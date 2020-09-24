Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕСН
Единый социальный налог
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 115
ЕСН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березкин Григорий 28 9
|Путин Владимир 1828 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Осеевский Михаил 221 3
|Андреев Сергей 40 3
|Эйгес Павел 66 3
|Носков Константин 201 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Олюнин Дмитрий 7 2
|Чеглаков Андрей 40 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Иванов Егор 17 1
|Глотова Майя 10 1
|Красновский Борис 1 1
|Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
|Есипенко Ирина 3 1
|Брусилова Елена 5 1
|Голиков Александр 5 1
|Емелин Александр 25 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Фридман Михаил 54 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Шадаев Максут 384 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Мамут Александр 109 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Касперская Наталья 197 1
|Греф Герман 205 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Лацанич Василь 92 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Известия ИД 59 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|500 Startups 23 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru