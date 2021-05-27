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Металлоинвест
Горно-металлургический холдинг


27.05.2021 «Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0 5
25.05.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате 2
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
09.10.2020 «Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы 4
25.09.2020 «Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group 1
13.08.2020 Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС 1
13.07.2020 Андрей Солуковцев, IBM: Многие российские компании цифровизировались за считанные недели 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 2
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» 1
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 1
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM 5
25.11.2019 Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира 5
15.11.2019 Общественные организации призвали активнее использовать опыт ИТ-компаний 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами 5
05.09.2019 «Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста» 2
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
02.07.2019 ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными 1
26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова 1
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца 1
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» 3
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 2
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур 2
20.07.2018 «Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию 2
13.07.2018 «Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture 4
24.04.2018 «Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA 8
06.02.2018 «Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе 4

Публикаций - 63, упоминаний - 118

Металлоинвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 11
SAP SE 3216 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 10
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 9
КНС Групп - Yadro 124 7
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 7
Талмер - Talmer 23 7
ИКС холдинг - Форпост 35 5
SAP CIS - САП СНГ 755 5
IBM 3551 4
АФК Система ПАО 996 4
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 4
Кометрика 10 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Криптонит ГК - Kryptonite 30 3
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Red Hat 667 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Microsoft Corporation 11127 3
Accenture - Аксенчер 532 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ЮэСэМ Телеком - USM Telecom 9 2
Cisco Systems 2049 2
Цифра ГК 116 2
Крок 1221 2
Intel Corporation 4192 2
Verysell - Верисел 91 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Онланта 75 1
МФИ Софт 103 1
Ланит Интеграция 101 1
Omron 22 1
OpenText 160 1
РТ-Информ 112 1
Почта России ПАО 1574 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 8
Открытие ФК 538 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Совкомбанк ПАО 147 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
UBS AG 119 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Valtec 9 8
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 7
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 7
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 6
PepsiCo - Пепсико 95 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Нордеа Банк 49 6
Hansa - Ханса 59 6
Газпром нефть 382 5
Май - Российская торговая компания 49 5
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ESforce 22 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Норникель - Норильский никель 178 3
Северсталь ПАО 204 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Уральская сталь АО 4 3
A.T.Legal 10 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Virtus.pro 12 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Qiwi 783 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Руссофт - Russoft 251 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 12
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 4 2
ИСУ ФХД - единая интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельности 2 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
DevOps - Development и Operations 297 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 180 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
3D-печать 135 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 11 1
Kubernetes 307 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Flash 479 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Безопасный город 347 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
1С:Документооборот 78 2
SAP Fiori 40 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
IBM LinuxONE 9 1
Yadro Vesnin - Сервер 14 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 6 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Яндекс.Лицей 17 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Red Hat Network Satellite 14 1
Red Hat CloudForms 18 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
VK - Mail.ru Добро 6 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions 2 1
SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 1
Cisco ACI Multi-POD 1 1
1С-Коннект 5 1
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 7 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
1С:Отчетность 5 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:Контрагент 2 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Azure 1171 1
Apache Spark 63 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Microsoft Skype 1473 1
SAP SuccessFactors 110 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Гаврилов Юрий 11 11
Карпов Иван 41 8
Иванов Андрей 40 8
Емелин Дмитрий 14 8
Кучерова Ольга 9 8
Комаров Илья 9 8
Кутмириди Ян 9 8
Мосягин Константин 19 8
Лигачев Глеб 60 8
Васильченко Юрий 10 8
Нагаев Олег 30 8
Алифанов Кирилл 56 8
Сергеев Сергей 63 8
Панферов Алексей 22 8
Муравьев Владимир 29 8
Емельченков Сергей 83 8
Четвернин Алексей 651 8
Михалев Евгений 40 8
Урьяс Вадим 76 8
Усманов Алишер 241 7
Затуловский Аркадий 16 6
Суровец Дмитрий 44 6
Куликов Александр 16 6
Халматов Максим 45 6
Куканов Алексей 13 6
Черепенников Антон 52 5
Залманов Андрей 29 5
Пегасов Сергей 52 3
Зеленков Константин 3 3
Парменова Наталия 62 3
Варичев Андрей 5 3
Зубарева Елена 2 2
Петров Дмитрий 33 2
Головко Олег 7 2
Стрешинский Иван 33 2
Лактюшин Олег 2 2
Шелобков Алексей 12 2
Кульчицкий Тимур 9 2
Мошири Фархад 2 2
Ефименко Михаил 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - Старый Оскол 54 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Европа 3774 4
Африка 1491 3
Украина 3378 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Азия - Азиатский регион 1520 3
Казахстан - Республика 2641 3
Япония 2802 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Восточная Европа 1682 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Арктика 141 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Белгородская область 369 1
Новая Зеландия 292 1
Европа Западная 616 1
Россия - Орёл 216 1
Монголия 172 1
Россия - Тульская область 753 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Тула 181 1
Панама - Республика 41 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Польша - Республика 831 1
Сингапур - Республика 808 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
Gartner 2194 1
IoT Analytics 3 1
Analysys Mason 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Сбербанк Школа 21 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 8
SAP Value Award 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765965, в очереди разбора - 669652.
Создано именных указателей - 46354.
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