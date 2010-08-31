Плазма Plasma Плазменные технологии ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества
Плазменная технология - совокупность методов получения и обработки материалов с использованием нагрева исходных продуктов в плазменной струе или их перевода в плазменное состояние.
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