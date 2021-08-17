Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

РУДН
Российский университет дружбы народов


17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 3
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
11.01.2021 Опробовать инновационные новинки: как работает городская программа пилотного тестирования 1
17.11.2020 Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения 1
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1
20.07.2020 МТС протестирует решение своих стартапов в городской среде Москвы 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
27.08.2019 «1С-Рарус» помог автоматизировать документооборот в РУДН с помощью решения «1С» 5
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап 1
09.08.2019 Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН 2
07.06.2019 Microsoft запускает масштабную образовательную инициативу в российских вузах 2
25.09.2018 В Московской области сменился главный по ИТ: вместо Шадаева — Рымар 2
17.07.2018 Венчурными инвестициями «Ростеха» будет управлять экс-чиновник, у которого Генпрокуратура нашла незаконные миллионы 1
19.09.2017 В «Транзакционных системах» назначен новый гендиректор 1
17.03.2017 «Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием 2
16.12.2016 «Швабе» подвел итоги взаимодействия с вузами России в 2016 году 1
23.11.2016 TrueConf оснастил институт мировой экономики РУДН интерактивной системой видеоконференцсвязи 1
13.09.2016 РУДН замаскировал покупку 240-миллионного суперкомпьютера 4
11.05.2016 РУДН развернет 240-миллионный суперкомпьютер в недостроенной больнице 4
11.03.2015 Panasonic передала РУДН 20 МФУ KX-MB2137RU 2
27.01.2015 ДИТ Москвы обеспечил Wi-Fi-доступом более 77 тыс. студентов 1
21.10.2014 Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании 1
20.08.2014 Объем торгов на ЭТП SETonline в первом полугодии 2014 г. превысил 62 млрд руб. 1
23.09.2013 Студенческие общежития Москвы перешли к тестированию Wi-Fi 1
18.07.2013 «Норбит» автоматизировал систему учета выпускников РУДН 3
17.01.2013 «Т-Платформы» построили вычислительный кластер для РУДН 5
01.11.2012 Office 365 для студентов: особенности и цены 1
29.06.2012 Российские вузы смогут оптимизировать процесс обучения с помощью облачных сервисов Microsoft Office 365 1
09.02.2012 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с РУДН о сотрудничестве в сфере высшего образования 3
15.02.2011 В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор 1
29.10.2009 1С и "Софт Клаб" на выставке "ИгроМир 2009" 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1
29.10.2008 1С на выставке "Игромир 2008" 1
29.08.2008 SAP будет готовить молодых специалистов с квалификацией Associate Consultant 1

Публикаций - 35, упоминаний - 60

РУДН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Microsoft Corporation 11226 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
InfoWatch - Инфовотч 616 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Samsung Electronics 5749 1
Иридис ГК 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Агава КБ 16 1
Dassault Systemes 146 1
Fortinet 288 1
Lenovo Group 1643 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
1С-Рарус 540 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 1
Hyperledger - Open Ledger Project 17 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
IBM 3575 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Северсталь ПАО 204 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
ADV Group 3 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Президента РФ 271 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 5 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Правительство Москвы 653 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
3D-печать 135 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Робототехника промышленная 5 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
МИК - Московский акселератор 28 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Avaya L100 - серия гарнитур 8 1
Microsoft Azure Web Apps 1 1
Microsoft Azure Cognitive Services 9 1
Avaya Aura 41 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 1
Autodesk Revit 69 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Azure 1171 1
1С:Документооборот 78 1
MTS StartUp Hub 26 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
Путин Владимир 1831 2
Косов Игорь 2 2
Фурсин Алексей 100 2
Федоров Семен 1 1
Кучеренко Иван 1 1
Доровеев Иван 1 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Жукаева Марина 1 1
Заманова Вероника 1 1
Карпова Татьяна 2 1
Ахметов Вадим 1 1
Байкалов Вадим 1 1
Рунасов Кирилл 1 1
Шерстюк Леонид 1 1
Wolf Lukas - Вольф Лукас 1 1
Уразов Роберт 5 1
Карман Анатолий 1 1
Keefe Luke Philip O - Киф Люк Филип 1 1
Дэмпси Райн Эндрю - Dempsey Ryan Andrew 1 1
Frantz Manuel - Франц Мануэль 1 1
Lin Jiaxu - Лин Джиаксу 1 1
Рахматуллин Тимерлан 1 1
Барандесс Калерия 1 1
Трошин Алексей 4 1
Платонов Владимир 1 1
Сокуренко Андрей 1 1
Мотренко Андрей 10 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Абилов Алексей 1 1
Васильев Андрей 8 1
Шадаев Максут 384 1
Сергунина Наталья 163 1
Песков Дмитрий 65 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Воробьев Андрей 126 1
Рымар Максим 36 1
Харитонов Александр 46 1
Кузьминов Ярослав 7 1
Вайсблюм Игорь 7 1
Евдокимов Владислав 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Кипр - Республика 249 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Индия - Республика 2184 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Европа Западная 621 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Япония 2827 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Солнечная система 43 1
Китай - Шанхай 247 1
Португалия - Португальская Республика 319 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Европа Юго-Восточная 38 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Красноярский край 671 1
Нидерланды 984 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Сингапур - Республика 811 1
Польша - Республика 834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Ирландия - Республика 368 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Казахстан - Республика 2661 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Русский язык 1004 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 2
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
World Summit Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771428, в очереди разбора - 675110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще