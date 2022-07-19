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Backbone network core network магистральная сеть ЕМЦСС Единая магистральная цифровая сеть связи



19.07.2022 МТС потратила 1,5 млрд руб. на покупку региональных операторов 1
08.04.2022 T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком» 1
15.12.2021 Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске 1
Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют 1
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
09.08.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо» 1
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 1
26.10.2017 «Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай 1
20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1
07.06.2016 Оптоволоконный интернет заменит на Камчатке спутниковый в 2017 году 1
21.04.2016 МГТС изучит сервисы глазами клиентов 1
25.08.2015 Бенчмаркинг 20 крупнейших онлайн-магазинов России: определены лидеры 1
21.08.2015 Количество интернет-абонентов ТТК во Владимире превысило 10 тыс. 1
07.08.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия 1
23.07.2015 ТТК подключил к сети широкополосного доступа в интернет еще один район Хабаровска 1
25.06.2015 ТТК подключил к интернету 23 жилых дома в Инте 1
29.05.2015 ТТК и «Ростелеком» заключили соглашение о взаимном резервировании каналов связи в Якутии 1
12.05.2015 Выручка «Обит» по итогам 2014 г. выросла на 18,61% 1
17.04.2015 ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Хабаровске 1
10.04.2015 ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Астрахани 1
10.04.2015 Orange предоставил Mango Office каналы связи в Красноярске, Воронеже и Тольятти 1
24.02.2015 RETN внедрил суперканалы Infinera 500G в Европе 1
05.02.2015 ТТК подключил к интернету 850 жилых домов Саратова 1
03.02.2015 «ТТК-Западная Сибирь» расширил зону технического охвата сетей ШПД более чем на 46 тыс. домохозяйств 1
27.01.2015 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
22.12.2014 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Печоре 1
09.09.2014 ТТК начал новый этап строительства сети ШПД в Сыктывкаре 1
26.08.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире 1
04.08.2014 В Белоруссии создана единая сеть передачи данных 1
21.07.2014 ТТК увеличил охват сети в Хабаровске 1
16.06.2014 ТТК увеличил охват сети в Хабаровске 1
12.05.2014 ТТК начал строительство сети ШПД в Свободном Амурской области 1
24.03.2014 «ТТК-Волга» увеличил на 34% доходы от оказания услуг связи в 2013 г. 1
11.03.2014 «ТТК-Западная Сибирь» увеличил совокупный доход за 2013 г. на 18% 1
27.02.2014 ТТК увеличил охват сети в Чите 1
05.02.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Якутске до 78% 1
04.02.2014 ТТК увеличил в 10 раз максимальную скорость интернета в Якутии 1
24.01.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Чите 1

Публикаций - 198, упоминаний - 198

Backbone network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1933 19
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9649 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7066 12
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 11
Cisco Systems 4899 9
Huawei 3543 8
Ростелеком - Связьинвест 1704 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 6
Nortel Networks 1296 5
Казахтелеком 334 5
МТС - МТТ Старт Телеком 68 4
China Telecom - Чайна Телеком 251 4
Google LLC 11035 4
МегаФон - Синтерра Медиа - Телеком-центр 110 4
NTT Com - NTT Communications 86 4
Orange S.A. - Orange Group 1028 3
Siemens AG - Siemens Group 2550 3
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 11 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 818 3
МегаФон ПетерСтар 325 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
China Netcom Group Corporation Limited 58 3
Telia Company - TeliaSonera 827 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 277 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 174 2
Meta Platforms - Facebook 4348 2
Deutsche Telekom 910 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 2
SAP SE 4936 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2541 2
К Телеком - Исеть Телеком 76 2
AT&T Inc 1662 2
РЖД - Российские железные дороги 1647 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1912 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 2
Газпром ПАО 1170 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
БЭСК - Башкирэнерго - Башкирская электросетевая компания 25 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 1
Управление делами президента Российской Федерации - Санаторий Русь ФГУП 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Восток-Запад - EWS Holding 40 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 105 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 307 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 445 1
Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 33 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 307 1
Роснефть НК - нефтяная компания 481 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 208 1
Русагро Группа Компаний 202 1
Visa International 1878 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 675 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1024 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 1
eBay Inc 1600 1
LEGO 221 1
Russ Outdoor 10 1
GFG - Lamoda - Купишуз 121 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 100 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 2
Президент Российской Федерации 3766 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 41 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 211 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 247 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 350 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 72
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17798 56
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15162 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9895 32
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4208 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8770 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 27
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 792 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7524 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6107 20
Пропускная способность - Bandwidth 1607 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9635 17
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 567 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25596 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22483 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3521 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4814 14
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2052 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 12
Сеть передачи данных 3373 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6226 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1915 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3144 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7880 11
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11524 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6757 10
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Телевидение - Television - ТВ-вещание 9164 10
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2521 10
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11638 8
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Microsoft Windows 2000 12745 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4819 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
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Apple iPhone 6 6224 2
Intel Core - Семейство процессоров 1762 2
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 9 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций - РАСЦО - Региональная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны 29 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
SBI Bank Свой круг 29 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 1
Nokia Alcatel-Lucent LambdaUnite Multi-Service Switch 2 1
HPE Superdome - серия серверов 76 1
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Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
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Juniper Networks - Juniper EX Series - серия коммутаторов 6 1
Cisco CallManager 22 1
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 1
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