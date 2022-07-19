Индексная книга CNews*
Backbone network core network магистральная сеть ЕМЦСС Единая магистральная цифровая сеть связи
Публикаций - 198, упоминаний - 198
Backbone network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слизень Виталий 242 5
|Щеголев Игорь 691 3
|Столяров Михаил 7 3
|Провоторов Александр 154 2
|Брюквин Юрий 291 2
|Закурдаев Сергей 3 2
|Путин Владимир 2765 2
|Липатов Сергей 34 2
|Носов Константин 16 2
|Энгельс Фридрих 8 1
|Колесов Константин 8 1
|Романченко Андрей 20 1
|Миркин Борис 2 1
|Медников Дмитрий 23 1
|Алаев Владимир 16 1
|Кудря Андрей 4 1
|Канев Сергей 11 1
|Муромец Юлия 28 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Шибков Сергей 2 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Шамзон Светлана 31 1
|Серго Антон 41 1
|Кореш Виктор 81 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Трошин Александр 14 1
|Ламанов Александр 2 1
|Мартиросян Ваган 9 1
|Маров Михаил 2 1
|Спицын Игорь 2 1
|Медников Сергей 1 1
|Кривец Сергей 2 1
|Ширяев Андрей 2 1
|Гайсин Салават 3 1
|Sataki Katrina - Сатаки Катрина 2 1
|Шуб Виталий 5 1
|Кельшев Игорь 2 1
|Чернавцев Геннадий 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227525, в очереди разбора - 870266.
Создано именных указателей - 114803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227525, в очереди разбора - 870266.
Создано именных указателей - 114803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.