИТ-аудита с последующим практическим использованием стандартов CobIT и ITIL, сообщили CNews в

Tegrus провела аудит ИТ-инфраструктуры ЦНТИБ РЖД Компания Tegrus провела ИТ-аудит в Центре научно-технической информации и библиотек (ЦНТИБ) — филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в ходе которого была собрана информация о текущем сос

«Амтел-Сервис» провел аудит ИТ-инфраструктуры контакт-центра SPSR Express углосуточно осуществляют обработку вызовов в целях оперативной поддержки клиентов. Целью проведения ИТ-аудита являлось получение независимой оценки актуального состояния инфраструктуры контакт-

«Техносерв Консалтинг» завершил ИТ-аудит в «Русской лесной группе» лдинга поставило задачу унифицировать бизнес-процессы. Важным этапом этого проекта стало проведение ИТ-аудита в масштабах всего холдинга. Комплексный ИТ-аудит «Русской лесной группы» был довере

Аудит ИТ-инфраструктуры: когда, зачем, что дальше? аудита Причин для аудита инфраструктуры может быть несколько. Первая их них – превентивная. Внешний ИТ-аудит – это подготовка к реализации существенных изменений ИТ-ландшафта компании, считает

«Энвижн Груп» провела аудит ИТ-инфраструктуры «Новосибирского муниципального банка» Компания «Энвижн Груп» завершила аудит ИТ-инфраструктуры «Новосибирского муниципального банка», крупного универсального финансового института региона. В задачи проекта входили системное описание существующей информационной инф

«Инфосистемы Джет» провели комплексный ИТ-аудит в Северо-Западном региональном центре банка ВТБ обо всех видах документации, используемой в ДСИТ. По информации «Инфосистем Джет», на основе этих данных можно планировать как изменения документов, так и структурные преобразования. «Для проведения ИТ-аудита важно не только применение обширного инструментария и владение набором методик. Большое значение имеют опыт консалтинговых практик и уровень экспертизы. Понимая это, мы доверили проек

«Энвижн Груп» провела аудит ИТ-инфраструктуры и ИС «Красноярской ГЭС» Компания «Энвижн-Сибирь», филиал интеллектуального интегратора и разработчика ИКТ-решений «Энвижн Груп», завершила аудит ИТ-инфраструктуры и информационных систем для одной из крупнейших гидроэлектростанций России — «Красноярская ГЭС». В ходе аудита специалистами «Энвижн-Сибирь» была обследована серверная ч

«ДоксВижн» запустил две новые услуги: авторский надзор внедрения и аудит по итогам внедрения ных решений, отчеты по каждому этапу внедрения. Кроме того, у заказчика остаются согласованные с производителем проектные документы. Вторая услуга, которая появилась в пакете предложений «ДоксВижн» - аудит по итогам проекта внедрения (или по итогам завершения части проекта). В результате работы специалистов компании «ДоксВижн» заказчик получает отчет о проведении аудита, заключение о соотве

Круглый стол CNews: «ИТ-аудит: возможности и результаты» дологии CobiT, аудит на соответствие международному стандарту ISO 2000 и др. Особое значение задача ИТ-аудита приобретает в контексте много обсуждаемых сегодня в России положений 152-ФЗ («О пер