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ДНС Ритейл
DNS
сеть магазинов цифровой и бытовой техники
Кей
Технопоинт


19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 1
29.10.2020 Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице 1
22.10.2020 Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
23.03.2020 Как «Билайн», «Озон» и «Связной» заставляли поднять цены на смартфоны Philips 1
13.02.2020 Canyon представила спортивные смарт-часы Oregano 1
04.02.2020 Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020 1
31.05.2019 Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен 2
23.04.2019 Samsung признана виновной в завышении цен на смартфоны в России 2
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 3
14.12.2018 Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ 1
08.11.2018 Tecno Mobile установил партнерские отношения с более чем 150 ритейлерами в регионах России 2
22.05.2018 Huawei объявила о старте продаж планшетов MediaPad M5 в России 1
04.04.2018 Huawei объявила о старте российских продаж смартфона P20 lite. Цена 1
05.02.2018 Huawei начала продажи нового смартфона P smart в России. Цена 1
28.06.2017 Asus представила новую звуковую карту Xonar AE 1
14.12.2016 В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V7 Max. Фото 1
12.10.2015 В продажу поступил новый планшет Prestigio Multipad Visconte Quad 3GK на базе Windows 10 1
20.11.2014 Рынок электроники и бытовой техники: новые реалии 11
24.02.2014 В рамках выставки HRM Expo в Санкт-Петербурге состоится Management Day 1
12.02.2014 Yota запустила LTE в восьми новых городах 1
28.01.2014 За 2 месяца реализовано 12 тыс. YotaPhone 1
01.08.2013 McAfee начала продажи защитного сервиса LiveSafe 1
25.07.2012 Зачем нужен CIO? 1
21.11.2011 PocketBook в 2 раза снижает стоимость Android-ридера IQ 701 1
13.07.2011 Lexand обновил линейку GPS-навигаторов 1
06.07.2010 Microsoft запустила продажи Office 2010 в России 1
26.05.2010 Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО 2
09.11.2009 Honeywell повышает эффективность инвентаризации в супермаркетах «Компьютер-Центр «Кей» 1
27.04.2009 Intel: Российские сборщики ПК – пример для Европы 1
09.04.2009 «Компьютер-центр «Кей» защитился от угроз с помощью Kaspersky Total Space Security 1
28.11.2008 Телефон НТС МАХ 4G: премьера 30 ноября в розничных сетях 1
30.07.2008 Торговцы электроникой бегут от издержек в интернет 1
21.07.2008 Охранник компьютерного магазина стрелял в покупателя 1
04.07.2008 «Компьютер-Центр Кей» открыл второй магазин в Воронеже 1
16.06.2008 В Санкт-Петербурге прошел второй Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 1
03.06.2008 ABBYY снижает цену на электронный словарь ABBYY Lingvo 12 Mobile Travel 1
03.06.2008 Eset защитила «Компьютер-Центр «Кей»» 2
30.05.2008 World of Warcraft: Battle Chest по суперцене 1

Публикаций - 53, упоминаний - 80

ДНС Ритейл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
Samsung Electronics 5714 4
Ситилинк - Citilink 190 4
Huawei 2733 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Philips 740 2
Microsoft Corporation 11143 2
OPPO Electronics 222 2
Открытые технологии 208 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
K-Systems - К-Системс 49 1
Nvidia Corp 2036 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
BBK Electronics 126 1
Tecno Mobile 19 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 207 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Supra 24 1
Facebook 3767 1
Canyon 18 1
Harman Kardon 167 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
Alcatel 230 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Sony 2404 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 1
3770 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
LG Electronics 1870 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 10
Связной ГК 883 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Евросеть 890 2
Техносила 143 2
Связной Логистика 11 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Белый Ветер 55 1
Ceconomy 2 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 1
Европлан 18 1
EMMA Capital 6 1
Интеко 12 1
PPF Group N.V. 6 1
Снежная Королева 38 1
А101 Группа Компаний 30 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Hyundai Motor 146 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Союз машиностроителей России 26 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
Smartphone - Смартфон 773 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
USB Power Delivery 27 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 80 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 487 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
TÜV Rheinland Eye Comfort - сертификат 22 1
Lightning 131 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
USB Type-C - USB-C 901 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Google Android 10751 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Samsung Galaxy 345 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Huawei MediaPad - серия планшетов 40 2
Apple iPhone 7 246 2
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Philips S - Серия смартфонов 7 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 140 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
OPPO A - Серия смартфонов 28 1
IBM Cognos BI 143 1
Apple iPad Pro 226 1
Huawei QuickCharge - технология быстрой зарядки 13 1
Huawei FullView Display 3 1
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 1
Huawei ClariVu 12 1
Canyon Life 1 1
Blue Shield Quality System 3 1
Prestigio MultiPad - серия планшетов 16 1
MSI GeForce GTX 2 1
Asus Nvidia GeForce GTX 2 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Apple iOS 5742 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
Гуцериев Михаил 107 1
Дмитриев Алексей 23 1
Тенишев Андрей 12 1
Иващенко Михаил 1 1
Колесов Николай 19 1
Пчельников Олег 3 1
Соколов Анатолий 2 1
Андреева Валерия 2 1
Терентьева Елена 1 1
Граф Аркадий 24 1
Герман Геннадий 1 1
Галкин Андрей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - Колпино 42 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа 3781 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Тверская область 249 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Барнаул 361 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Фонтанка 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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