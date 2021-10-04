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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры



04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса
02.10.2018 ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез»
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank
02.11.2015 «Техносерв Консалтинг» завершил ИТ-аудит в «Русской лесной группе»
22.04.2011 «Инфосистемы Джет» провели комплексный ИТ-аудит в Северо-Западном региональном центре банка ВТБ
15.02.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аудит: возможности и результаты»
21.12.2006 "Verysell Проекты" провела ИТ-аудит ИС "Старстроя"

Публикаций - 227, упоминаний - 263

ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 23
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС 45 18
Инфосистемы Джет 865 14
6072 11
SAP SE 4595 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Oracle Corporation 6035 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
1С-ИжТиСи 5461 9
1С-Битрикс - Bitrix 443 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Крок - Croc 1616 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 7
Ростех - Ростехнологии 2532 6
Базальт СПО - BaseALT 254 5
VMware 2025 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Zabbix SIA - Заббикс 44 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Huawei 3222 3
Cisco Systems 4720 3
Naumen - Наумен 461 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
SoftwareONE Group 103 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 2
ОТР 176 2
Программный продукт ГК 3960 2
Selectel - Селектел 160 2
Siemens AG - Siemens Group 2311 2
HP Inc. 5313 2
Brother 179 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 110 6
QIWI Банк - Киви Банк 82 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 6
Алеф-Банк 13 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
Держава АКБ 15 5
МТС банк 290 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 117 4
Почта России ПАО 1853 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
Банк Санкт-Петербург 126 4
Аэрофлот 648 4
Газпром ПАО 1008 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Локо-Банк 32 3
X5 Group 709 3
Белая Птица 7 2
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 5 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 29 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Waarde Capital 7 2
Самолёт ГК 216 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Совкомбанк ПАО 171 2
Почта Банк 319 2
Альфа-Банк 1476 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Открытие ФК 2713 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 16 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 27 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 34 1
ЕС-лизинг 21 1
Квадра ПАО - ТГК-4 15 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 10 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 90 1
Банк Россия 70 1
Счётная палата РФ 628 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 43
Правительство РФ 8292 13
Президент Российской Федерации 3770 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Федеральное собрание Российской Федерации 187 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 98 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 28 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
Минтранс РФ - Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 23 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 22 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 95
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 26
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 23
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Сервер - Серверные платформы 10956 19
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 6
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 5
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 499 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Linux OS 7669 4
Google Android 11959 4
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 4
Apple iOS 6422 3
Intel x86 - архитектура процессора 1391 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 64 3
Microsoft Exchange 1222 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 3
Microsoft Windows 10 11713 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Apple iPhone 6 2649 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Microsoft SQL Server 1416 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 204 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 156 2
Microsoft Office 3247 2
Microsoft Windows 2104 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 2
RoboETF 3 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 176 2
Microsoft Dynamics CRM 525 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 122 1
Google Play - Google Store - Android Market 2732 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
Microsoft Power BI 132 1
Google Nexus - Серия смартфонов 438 1
Google Chrome - браузер 1270 1
Nokia Symbian OS 1388 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Свириденко Алексей 18 6
Марченкова Валентина 6 6
Алябьев Андрей 27 6
Чалый Артём 6 6
Марков Антон 12 6
Середа Андрей 9 6
Емельянов Марк 5 5
Черкасов Александр 5 5
Савушкин Виктор 5 5
Жилин Вадим 9 5
Назаров Павел 5 4
Чистова Вера 13 4
Августон Иван 15 4
Скородумов Анатолий 65 4
Степанов Антон 57 3
Галкин Андрей 19 3
Лукин Роман 3 3
Исанин Антон 9365 3
Рейман Леонид 1009 2
Володин Александр 3 2
Тюкачев Игорь 3 2
Бухтияров Андрей 18 2
Родионов Дмитрий 22 2
Залманов Андрей 29 2
Мамонов Михаил 24 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Родионов Павел 2 2
Носков Константин 221 2
Галиянов Ринат 2 2
Митрейкин Александр 18 1
Лисогор Дмитрий 15 1
Масляный Константин 2 1
Сайфутдинова Галия 6 1
Ельцин Борис. 58 1
Славин Борис 29 1
Майорова Юлия 6 1
Абуталимов Заур 3 1
Макаров Валентин 173 1
Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
Исмаилов Рашид 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - УФО - Свердловская область 1102 5
Россия - СФО - Кемеровская область 673 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Нидерланды 2197 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Украина 6212 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 3
Узбекистан - Республика 1285 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Россия - УФО - Тюменская область 838 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Индия - Республика 4263 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Казахстан - Республика 4467 2
Европа 12319 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Америка 2011 2
Россия - ЮФО - Севастополь 469 2
Россия - ПФО - Самарская область 939 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 35
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 29
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 15
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
Аутсорсинг 1351 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
Инвестиции венчурные 850 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 2
Страхование - Страховое дело 1920 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 2
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 21 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Экономический эффект 694 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
ZDnet 584 1
Digital Trends - Издание 31 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
91Mobiles 590 1
Computer Weekly 370 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
Gartner - Гартнер 3301 5
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Fortune Global 500 280 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 11 1
eMarketer 200 1
Datamonitor 83 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 133 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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