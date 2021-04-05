Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Apple TouchID
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 43
Apple TouchID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7761 19
|Samsung Electronics 5759 4
|Microsoft Corporation 11253 4
|Lenovo Group 1645 3
|Google LLC 7210 3
|Nvidia Corp 2052 2
|Cisco Systems 2074 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|DriveSavers 3 1
|Xiaomi 904 1
|Lenovo Motorola 1032 1
|Twitter 2204 1
|1С 3806 1
|Avast Software 120 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
|Intel Corporation 4234 1
|LG Electronics 1890 1
|Huawei 2736 1
|Открытие ФК 539 2
|ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
|СДМ-Банк 51 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|ВТБ24 583 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru