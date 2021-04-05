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Apple TouchID


05.04.2021 Cisco Secure открывает путь к беспарольному будущему с усиленной защитой 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
11.11.2020 Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности 1
22.11.2019 Шквал критики вынудил Apple изменить ход разработки iOS 1
13.11.2019 СДМ-банк представил новый мобильный банк для предпринимателей 1
13.11.2019 Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad 1
03.10.2019 Идеальные часы Apple скрывают чудовищный изъян 1
13.03.2019 Банк «Открытие» отмечает рост популярности цифровых отпечатков 1
21.02.2019 «Дыра» в WhatsApp для iPhone позволяет кому угодно читать чужие сообщения 1
29.11.2018 На рынке появилась коммерческая услуга взлома iPhone — для всех, кроме силовиков 1
27.11.2018 Avast представила приложение Mobile Security для iPhone 1
14.06.2018 Промсвязьбанк запустил переводы через голосового помощника Siri 1
18.09.2017 BSS обновила мобильное приложение для бизнеса BSS Business 1
08.06.2017 Банк «Открытие» запустил новое мобильное приложение «Открытие. Переводы» 1
12.10.2016 ВТБ24 реализовал возможность входа в «ВТБ24 Бизнес» для iOS по отпечатку пальца 1
17.08.2016 Джобс не одобряет. AirDrop, iCloud и еще 4 недоработки Apple 1
06.07.2016 Как дешевеют флагманы. Исследование ZOOM 1
07.06.2016 Хиты продаж: смартфоны 2016 года 1
23.05.2016 Вышла новая версия мобильного приложения Faktura.ru для физических лиц 1
16.05.2016 Каким будет Apple iPhone 7? Версия ZOOM 1
12.04.2016 8 достойных смартфонов ценой до 50 тысяч рублей. Выбор ZOOM 1
06.04.2016 Шесть самых бюджетных гаджетов с iOS 9 2
24.03.2016 RSA обновила свое решение для управления учетными данными и их авторизации 1
14.01.2016 «Восточный» запустил новый мобильный банк 1
30.11.2015 Будущее рядом. 10 самых перспективных патентов Apple 2
11.11.2015 Самые ожидаемые смартфоны на Android, iOS и Windows Phone 1
09.10.2015 Пользователям мобильного банка PSB-Mobile доступна функция push-уведомлений 1
28.08.2015 Всё об осенних планах Apple. Прогноз ZOOM 1
20.07.2015 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 1
27.05.2015 Хиты продаж: планшеты первой половины 2015 года 2
18.05.2015 Apple: самые ожидаемые гаджеты компании в 2015 году 1
06.05.2015 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 1
05.03.2015 Что подарить девушке на 8 марта? ZOOM рекомендует 1
10.02.2015 WebMoney обновила линейку мобильных приложений 1
23.12.2014 «Аэрофлот» обновил мобильные приложения для iOS 1
01.12.2014 «Банк Русский Стандарт» внедрил функцию входа в «Мобильный банк» по отпечатку пальца 1
20.11.2013 Технологии защиты информации в смартфонах: надёжней, чем в сберкассе 1
23.09.2013 Главная инновация iPhone 5S стала бесполезной 3

Публикаций - 38, упоминаний - 43

Apple TouchID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7761 19
Samsung Electronics 5759 4
Microsoft Corporation 11253 4
Lenovo Group 1645 3
Google LLC 7210 3
Nvidia Corp 2052 2
Cisco Systems 2074 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
DriveSavers 3 1
Xiaomi 904 1
Lenovo Motorola 1032 1
Twitter 2204 1
3806 1
Avast Software 120 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Intel Corporation 4234 1
LG Electronics 1890 1
Huawei 2736 1
Открытие ФК 539 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
СДМ-Банк 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ВТБ24 583 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 417 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 4
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
AOD - Always On Display 103 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Lightning 131 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 503 1
USB Type-A - USB-A 148 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
QWERTY-клавиатура 207 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 123 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
USB Type-C - USB-C 901 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Smartphone - Смартфон 774 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
Apple iOS 5742 27
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 19
Google Android 10752 18
Apple iPhone 6 547 13
Apple iPad 3263 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 705 7
Apple iPad mini 375 7
Apple iPhone 5 710 7
Apple FaceID 26 6
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 6
Apple iPad Pro 226 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 5
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 4
HTC One - серия смартфонов 137 4
Microsoft Windows 10 6707 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Apple iWork 55 3
Apple iPhone 8 157 3
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 3
Apple - App Store 2199 3
Apple WatchOS 45 3
Apple iCloud 200 3
Apple iPadOS 62 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 2
LG G - серия смартфонов 120 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
ПСБ PSB-Mobile 6 2
Apple Touch ID 207 2
Nvidia GeForce GTX 2095 2
Cisco SD-WAN Cloud Onramp 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Steve Jobs - Стив Джобс 715 2
Малышев Сергей 46 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
Пятигорский Александр 22 1
Казаков Александр 36 1
Rodrigues Jose - Родригес Хосе 3 1
Волкоедова Елена 2 1
Шакманас Алгирдас 33 1
Муканова Мадина 14 1
Яковлев Виктор 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Индия - Республика 2188 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Япония 2832 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Европа 3804 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 6
Reddit 198 1
Bloomberg 786 1
ZDnet 388 1
MacRumors 114 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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