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Управление автопарком Fleet management

Управление автопарком - Fleet management


21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
10.11.2022 Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 1
31.10.2022 Next Mobile стал партнером ООО «Тетрон» 1
26.10.2022 Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций 1
03.10.2022 МТС обеспечила системой мониторинга логистическую транспортно-экспедиционную компанию «Л-транс» 1
29.09.2022 В России разрабатывают новую систему навигации КОНСУЛ 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 1
14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
21.06.2022 Loginet представил «Белый список» 1
07.06.2022 МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения на рисоводческом предприятии «Маныч-агро» 1
01.06.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис по автоматическому заполнению транспортных накладных 1
25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта 1
18.04.2022 В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом 1
06.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» расширяет штат собственных экспертов по установке техники и запускает через них новый формат продаж 1
31.03.2022 Торговая сеть «Верный» совершает 100 тыс. рейсов в год с помощью «1С:ТЛЭ КОРП» 1
04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 1
03.03.2022 «Ситимобил» и «Ситидрайв» отчитались об итогах работы за 2021 год 1
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
30.11.2021 «Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов 1
30.11.2021 В России заработал сервис «умной» оплаты проезда в общественном транспорте через мобильное приложение 1
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
07.10.2021 ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первую электромобиль GAZelle e-NN 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
11.08.2021 Арендовать автомобиль в «Яндекс.драйве» теперь можно по QR-коду 1
28.06.2021 Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 3
02.06.2021 Moscow Dream Cars успешно интегрировала систему управления автопарком от «Лаборатории умного вождения» 1
23.04.2021 «Точка» представила новые сервисы для таксопарков, бирж самозанятых и предпринимателей на патенте 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл 1
26.01.2021 «Делимобиль» переоборудует автопарк для развития дальнего автотуризма 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1

Публикаций - 215, упоминаний - 222

Управление автопарком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5569 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9332 3
Элемент ГК - Elementec 25 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6857 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Red Hat 1224 1
Dell EMC 4893 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2732 1
Google LLC 10874 1
Microsoft Corporation 23401 1
Apple Inc 11111 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 998 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5702 3
X5 Group 806 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2336 2
Газпром нефть 491 2
Яндекс.Такси 320 2
Газпром ПАО 1144 1
X5 Transport 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Альфа-Банк 1581 1
Роснефть НК - нефтяная компания 473 1
VK Delivery club 220 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2658 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17787 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10307 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7951 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17211 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3835 8
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1444 6
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7437 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4168 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21750 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 290 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3898 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11458 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8078 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3204 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 724 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22030 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9411 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1787 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3418 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1295 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1092 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3831 1
Фотобанк - Photobank 46 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 13
Oracle Java - язык программирования 2753 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 646 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3992 2
Google Play - Google Store - Android Market 2900 1
Apple - App Store 2566 1
Microsoft Windows 10 13415 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 501 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13084 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2307 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3288 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2466 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1997 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 546 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 960 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1765 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1421 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 775 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 561 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 780 1
Швеция - Королевство 3450 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 272 1
Россия - ПФО - Казань 2334 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1132 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 994 1
Армения - Республика 1357 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 465 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1322 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14939 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 644 1
Нидерланды 3289 1
Америка 2152 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14896 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4136 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10570 4
Логистика - Курьерские услуги 882 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1070 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 487 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4191 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2131 1
Thomson Reuters - Рейтер 5764 1
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