Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Visual Basic
VBScript (VBS)
Microsoft Visual Basic Script Edition
Язык программирования
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Публикаций - 82, упоминаний - 133
Microsoft Visual Basic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|СберЗдоровье - DocDoc 37 1
|Yara - Яра 8 1
|Совкомбанк Совесть 27 1
|Wikipedia - Википедия 277 3
|The Verge - Издание 448 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|Ars Technica 227 1
|Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
|MS Power User 3 1
|CRN 12 1
|CodingDojo 3 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 2
|CNews Analytics 1991 1
|Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765074, в очереди разбора - 668761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765074, в очереди разбора - 668761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru