Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Microsoft Visual Basic
VBScript (VBS)
Microsoft Visual Basic Script Edition
Язык программирования


22.09.2021 «Мой офис» выпустил обновление 2021.03, в которое вошло 559 улучшений 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
26.06.2020 Программисты больше не нужны. Запущен бесплатный сервис создания ПО теми, кто не умеет программировать 1
15.06.2020 Eset: киберпреступники атаковали компании с использованием инструментов MS Office 3
15.06.2020 Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов 1
13.03.2020 Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic 32
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года 1
16.07.2019 Eset предупредила об активности хакеров Buhtrap в области кибершпионажа 1
11.07.2019 «Ростелеком-солар» выпустил новую версию Solar appScreener с поддержкой языка «1С» 4
11.06.2019 Через четыре года Python заменит C и Java 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
11.04.2019 «Ростелеком-Solar» выпустила новую версию appScreener с поддержкой 26 языков программирования 1
31.07.2018 Госструктуры США атаковали зараженными компакт-дисками, присланными по обычной почте 1
01.12.2017 Foxit Software представила PhantomPDF 9.0 и ConnectedPDF- Enterprise 1
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 1
28.02.2017 Check Point: активность программ-вымогателей во второй половине 2016 года удвоилось 1
07.02.2017 Вышла новая версия Solar inCode с модулями динамического и интерактивного анализа 1
07.12.2016 Линуксоиды объяснили Минкомсвязи, почему в России плохо внедряется Linux 1
19.08.2016 Microsoft открыла код оболочки командной строки Windows 1
01.08.2016 Microsoft переносит свой браузер Edge на Linux и OS X 1
30.03.2016 Microsoft встраивает Linux Ubuntu в Windows 10 1
09.03.2016 Microsoft готовит к релизу SQL Server для Linux 1
28.01.2016 Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio» 1
14.01.2016 Microsoft приоткрыла исходный код браузера Edge 1
08.12.2015 Microsoft открывает часть кода своего нового браузера Edge 1
03.07.2015 Потрясение устоев: В новом браузере Microsoft не будет поддержки Silverlight 1
11.12.2014 Microsoft делает Visual Basic открытым проектом 6
10.12.2014 Microsoft рассказала о планах по поводу открытого форка .NET 1
04.04.2014 Microsoft раскрыла исходный код компилятора С# и Visual Basic 1
15.04.2013 Passcovery обновила линейку решений для восстановления паролей на видеокартах AMD и Nvidia 1
11.03.2013 Microsoft открыла код Kinect для Windows 1
08.02.2013 Разработка Windows 8-приложений: опыт ABBYY 1
07.02.2013 Миграция на СПО и обратно: что принес 2012 г.? 1
09.10.2012 Appercut Security запустила облачный сервис для поиска уязвимостей бизнес-приложений 1
08.10.2012 Наталья Касперская купила компанию у своего заместителя 1
24.09.2012 Microsoft выпустила набор веб-инструментов, "адаптированный к Open Source" 1
29.06.2012 Размер ботнета Win32.Rmnet.12 перешагнул порог в 3 млн инфицированных ПК 1

Публикаций - 82, упоминаний - 133

Microsoft Visual Basic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 42
Google LLC 7158 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
IBM 3546 3
SEC Consult Services 931 2
Yahoo! 1098 2
Salesforce.com 273 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
SAP SE 3216 2
ESET 989 2
3753 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
CactusPete - Хакерская группировка 3 1
Yandex - Яндекс 4101 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Orange France Télécom 99 1
Hacking Team 12 1
Gamaredon - Хакерская группировка 3 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Sophos 108 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Canonical 168 1
Samsung Electronics 5686 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Yara - Яра 8 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 11
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 4
C&C - Command and Control server 61 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Flash 476 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 141 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Фишинг - Phishing 97 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Microsoft Windows 10 6652 15
JavaScript - Язык программирования 631 15
Microsoft Windows 7 1662 12
Java - Язык программирования 1178 10
Linux OS 4265 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
SQL - Язык программирования 434 5
Microsoft Excel 436 5
Microsoft Windows 853 4
Microsoft SQL Server 795 4
Apple macOS 927 3
C# - C Sharp - Язык программирования 146 3
Microsoft ChakraCore - бесплатный движок JavaScript с открытым исходным кодом для браузера Microsoft Edge 6 3
Microsoft Bing 320 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 114 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Google YouTube - Видеохостинг 1723 2
C++ - Язык программирования 284 2
Microsoft Office 2007 98 2
Baidu 179 2
Microsoft Metro UI 23 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Node.js - программная платформа 58 2
Ruby - Язык программирования 92 2
Apple macOS X 903 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Google Android 10751 2
Microsoft Azure 1171 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Office 1942 2
Apple iOS 5742 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 15 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Jenkins 22 1
SmugMug 5 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Чернов Даниил 49 2
Смирнов Алексей 142 2
Наместников Юрий 39 1
Landwerth Immo - Ландверт Иммо 1 1
Липич Григорий 49 1
Демидов Михаил 129 1
Самойленко Максим 65 1
Суханов Алексей 5 1
Ворсина Мария 2 1
Уальд Оскар 1 1
Thurrott Paul - Турротт Пол 6 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 1
Галушкин Олег 168 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 8 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Соколов Алексей 121 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Европа 3766 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Индия - Республика 2175 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Украина 3374 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Казахстан - Республика 2637 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Восточная Европа 1682 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Русский язык 985 1
Wikipedia - Википедия 277 3
The Verge - Издание 448 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Ars Technica 227 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
MS Power User 3 1
CRN 12 1
CodingDojo 3 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 2
CNews Analytics 1991 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765074, в очереди разбора - 668761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще