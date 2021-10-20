Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сибур Диджитал
Сибур ИТ
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Публикаций - 37, упоминаний - 45
Сибур Диджитал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
|WhatsApp Messenger 654 1
|SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
|KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
|KUKA KR - серия промышленных роботов 1 1
|Polycom 3D Voice 1 1
|Четвернин Алексей 651 17
|Петров Михаил 88 14
|Савкин Владимир 38 11
|Гребельный Антон 14 10
|Беляев Владислав 65 9
|Гурко Денис 11 9
|Лоевский Илья 12 9
|Тетерина Элла 13 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Кереже Дмитрий 9 8
|Суровец Дмитрий 44 8
|Мирошниченко Алексей 9 8
|Дрейгер Павел 15 8
|Сапунов Михаил 9 8
|Тихонравов Андрей 13 8
|Погосова Карина 9 8
|Богомазов Дмитрий 13 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Панферов Алексей 22 8
|Муравьев Владимир 29 8
|Ямщиков Владимир 32 8
|Урьяс Вадим 76 8
|Шеховцов Юрий 33 8
|Натрусов Артем 121 8
|Чаркин Евгений 182 8
|Поляков Сергей 60 8
|Зырянов Илья 17 8
|Богданов Кирилл 91 8
|Холкин Дмитрий 15 8
|Дьяченко Валерий 66 8
|Халматов Максим 45 8
|Ягнятинский Евгений 32 8
|Клепиков Алексей 77 8
|Абакумов Евгений 103 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Ежов Василий 14 6
|Вахнин Павел 51 6
|Осоченко Евгений 7 5
|Трояновский Владимир 40 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 9
|Эксперт ГК 13 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771572, в очереди разбора - 675255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771572, в очереди разбора - 675255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru