Управление автопарком - Fleet management

Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 1

В России разрабатывают новую систему навигации КОНСУЛ 1

Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1

В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта 1

В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом 1

Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 1

Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1

Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1

ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1

BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1