Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДНС Ритейл
DNS
сеть магазинов цифровой и бытовой техники
Кей
Технопоинт
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Публикаций - 53, упоминаний - 80
ДНС Ритейл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Тенишев Андрей 12 1
|Иващенко Михаил 1 1
|Колесов Николай 19 1
|Пчельников Олег 3 1
|Соколов Анатолий 2 1
|Андреева Валерия 2 1
|Терентьева Елена 1 1
|Граф Аркадий 24 1
|Герман Геннадий 1 1
|Галкин Андрей 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|Фонтанка 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru