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Плазма Plasma Плазменные технологии ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества


Плазменная технология - совокупность методов получения и обработки материалов с использованием нагрева исходных продуктов в плазменной струе или их перевода в плазменное состояние.


31.08.2010 Panasonic VIERA TX-PR65VT20: тест лучшего плазменного 3D-телевизора
14.11.2006 Тест плазменного телевизора Panasonic TH 50PV600R
18.05.2002 Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового плазменного телевизора Hitachi
12.03.2002 Audio Visual Systems начала продажи плазменного телевизора Hitachi - PD32-A2100
03.10.2000 Sony планирует выпуск недорогого 42-дюймового плазменного дисплея

Публикаций - 147, упоминаний - 147

Плазма упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 44
Samsung Electronics 9726 33
Pioneer Corporation 421 24
LG Electronics 3538 18
Hitachi - Хитачи 1455 17
Sony 6481 17
Philips 2051 13
JVC Kenwood 411 10
Sharp Corporation 1042 9
Fujitsu 2034 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 6
Toshiba Corporation 2887 6
Fostergroup 52 5
Цифра ГК 2145 4
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 550 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 4
Deiteriy - Дейтерий 67 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 3
Hitachi Fujitsu Plasma Display 32 3
Nvidia Corp 3213 3
Canon 1376 2
Mitsubishi Electric 308 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 2
IBS Platformix - СИЛА 835 2
Siemens AG - Siemens Group 2541 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 2
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Aros SEQ - SEC Consult Services 1617 2
Intel Corporation 11667 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10064 2
Loewe 19 2
Microsoft Corporation 23489 1
Amazon Inc - Amazon.com 2801 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 3
Россети Ленэнерго 2348 3
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 3
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 3
Точка 3796 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
General Atomics Aeronautical Systems 29 2
Резонанс НПП 343 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Momentus Space 29 1
Композит 84 1
CME Group 20 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
Газпром ПАО 1151 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 1
Ferrari NV 152 1
Смоленский Банк - Смоленский Фермер - Коммерческий земельный крестьянский банк 5 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 91 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 224 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 1
Верный - торговая сеть 257 1
Jaguar Cars 123 1
Porsche - Порше Руссланд 96 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 1
Boeing 987 1
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 1
BMW Group 412 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3393 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 30 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
Верховный суд Российской Федерации 779 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 67 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 41 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 150 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1645 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 1
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
PPPL - Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы 1 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 7 1
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 13 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 113 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 134 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11634 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
CeBIT 461 2
День молодёжи - 27 июня 690 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
Microsoft Ignite 38 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 1
CEATEC 49 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
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