PDM Product Data Management Управления данными об изделии
|01.12.2022
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Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы
Специалисты внедренческого центра «Раздолье» создали дополнительный модуль к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне достаточно, считают представители компании. Об этом CNews сообщили представители центра «Раздолье». «
|27.07.2021
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Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM
В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У предприятий появилась возможность вести в системе «Галактика AMM» конструкторские документы в соответств
|31.05.2019
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Павел Поляков -
Зачем топ-менеджеру мастер-данные
систем управления мастер-данными. Практически на всех современных предприятиях есть системы класса PDM (Product Data Management) и ERP (Enterprise Resource Planning). Можно легко вести справоч
|21.02.2014
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«Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional
В компании «Сибгипротранс» внедрена PDM-система Autodesk Vault Professional с пакетом адаптации DarkStream, разработанным партнером Autodesk — компанией Brownie Software. В результате за несколько месяцев специалисты «Сибгипротра
|17.10.2013
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«Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM
Компания Appius сообщила о внедрении решения «1С:PDM Управление инженерными данными» компанией «Наука» с целью автоматизации технологической подготовки производства и организации обмена данными с «1С:Управлением производственным предприятием
|25.10.2011
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Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault
olution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по локализации PDM Vault в конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) с помощью САПР технологических процессов Timeline. В рамках нового технологического процесса PDM Vault реализует
|13.10.2011
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Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем
Компания Appius, разработчик PLM-решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила готовое программное решение: ERP-компонент для «1С:PDM» — модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем. ERP-компонент представляет собой средство, позволяющее в кратчайшие сроки подготовить, проверить и передать данные, необходимые для ведени
|05.10.2011
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«Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM»
Компания Appius сообщила о том, что «Дальрыбтехцентр», специализирующийся на разработке и изготовлении рыбообрабатывающего оборудования и его ремонте, выбрал решение «1С:PDM Управление инженерными данными» для повышения эффективности процесса подготовки производства. На данный момент на предприятии «Дальрыбтехцентр» конструкторский и технологический отделы сост
|21.06.2011
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ИНТА внедрила PDM-систему Windchill
Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт», специализирующаяся на построении комплексных CAD/CAM/CAE- и PDM/PLM-решений, завершила проект по внедрению PDM-системы в компании ИНТА — российском представительстве заводов-производителей трубопроводной арматуры для объектов классической и атомн
|19.11.2008
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«Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8»
ециалистами производителя систем вентиляции и кондиционирования «Воздухотехника» внедрили решения «1С:Управление производственным предприятием 8» для поддержки управления и учета и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) для автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства и ведения заказов. Внедрение новой информационной систе
|19.09.2008
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1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе»
РЕЛСіС), г. Киев, совместно с 1С:Франчайзи ООО «Проком» (г. Запорожье) объявили о сдаче в промышленную эксплуатацию системы управления конструкторской документацией на базе решения «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). В ходе проекта была решена задача интеграции 1С:PDM с системой «1С:Управление производственным предприятием 8». На заводе существует
|03.07.2008
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Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8»
Компания Appius, системный интегратор в области разработки, поставки и внедрения PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника». В качестве КИС на предприятии применяется «1С:Управление производственным предприятием 8». Одной из
|26.02.2008
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Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen
деление Siemens Industry Automation Division, мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решение о внедрении Teamcenter, крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen обеспечит прозрачность разработки и изготовления автомобилей: теперь вся необх
|01.03.2007
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Разработан новый учебный курс по внедрению PDM-систем
Осенью 2006 года компанией «Корпоративные электронные системы» был разработан и апробирован новый учебный курс «Технологии внедрения систем управления данными об изделии (PDM)». В рамках курса слушатели знакомятся с технологиями развертывания на предприятии автоматизированной системы управления данными о продукции (АСУДП) на основе коммерческой PDM-систем
|27.12.2006
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Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"
Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» получил программный продукт Appius-PDM, разработанный и тиражируемый фирмой Appius и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде «1С:Предприятие 8.0». Система Appius-PDM предназначена для управл
|13.11.2006
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"Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию
На ОАО «Торжокском вагоностроительном заводе» («ТорВЗ») внедрена система управления инженерными данными Appius-PDM на платформе «1С:Предприятие 8.0». Эта конфигурация дополнила систему «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в области конструкторско-технологической подготовки производства (КТП
|25.10.2006
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"ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов
Специалисты 1С:Франчайзи Appius закончили внедрение в компании «ЭСТО-Вакуум» решений на платформе «1С:Предприятие 8.0»: «1С:Управление торговлей» и системы управления инженерными данными Appius-PDM. Новое ПО автоматизировало весь процесс формирования заказа на комплектующие изделия от составления конструкторской документации до отправки заявки поставщику. Это помогло предприятию увели
|14.09.2006
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В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM
Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии ПК «Промконтроллер». Результатом внедрения стала полная автоматизация на платформе 1С:Предприятие 8.0 контура конструкторско-технологической подготовки пр
|17.03.2006
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НПП "Доза" внедрило систему управления данными
Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии «НПП «Доза». «НПП «Доза» является производителем и поставщиком оборудования радиационного контроля в России и странах СНГ. Чтобы избежать так называемой «
|19.09.2002
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Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов
ятельности используются различные информационные технологии, реализующие различные методы управления распределенными проектными группами, архивными системами, средствами организации групповой работы, PDM-системами и пр. Недостаток подобного подхода состоит в сложности интеграции, внедрения и администрирования различных систем, а также высоких затратах на совокупное владение. Полнофункционал
PDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гарринчев Сергей 5 4
|Иванов Антон 51 3
|Горохов Сергей 11 2
|Столбова Екатерина 15 2
|Миронович Филипп 12 2
|Бахин Евгений 21 2
|Варламов Кирилл 41 2
|Токмаков Сергей 5 2
|Ларин Борис 4 2
|Марьин Сергей 4 2
|Голиков Александр 14 2
|Богданов Максим 27 2
|Путин Владимир 2834 2
|Натрусов Артем 227 2
|Андриченко Андрей 8 2
|Павлов Александр 63 2
|Мартиросян Самвел 16 1
|Трояновский Владимир 51 1
|Симакин Евгений 1 1
|Чернышев Андрей 62 1
|Глазков Александр 78 1
|Дьяченко Валерий 89 1
|Шадаев Максут 747 1
|Шигапов Рамиль 1 1
|Клепиков Алексей 102 1
|Прохоров Андрей 12 1
|Краев Валерий 0 1
|Аитов Тимур 197 1
|Ступин Евгений 28 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Bassi Gian Paolo - Басси Жан Паоло 4 1
|Родионов Алексей 3 1
|Путятинский Сергей 76 1
|Галушкин Олег 178 1
|Ефименко Александр 1 1
|Бондаренко Александра 2 1
|Харитонов Денис 22 1
|Лигачев Глеб 75 1
|Марковский Роман 26 1
|Самойлов Павел 3 1
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