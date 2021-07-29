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APC by Schneider Electric
American Power Conversion


29.07.2021 X-Com масштабировала информационную систему «Трест Севзапэнергомонтаж» 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1
12.11.2020 MERLION Digital Day 2020 – мероприятие, которое поможет ответить на вопрос «что делать дальше?» 1
08.10.2020 X-Com масштабировала информационную систему старейшего археологического учреждения России 1
01.10.2020 АВВ представила цифровое решение Wet End Control 2
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 1
18.12.2018 Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров 3
07.09.2018 Защита вне ИТ: на что еще способны ИБП 1
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях 1
10.08.2018 Easy UPS серии BV 1
25.07.2018 Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
17.05.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей 1
15.05.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV 1
28.04.2018 X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру детской поликлиники 1
20.04.2018 Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC 1
15.03.2018 Schneider Electric представила новую цифровую экосистему для партнеров 2
07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами 1
20.02.2018 AspenTech приобретает Apex Optimisation 1
30.01.2018 X-Com модернизировала ИТ-комплекс компании «Газпром межрегионгаз поставка» 1
30.01.2018 Schneider Electric представила обновленный конфигуратор для выбора ИБП 1
14.06.2017 Оптические наконечники «Росэлектроники» будут использованы в космических аппаратах 1
31.05.2017 Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS 2
21.03.2017 Group-IB захантила топ-менеджера «Лаборатории Касперского», проработавшего там 14 лет 1
23.01.2017 ENI расширяет адаптивное управление Aspentech для оптимизации активов 2
19.01.2017 «Росэлектроника» в 2017 году расширит номенклатуру изделий для ВОЛС 1
19.12.2016 Comparex построила ИТ-инфраструктуру для «Автономной теплоэнергетической компании» 1
28.11.2016 ГАС «Правосудие» переедет в облачный ЦОД «Ростелекома» за 585 миллионов 1
21.09.2016 RedSys: Традиционные СХД становятся слишком дорогими 1
31.08.2016 «Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP 1
26.05.2016 ВТБ запускает свой главный ЦОД на инфраструктуре Huawei 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
26.01.2016 «К» как «Кельвин»: жалоба в ФАС не отменила полумиллиардный конкурс Пенсионного фонда 1
25.01.2016 «Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС 1
08.09.2015 «Астерос» построил ЦОД для научных исследований Сколковского института 1
19.08.2015 Украина наладила подпольное радиовещание на Крым 2
23.07.2015 «Акадо Телеком» организовал в Технопарке МФТИ дата-центр, видеонаблюдение и Wi-Fi 1
23.06.2015 В Schneider Electric — новые назначения в руководстве 1
12.02.2015 Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM 2

Публикаций - 166, упоминаний - 270

APC by Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 22
Schneider Electric 408 9
IBM 3537 9
Cisco Systems 2038 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Samsung Electronics 5651 4
Lenovo Group 1636 3
Астерос - Asteros 531 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Brocade Communications Systems 141 3
Merlion - Мерлион 273 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
SAP SE 3211 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
X-Com - Икс ком 50 3
Fujitsu 740 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
Oracle Corporation 3342 2
HP Inc. 2905 2
Accenture - Аксенчер 531 1
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 3 1
Крок 1219 1
OpenText 160 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
SAP UKI 3 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 35 1
Verysell - Верисел 91 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 199 1
Konica Minolta Mobotix 18 1
Eastman Kodak 99 1
Stins Coman - Стинс Коман 28 1
Crestron 67 1
Extron Electronics 36 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Powercom - Пауэрком 27 1
Открытие ФК 538 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Татфондбанк 69 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Транснефть 159 1
ВТБ24 583 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4 10 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 3
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 55 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 197 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
AVR - Automatic Voltage Regulator - Автоматический регулятор напряжения - Встроенный стабилизатор напряжения 9 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
Родительский контроль 156 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 6
Schneider Electric APC Easy UPS BV - ИБП 3 3
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 13 2
IBM Storwize 16 2
Schneider Electric APC SmartSlot 5 2
Schneider Electric APC Smart-UPS SRTL - серия ИБП 3 2
Linux OS 4253 2
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Oracle RackServer SPARC S7 2 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Mobile Platform 28 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Schneider Electric Galaxy PW - Серия ИБП 1 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
HPE 42U 1 1
CSBI ROOMY bots RPA 3 1
Apex GDOT 1 1
ABB Ability Wet End Control 1 1
Schneider Electric Galaxy VM - Серия ИБП 5 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Cisco RSPAN - Cisco Remote Switch Port Analyzer 1 1
Cisco Xenpak 1 1
Google Android 10750 1
Samsung Galaxy 345 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
VMware vSphere 281 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Lenovo V - Серия ноутбуков 6 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Мизиева Анна 7 3
Прозоровский Василий 40 2
Лосев Сергей 43 2
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 5 1
Величко Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Дублин Александр 1 1
Александрос Стратис 1 1
Майков Александр 1 1
Фоменко Александр 2 1
Тананакин Алексей 1 1
Широких Алексей 70 1
Satini Ramesh - Сатини Рамеш 1 1
Гавриленко Святогор 4 1
Федорина Мария 4 1
Лямин Александр 59 1
Воробьев Сергей 12 1
Пенязь Дмитрий 8 1
Забусов Николай 3 1
Харитонов Николай 4 1
Баранов Роман 12 1
Моисеев Александр 15 1
Суворов Александр 11 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Желтков Дмитрий 2 1
Карпов Илья 27 1
Дружинин Евгений 19 1
Жаров Александр 165 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Европа 3745 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Восточная Европа 1676 7
Россия - ПФО - Казань 1513 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Казахстан - Республика 2627 6
Украина 3361 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Европа Западная 612 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Швеция - Королевство 751 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
Африка 1487 1
Ближний Восток 1471 1
Россия - Чебоксары 154 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Индонезия - Республика 384 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
SAP Quality Awards 6 1
Merlion Digital Day 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760051, в очереди разбора - 663741.
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