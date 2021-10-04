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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры
Публикаций - 227, упоминаний - 263
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Алексей 18 6
|Марченкова Валентина 6 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Чалый Артём 6 6
|Марков Антон 12 6
|Середа Андрей 9 6
|Емельянов Марк 5 5
|Черкасов Александр 5 5
|Савушкин Виктор 5 5
|Жилин Вадим 9 5
|Назаров Павел 5 4
|Чистова Вера 13 4
|Августон Иван 15 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Степанов Антон 57 3
|Галкин Андрей 19 3
|Лукин Роман 3 3
|Исанин Антон 9365 3
|Рейман Леонид 1009 2
|Володин Александр 3 2
|Тюкачев Игорь 3 2
|Бухтияров Андрей 18 2
|Родионов Дмитрий 22 2
|Залманов Андрей 29 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Микаберидзе Георгий 7 2
|Родионов Павел 2 2
|Носков Константин 221 2
|Галиянов Ринат 2 2
|Митрейкин Александр 18 1
|Лисогор Дмитрий 15 1
|Масляный Константин 2 1
|Сайфутдинова Галия 6 1
|Ельцин Борис. 58 1
|Славин Борис 29 1
|Майорова Юлия 6 1
|Абуталимов Заур 3 1
|Макаров Валентин 173 1
|Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
|Исмаилов Рашид 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru