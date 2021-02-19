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Протей НТЦ
Научно-Технический Центр
Протей НТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 82 5
|Фрейнкман Владимир 4 4
|Касперская Наталья 224 2
|Иванов Сергей 241 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Рейман Леонид 978 2
|Носков Константин 205 2
|Синенко Ольга 1 1
|Апполонова Светлана 4 1
|Болотин Павел 1 1
|Теплов Павел 13 1
|Смирнов Павел 35 1
|Кузьменко Иван 2 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Беседа Сергей 2 1
|Куйвашев Евгений 11 1
|Давыдова Анна 3 1
|Колесников Олег 14 1
|Онищенко Дмитрий 3 1
|Баласанян Владимир 39 1
|Курочкин Владимир 2 1
|Макаревич Николай 8 1
|Бец Максим 1 1
|Бакиев Максим 33 1
|Варов Константин 24 1
|Бородин Андрей 32 1
|Соколов Алексей 125 1
|Бокова Людмила 80 1
|Санарова Елена 8 1
|Приданцев Сергей 115 1
|Севастьянов Александр 2 1
|Якименко Александр 1 1
|Красовский Александр 28 1
|Поповский Александр 87 1
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Марченко Игорь 12 1
|Каталов Александр 8 1
|Курашев Дмитрий 33 1
|Янукович Виктор 24 1
|Бакиев Курманбек 45 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
|Радио Свобода - радиостанция 34 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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