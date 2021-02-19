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Протей НТЦ
Научно-Технический Центр



19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 2
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
13.08.2020 Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы 1
16.12.2019 Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет 1
13.09.2019 Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 2
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 4
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 1
03.09.2018 МТТ модернизировал сервисную платформу «МТТ Бизнес» 3
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 2
03.04.2018 Huawei объявила о запуске первой в России OpenLab Moscow 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
21.03.2016 «Корус АКС» реализовал проект по строительству ЦОВ «Системы-112» в Свердловской области 1
24.11.2015 Какие действия сотовых абонентов не может перехватывать ФСБ 1
25.03.2015 В России запущен в серию первый «честно отечественный» маршрутизатор 1
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom 4
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 1
21.06.2012 Москвичей заставят звонить через «8» 1
15.05.2012 «Энвижн Груп» займется разработкой и внедрением единой «Системы 112» в масштабах всей страны 1
07.03.2012 Национальная облачная платформа России почти готова. СКРИНШОТЫ 1
28.06.2011 Москвичей заставят набирать «8» при каждом звонке 1
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 1
30.10.2007 Российские call-центры: география спроса 5
11.09.2007 В Саранске установлен call-центр для «ВолгаТелекома» 3
10.09.2007 Платформу НТЦ «Протей» внедрили в Мавритании 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
11.05.2007 16 мая пройдет конференция "The Russian Telecom Opportunity" 1
27.04.2007 16 мая состоится конференция The Russian Telecom Opportunity 1
26.04.2007 «Протей» внедрил платформу голосовых услуг для македонского оператора 2
02.02.2007 Русские на CeBIT: подробности 3
01.12.2006 "Протей" поставил решения для "ТТ-мобайл" 2
04.09.2006 «Протей» оснастил оборудованием пакистанского оператора сотовой связи 4
04.09.2006 "1С:Предприятие 8.0" упростило взаимодействие компаний холдинга "Протей" 7
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
29.03.2005 Call-центры не в силах защитить ваши данные от своих сотрудников 1

Публикаций - 47, упоминаний - 83

Протей НТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 8
Cisco Systems 4573 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 240 6
Ericsson 2240 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 6
Nokia Corporation 5016 5
Huawei 3040 5
Ростех - Ростехнологии 2269 5
ИскраУралТел - Iskratel 80 5
Ситроникс - Sitronics 768 5
Nokia Siemens Networks 200 4
Ростелеком - Связьинвест 1652 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 4
ZTE Corporation 616 4
Nortel Networks 1259 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 932 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 4
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 4
Naumen - Наумен 426 4
Abbyy 1029 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 3
АФК Система ПАО 1585 3
4830 3
Siemens AG - Сименс Россия 2126 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 3
Nokia Alcatel-Lucent 1373 3
InfoWatch - Инфовотч 807 3
Т8 НТЦ 59 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 130 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 3
Meta - Facebook 3992 3
Беркут НПФ 90 3
CBOSS 112 3
SAP SE 4249 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2200 3
Центел - Центральный телеграф 315 3
NVision Group - Энвижн Груп 616 3
Евросеть 1312 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 3
Газпром ПАО 711 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 680 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 1
Dixis - Диксис 339 1
ИРКОС 1 1
Гранит 13 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
Норникель - Норильский никель 247 1
Связной ГК 1057 1
Ford 322 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 80 1
CyberPlat - КиберПлат 326 1
ГПБ - Газпромбанк 779 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1785 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1039 2
Ярославская областная Дума 4 1
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
СБУ - Служба безопасности Украины 64 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 96 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 41 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 538 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
Правительство РФ 2485 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 221 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 61 1
Росинфокоминвест 43 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 339 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1078 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 839 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2185 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1962 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1923 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 188 1
Руссофт - Russoft 330 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 6
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 340 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 224 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4061 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 123 5
3G - Стандарт мобильной связи 4911 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1202 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1422 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 3
ЦОВ - Центр обработки вызовов 125 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 656 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 472 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 347 2
Субтехнологии 8 2
Big Data - Большие данные 1202 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 205 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 455 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 42 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5609 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 967 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 604 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 62 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3192 1
USB Type-C - USB-C 916 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1474 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 86 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 57 2
Microsoft Skype 1759 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2012 2
Naumen Contact Center - Naumen Phone 103 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Microsoft Power BI 117 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 69 2
NetApp ONTAP 34 2
Baidu 220 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
БАРС.Alpha BI 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 103 2
Yandex Object Storage 4 2
Linux OS 7015 2
Протей РВ 2 2
Microsoft Windows 10 9823 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 59 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 967 1
BSS Digital2Speech 6 1
Сфера ЗАО - КоордКом (CoordCom) 7 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 26 1
Microsoft Windows 2000 939 1
Fedora Core 10 1
IBM System 360 Operating System - GM-OS 1 1
Аргус НТЦ - Аргус WFM CC - Аргус Workforce Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Kaspersky Mobile Security 35 1
Getmobit GM Smart System 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Протей DPI 1 1
Протей ВКС 1 1
Протей Camel Gateway 1 1
Протей СТК 1 1
Протей SSP 1 1
Протей Интеллектуальная платформа 1 1
Протей WiХ 1 1
Солонин Виталий 82 5
Фрейнкман Владимир 4 4
Касперская Наталья 224 2
Иванов Сергей 241 2
Нащекин Алексей 111 2
Рейман Леонид 978 2
Носков Константин 205 2
Синенко Ольга 1 1
Апполонова Светлана 4 1
Болотин Павел 1 1
Теплов Павел 13 1
Смирнов Павел 35 1
Кузьменко Иван 2 1
Мамлин Сергей 1 1
Беседа Сергей 2 1
Куйвашев Евгений 11 1
Давыдова Анна 3 1
Колесников Олег 14 1
Онищенко Дмитрий 3 1
Баласанян Владимир 39 1
Курочкин Владимир 2 1
Макаревич Николай 8 1
Бец Максим 1 1
Бакиев Максим 33 1
Варов Константин 24 1
Бородин Андрей 32 1
Соколов Алексей 125 1
Бокова Людмила 80 1
Санарова Елена 8 1
Приданцев Сергей 115 1
Севастьянов Александр 2 1
Якименко Александр 1 1
Красовский Александр 28 1
Поповский Александр 87 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Марченко Игорь 12 1
Каталов Александр 8 1
Курашев Дмитрий 33 1
Янукович Виктор 24 1
Бакиев Курманбек 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 4
Европа Восточная 2698 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 4
Ближний Восток 2316 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 3
Южная Америка 564 2
Латинская Америка 1294 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 2
Украина 5174 2
Германия - Федеративная Республика 6787 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 2
Испания - Каталония - Барселона 637 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 2
Африка - Африканский регион 2326 1
Москва - Марфино 5 1
Северная Америка 2355 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 590 1
Россия - СФО - Томская область 527 1
Эстония - Эстонская Республика 625 1
Россия - СФО - Красноярский край 844 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 757 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 789 1
Литва - Литовская Республика 464 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 520 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 237 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 496 1
Финляндия - Финляндская Республика 1400 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 1
Европа 6508 1
Азия - Азиатский регион 2886 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1217 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 562 1
Европа Западная 1197 1
Китай - Пекин 669 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1431 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 361 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1434 1
Образование в России 533 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 123 1
Человеческий фактор 164 1
НПА - Нормативный правовой акт 51 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 726 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1122 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 286 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 896 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
Радио Свобода - радиостанция 34 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 1
РАН - Российская академия наук 588 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 144 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 32 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 672 2
Олимпийские игры - Olympic Games 417 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
CeBIT 380 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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