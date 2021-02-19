ДНС Ритейл

Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1

КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 1

Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12 1

Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020 1

Samsung признана виновной в завышении цен на смартфоны в России 2

DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 3

Tecno Mobile установил партнерские отношения с более чем 150 ритейлерами в регионах России 2

Huawei объявила о старте продаж планшетов MediaPad M5 в России 1

Asus представила новую звуковую карту Xonar AE 1

В продажу поступил новый планшет Prestigio Multipad Visconte Quad 3GK на базе Windows 10 1

Yota запустила LTE в восьми новых городах 1

McAfee начала продажи защитного сервиса LiveSafe 1

Microsoft запустила продажи Office 2010 в России 1

Торговцы электроникой бегут от издержек в интернет 1

Охранник компьютерного магазина стрелял в покупателя 1