Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
APC by Schneider Electric
American Power Conversion
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Публикаций - 166, упоминаний - 270
APC by Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760051, в очереди разбора - 663741.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760051, в очереди разбора - 663741.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru