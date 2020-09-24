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ЕСН
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24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
07.07.2020 Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС 1
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 2
07.08.2019 ВТБ купил «Первый ОФД» 2
26.04.2019 «Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office 1
15.03.2019 «Ростелеком» закупает смартфоны с российской ОС на 3,5 миллиарда 1
20.02.2019 «Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС 1
07.02.2019 Российская мобильная ОС получила новое название. Теперь оно «энергичное и позитивное» 1
10.01.2019 Российская мобильная ОС получила смартфон в защищенном корпусе. Видео 1
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish 1
01.03.2018 «Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС 2
28.02.2018 Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС 1
04.12.2017 Калининград снижает налоговую нагрузку, чтобы заманить к себе ИТ-компании 1
01.06.2017 Почта России предоставит своим сотрудниками смартфоны на базе ОС Sailfish 1
05.12.2016 Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО 1
22.09.2016 «Ростех» выпустит российского «убийцу iPhone» за $130 2
27.07.2016 Российский ИТ-бизнес пригрозил исходом 30 тысяч программистов 1
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1
07.07.2015 Беженцы из Nokia создали собственного производителя мобильников 1
18.02.2015 Николай Никифоров продолжил обсуждение с ИТ-индустрией ОС с открытым кодом 1
05.11.2014 За 9 месяцев 2014 г. инвестиции в финансовые технологии составили $3,2 млрд 1
04.09.2014 «ТКС Банк» завершил внедрение решения SAS ABM для функционально-стоимостного анализа 1
28.03.2014 2Can привлек $5 млн и договорился со Сбербанком 1
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1
04.03.2013 Лидеры ИТ-индустрии встретятся на IT-Summit’2013 в Киеве 2
25.02.2013 Лидеры ИТ-индустрии встретятся на IT-Summit’2013 в Киеве 2
12.09.2012 Льготы «Сколково» могут распространить на 20 регионов России 1
15.02.2011 «СКБ Контур» в 2010 г. увеличил выручку на 27% 1
17.01.2011 Составлен рейтинг главных изменений в российском ИТ-законодательстве 2010 1
26.10.2010 Генпрокуратура подключилась к распределению LTE-частот 1
20.10.2010 Российские аутсорсеры меньше пострадали от кризиса 1
20.09.2010 Российские программисты сами определят, кому давать льготы 3
13.09.2010 «Русэнерготелеком» не будет бороться за 4G-частоты 2
10.09.2010 Глава "Связьинвеста" стал жертвой передела в российском телекоме 2
03.08.2010 Чиновников накажут за помощь Yota 1
11.05.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2010 1
09.04.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2010 1

Публикаций - 66, упоминаний - 115

ЕСН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 15
Jolla - Sailfish Holding 58 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 11
Nokia Corporation 2447 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
Samsung Electronics 5702 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Ростелеком Связьинвест 702 3
Huawei 2732 3
Microsoft Corporation 11127 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 3
Ростелеком Сибирьтелеком 307 2
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 2
Yandex - Яндекс 4101 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Nvidia Corp 2030 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
INOI - ИНОЙ 30 2
Qtech - Кьютэк 96 1
Vocord - Вокорд 99 1
iDA Mobile 8 1
IntegrIT 4 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Merlion - Мерлион 275 1
SAP SE 3216 1
Acronis - Акронис 364 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
Leta IT-company 88 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
Netcraft 22 1
Тривиум - Trivium 4 1
Вотрон 16 8
Почта России ПАО 1574 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
X5 Group 599 2
ВкусВилл 48 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Локо-Банк 31 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Nouse Limited 2 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Банк Интеза 20 1
Lynwood Investments 6 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Бином 16 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
СКБ-банк 86 1
СДМ-Банк 51 1
Спортмастер 116 1
Альфа-Групп 324 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Роснефть НК 367 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Президент Российской Федерации 1441 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство РФ 2207 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Smartphone - Смартфон 773 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 201 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Безопасный город 347 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 11
Google Android 10751 7
Linux OS 4267 7
Linux MeeGo Core Software Platform 236 7
INOI R - Серия смартфонов 19 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Apple iOS 5742 3
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Harman Connected Services 3 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
MobilityLab WorksPad Assistant 4 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Digma CITI E - серия ноутбуков 5 1
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Legium - Легиум 4 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
Trialink Ronet 3 1
Google QuickOffice 38 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
PostLink - Мессенджер 4 1
Apache HTTP Server 223 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Microsoft Office 1946 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 1
MobilityLab WorksPad 36 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Березкин Григорий 28 9
Путин Владимир 1828 4
Никифоров Николай 1126 4
Осеевский Михаил 221 3
Андреев Сергей 40 3
Эйгес Павел 66 3
Носков Константин 201 3
Валяева Елизавета 72 2
Олюнин Дмитрий 7 2
Чеглаков Андрей 40 1
Юрченко Евгений 75 1
Иванов Егор 17 1
Глотова Майя 10 1
Красновский Борис 1 1
Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
Есипенко Ирина 3 1
Брусилова Елена 5 1
Голиков Александр 5 1
Емелин Александр 25 1
Эмдин Сергей 67 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Фридман Михаил 54 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Шадаев Максут 384 1
Енгибарян Ваге 9 1
Мамут Александр 109 1
Смирнов Алексей 142 1
Касперская Наталья 197 1
Греф Герман 205 1
Сысоев Игорь 31 1
Ахмеров Тимур 73 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Индия - Республика 2175 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Украина 3378 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Европа Западная 616 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Европа 3774 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Латвия - Рига 64 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Калининградская область 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Саранск 198 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
США - Сан-Франциско 696 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Красноярск 851 1
США - Кремниевая долина 399 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
500 Startups 23 1
Медиалогия 37 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 6
CNews AWARDS 291 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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