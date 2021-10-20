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Сибур Диджитал
Сибур ИТ

Сибур Диджитал - Сибур ИТ

20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 4
25.06.2021 «СИБУР» оценил эффект от трансформации и цифровизации процессов в 59 млрд рулей 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
04.06.2021 Mail.ru Group стала цифровым партнером СИБУРа 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 3
23.07.2020 СИБУР продолжает роботизировать процессы на своих предприятиях для повышения эффективности 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 2
18.02.2019 «КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа» 1
18.01.2019 Генеральным директором «Сибур ИТ» назначен Владимир Савкин 2
14.01.2019 «Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске 1
27.11.2018 «Крок» создал умный офис для «Сибура» 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 45

Сибур Диджитал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 10
Robokassa - Робокасса 44 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 4
Консист Бизнес Групп 58 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
КНС Групп - Yadro 124 3
Крок 1223 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 8 1
Академия Ростеха 5 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 5 1
Ланит Интеграция 101 1
TeamViewer 78 1
Siemens AG - Сименс Россия 685 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
3799 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Intel Corporation 4221 1
SAP SE 3228 1
Samsung Electronics 5749 1
iCore 45 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Марс ФГУП НПО 86 1
Русагро Группа Компаний 139 17
Ингосстрах СПАО 210 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 10
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Черкизово ГК 73 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 9
Сбербанк страхование 47 9
Sanofi - Санофи 33 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 25 9
Инвар - Invar 10 9
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
ITM Group 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
Водоканал МУП 10 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 8
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 8
ПГК - Первая грузовая компания 98 8
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
ММК-Информсервис 20 8
Procter&Gamble - P&G 94 8
ТрансКонтейнер 25 8
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Фармстандарт АО 32 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 8
McDonald’s - Макдоналдс 90 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Совкомбанк ПАО 147 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Альфа-Банк 1128 8
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
Счётная палата РФ 462 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
DevOps - Development и Operations 297 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
WhatsApp Messenger 654 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
KUKA KR - серия промышленных роботов 1 1
Polycom 3D Voice 1 1
Четвернин Алексей 651 17
Петров Михаил 88 14
Савкин Владимир 38 11
Гребельный Антон 14 10
Беляев Владислав 65 9
Гурко Денис 11 9
Лоевский Илья 12 9
Тетерина Элла 13 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Шевченко Владимир 135 9
Кереже Дмитрий 9 8
Суровец Дмитрий 44 8
Мирошниченко Алексей 9 8
Дрейгер Павел 15 8
Сапунов Михаил 9 8
Тихонравов Андрей 13 8
Погосова Карина 9 8
Богомазов Дмитрий 13 8
Огурцов Юрий 13 8
Панферов Алексей 22 8
Муравьев Владимир 29 8
Ямщиков Владимир 32 8
Урьяс Вадим 76 8
Шеховцов Юрий 33 8
Натрусов Артем 121 8
Чаркин Евгений 182 8
Поляков Сергей 60 8
Зырянов Илья 17 8
Богданов Кирилл 91 8
Холкин Дмитрий 15 8
Дьяченко Валерий 66 8
Халматов Максим 45 8
Ягнятинский Евгений 32 8
Клепиков Алексей 77 8
Абакумов Евгений 103 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Ежов Василий 14 6
Вахнин Павел 51 6
Осоченко Евгений 7 5
Трояновский Владимир 40 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 23
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Восточная Европа 1698 8
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 8
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Тобольск 72 3
Россия - Брянск 216 2
Россия - Челябинская область 665 2
Россия - Нижневартовск 112 1
Россия - Томск 455 1
Россия - Воронеж 694 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Россия - Сибирь 882 1
Ближний Восток 1486 1
Америка 467 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - Томская область 425 1
Нидерланды 984 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 9
Страховой брокер 13 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 633 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 9
Эксперт ГК 13 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 17
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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