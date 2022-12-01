PDM Product Data Management Управления данными об изделии

Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы Специалисты внедренческого центра «Раздолье» создали дополнительный модуль к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне достаточно, считают представители компании. Об этом CNews сообщили представители центра «Раздолье». «

Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У предприятий появилась возможность вести в системе «Галактика AMM» конструкторские документы в соответств

Павел Поляков - Зачем топ-менеджеру мастер-данные систем управления мастер-данными. Практически на всех современных предприятиях есть системы класса PDM (Product Data Management) и ERP (Enterprise Resource Planning). Можно легко вести справоч

«Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional В компании «Сибгипротранс» внедрена PDM-система Autodesk Vault Professional с пакетом адаптации DarkStream, разработанным партнером Autodesk — компанией Brownie Software. В результате за несколько месяцев специалисты «Сибгипротра

«Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM Компания Appius сообщила о внедрении решения «1С:PDM Управление инженерными данными» компанией «Наука» с целью автоматизации технологической подготовки производства и организации обмена данными с «1С:Управлением производственным предприятием

Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault olution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по локализации PDM Vault в конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) с помощью САПР технологических процессов Timeline. В рамках нового технологического процесса PDM Vault реализует

Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем Компания Appius, разработчик PLM-решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила готовое программное решение: ERP-компонент для «1С:PDM» — модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем. ERP-компонент представляет собой средство, позволяющее в кратчайшие сроки подготовить, проверить и передать данные, необходимые для ведени

«Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM» Компания Appius сообщила о том, что «Дальрыбтехцентр», специализирующийся на разработке и изготовлении рыбообрабатывающего оборудования и его ремонте, выбрал решение «1С:PDM Управление инженерными данными» для повышения эффективности процесса подготовки производства. На данный момент на предприятии «Дальрыбтехцентр» конструкторский и технологический отделы сост

ИНТА внедрила PDM-систему Windchill Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт», специализирующаяся на построении комплексных CAD/CAM/CAE- и PDM/PLM-решений, завершила проект по внедрению PDM-системы в компании ИНТА — российском представительстве заводов-производителей трубопроводной арматуры для объектов классической и атомн

«Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» ециалистами производителя систем вентиляции и кондиционирования «Воздухотехника» внедрили решения «1С:Управление производственным предприятием 8» для поддержки управления и учета и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) для автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства и ведения заказов. Внедрение новой информационной систе

1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе» РЕЛСіС), г. Киев, совместно с 1С:Франчайзи ООО «Проком» (г. Запорожье) объявили о сдаче в промышленную эксплуатацию системы управления конструкторской документацией на базе решения «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). В ходе проекта была решена задача интеграции 1С:PDM с системой «1С:Управление производственным предприятием 8». На заводе существует

Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8» Компания Appius, системный интегратор в области разработки, поставки и внедрения PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника». В качестве КИС на предприятии применяется «1С:Управление производственным предприятием 8». Одной из

Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen деление Siemens Industry Automation Division, мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решение о внедрении Teamcenter, крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen обеспечит прозрачность разработки и изготовления автомобилей: теперь вся необх

Разработан новый учебный курс по внедрению PDM-систем Осенью 2006 года компанией «Корпоративные электронные системы» был разработан и апробирован новый учебный курс «Технологии внедрения систем управления данными об изделии (PDM)». В рамках курса слушатели знакомятся с технологиями развертывания на предприятии автоматизированной системы управления данными о продукции (АСУДП) на основе коммерческой PDM-систем

Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» получил программный продукт Appius-PDM, разработанный и тиражируемый фирмой Appius и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде «1С:Предприятие 8.0». Система Appius-PDM предназначена для управл

"Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию На ОАО «Торжокском вагоностроительном заводе» («ТорВЗ») внедрена система управления инженерными данными Appius-PDM на платформе «1С:Предприятие 8.0». Эта конфигурация дополнила систему «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в области конструкторско-технологической подготовки производства (КТП

"ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов Специалисты 1С:Франчайзи Appius закончили внедрение в компании «ЭСТО-Вакуум» решений на платформе «1С:Предприятие 8.0»: «1С:Управление торговлей» и системы управления инженерными данными Appius-PDM. Новое ПО автоматизировало весь процесс формирования заказа на комплектующие изделия от составления конструкторской документации до отправки заявки поставщику. Это помогло предприятию увели

В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии ПК «Промконтроллер». Результатом внедрения стала полная автоматизация на платформе 1С:Предприятие 8.0 контура конструкторско-технологической подготовки пр

НПП "Доза" внедрило систему управления данными Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии «НПП «Доза». «НПП «Доза» является производителем и поставщиком оборудования радиационного контроля в России и странах СНГ. Чтобы избежать так называемой «