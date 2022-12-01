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PDM Product Data Management Управления данными об изделии



01.12.2022 Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы

Специалисты внедренческого центра «Раздолье» создали дополнительный модуль к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне достаточно, считают представители компании. Об этом CNews сообщили представители центра «Раздолье». «
27.07.2021 Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM

В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У предприятий появилась возможность вести в системе «Галактика AMM» конструкторские документы в соответств
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

систем управления мастер-данными. Практически на всех современных предприятиях есть системы класса PDM (Product Data Management) и ERP (Enterprise Resource Planning). Можно легко вести справоч
21.02.2014 «Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional

В компании «Сибгипротранс» внедрена PDM-система Autodesk Vault Professional с пакетом адаптации DarkStream, разработанным партнером Autodesk — компанией Brownie Software. В результате за несколько месяцев специалисты «Сибгипротра
17.10.2013 «Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM

Компания Appius сообщила о внедрении решения «1С:PDM Управление инженерными данными» компанией «Наука» с целью автоматизации технологической подготовки производства и организации обмена данными с «1С:Управлением производственным предприятием

25.10.2011 Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault

olution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по локализации PDM Vault в конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) с помощью САПР технологических процессов Timeline. В рамках нового технологического процесса PDM Vault реализует
13.10.2011 Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем

Компания Appius, разработчик PLM-решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила готовое программное решение: ERP-компонент для «1С:PDM» — модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем. ERP-компонент представляет собой средство, позволяющее в кратчайшие сроки подготовить, проверить и передать данные, необходимые для ведени
05.10.2011 «Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM»

Компания Appius сообщила о том, что «Дальрыбтехцентр», специализирующийся на разработке и изготовлении рыбообрабатывающего оборудования и его ремонте, выбрал решение «1С:PDM Управление инженерными данными» для повышения эффективности процесса подготовки производства. На данный момент на предприятии «Дальрыбтехцентр» конструкторский и технологический отделы сост
21.06.2011 ИНТА внедрила PDM-систему Windchill

Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт», специализирующаяся на построении комплексных CAD/CAM/CAE- и PDM/PLM-решений, завершила проект по внедрению PDM-системы в компании ИНТА — российском представительстве заводов-производителей трубопроводной арматуры для объектов классической и атомн
19.11.2008 «Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8»

ециалистами производителя систем вентиляции и кондиционирования «Воздухотехника» внедрили решения «1С:Управление производственным предприятием 8» для поддержки управления и учета и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) для автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства и ведения заказов. Внедрение новой информационной систе
19.09.2008 1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе»

РЕЛСіС), г. Киев, совместно с 1С:Франчайзи ООО «Проком» (г. Запорожье) объявили о сдаче в промышленную эксплуатацию системы управления конструкторской документацией на базе решения «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). В ходе проекта была решена задача интеграции 1С:PDM с системой «1С:Управление производственным предприятием 8». На заводе существует

03.07.2008 Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8»

Компания Appius, системный интегратор в области разработки, поставки и внедрения PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника». В качестве КИС на предприятии применяется «1С:Управление производственным предприятием 8». Одной из

26.02.2008 Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen

деление Siemens Industry Automation Division, мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решение о внедрении Teamcenter, крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen обеспечит прозрачность разработки и изготовления автомобилей: теперь вся необх
01.03.2007 Разработан новый учебный курс по внедрению PDM-систем

Осенью 2006 года компанией «Корпоративные электронные системы» был разработан и апробирован новый учебный курс «Технологии внедрения систем управления данными об изделии (PDM)». В рамках курса слушатели знакомятся с технологиями развертывания на предприятии автоматизированной системы управления данными о продукции (АСУДП) на основе коммерческой PDM-систем
27.12.2006 Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"

Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» получил программный продукт Appius-PDM, разработанный и тиражируемый фирмой Appius и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде «1С:Предприятие 8.0». Система Appius-PDM предназначена для управл
13.11.2006 "Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию

На ОАО «Торжокском вагоностроительном заводе» («ТорВЗ») внедрена система управления инженерными данными Appius-PDM на платформе «1С:Предприятие 8.0». Эта конфигурация дополнила систему «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в области конструкторско-технологической подготовки производства (КТП
25.10.2006 "ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов

Специалисты 1С:Франчайзи Appius закончили внедрение в компании «ЭСТО-Вакуум» решений на платформе «1С:Предприятие 8.0»: «1С:Управление торговлей» и системы управления инженерными данными Appius-PDM. Новое ПО автоматизировало весь процесс формирования заказа на комплектующие изделия от составления конструкторской документации до отправки заявки поставщику. Это помогло предприятию увели
14.09.2006 В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM

Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии ПК «Промконтроллер». Результатом внедрения стала полная автоматизация на платформе 1С:Предприятие 8.0 контура конструкторско-технологической подготовки пр
17.03.2006 НПП "Доза" внедрило систему управления данными

Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии «НПП «Доза». «НПП «Доза» является производителем и поставщиком оборудования радиационного контроля в России и странах СНГ. Чтобы избежать так называемой «
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов

ятельности используются различные информационные технологии, реализующие различные методы управления распределенными проектными группами, архивными системами, средствами организации групповой работы, PDM-системами и пр. Недостаток подобного подхода состоит в сложности интеграции, внедрения и администрирования различных систем, а также высоких затратах на совокупное владение. Полнофункционал

Публикаций - 126, упоминаний - 126

PDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7342 28
SAP SE 4898 21
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 342 17
Autodesk 576 16
Microsoft Corporation 23868 14
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 136 14
Appius - Аппиус 20 13
Dassault Systemes 190 11
Oracle Corporation 6389 10
IBM - International Business Machines Corp 9206 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 8
Top Systems - Топ Системы 28 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 8
Компас 19 7
Siemens AG - Siemens Group 2505 7
ANSYS 64 6
Галактика - Корпорация 1410 6
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 0 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 5
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data 72 5
Intermech - Интермех НПП 18 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 4
HP - Hewlett-Packard 3508 3
CIMdata 8 3
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 16 3
Intel Corporation 11750 3
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 25 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
HP EDS - Electronic Data Systems 184 3
TrafficData - ТраффикДэйта 5 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 53 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 2
Directum - Директум 920 2
Ростех - Автоматика Концерн 1465 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 47 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 2
РТИ Микрон - Micron 1315 2
Google LLC 11109 2
МегаФон - Мобиком 158 2
Россети Ленэнерго 68 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 4
Askona Life Group - Аскона 81 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 4
Роснефть НК - нефтяная компания 471 3
Татнефть 212 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 3
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 123 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 107 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 23 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 3
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 13 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 134 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 2
X5 Group 789 2
Сургутнефтегаз - СНГ 239 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 2
X5 Group - Перекрёсток 358 2
Сибур ТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 5 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 30 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 2
Лукойл Калининградморнефть 4 2
НСПК - Национальная система платежных карт 327 2
Газпром ПАО 1179 2
Синара ГК - Sinara Group 41 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 10 2
BMW Group 417 2
ФРИИ - Акселератор Спринт 6 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 3
Президент Российской Федерации 3373 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 3
Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 2 2
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 4 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 3 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 2 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 1 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 10 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 77 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Федеральное казначейство России 1592 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 2
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PTC Windchill 35 12
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Microsoft Windows 14705 10
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 34 9
Microsoft Windows 2000 940 8
1С:PDM - Управление инженерными данными 9 8
Аскон Лоцман:PLM - Аскон Лоцман:ОРД 69 8
Siemens Teamcenter 4 7
Dassault Systemes - Catia 63 7
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Autodesk Inventor 69 7
Microsoft Office 3493 7
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 5
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 21 5
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 4
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Галактика ERP 96 4
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Apple iPhone 6 597 4
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Microsoft Teams - MS Teams 392 3
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Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 128 3
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 439 3
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Аскон Компас-автопроект 15 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 39 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 61 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 497 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 94 2
Гарринчев Сергей 5 4
Иванов Антон 51 3
Горохов Сергей 11 2
Столбова Екатерина 15 2
Миронович Филипп 12 2
Бахин Евгений 21 2
Варламов Кирилл 41 2
Токмаков Сергей 5 2
Ларин Борис 4 2
Марьин Сергей 4 2
Голиков Александр 14 2
Богданов Максим 27 2
Путин Владимир 2834 2
Натрусов Артем 227 2
Андриченко Андрей 8 2
Павлов Александр 63 2
Мартиросян Самвел 16 1
Трояновский Владимир 51 1
Симакин Евгений 1 1
Чернышев Андрей 62 1
Глазков Александр 78 1
Дьяченко Валерий 89 1
Шадаев Максут 747 1
Шигапов Рамиль 1 1
Клепиков Алексей 102 1
Прохоров Андрей 12 1
Краев Валерий 0 1
Аитов Тимур 197 1
Ступин Евгений 28 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Bassi Gian Paolo - Басси Жан Паоло 4 1
Родионов Алексей 3 1
Путятинский Сергей 76 1
Галушкин Олег 178 1
Ефименко Александр 1 1
Бондаренко Александра 2 1
Харитонов Денис 22 1
Лигачев Глеб 75 1
Марковский Роман 26 1
Самойлов Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 11
Германия - Федеративная Республика 8772 6
Беларусь - Белоруссия 4435 5
Европа 11993 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 4
Украина 6786 4
Франция - Французская Республика 5484 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Казахстан - Республика 4926 3
Канада 3013 3
Индия - Bharat 4474 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 3
Нидерланды 2226 2
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Азия - Азиатский регион 4269 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 2
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Южная Корея - Республика 4473 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 2
Польша - Республика 1591 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
Италия - Итальянская Республика 3006 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Земля - планета Солнечной системы 8368 2
Япония 10469 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1022 2
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1183 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 11
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 11
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