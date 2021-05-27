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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Металлоинвест
Горно-металлургический холдинг
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Публикаций - 63, упоминаний - 118
Металлоинвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гаврилов Юрий 11 11
|Карпов Иван 41 8
|Иванов Андрей 40 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Кучерова Ольга 9 8
|Комаров Илья 9 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Мосягин Константин 19 8
|Лигачев Глеб 60 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Нагаев Олег 30 8
|Алифанов Кирилл 56 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Панферов Алексей 22 8
|Муравьев Владимир 29 8
|Емельченков Сергей 83 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Михалев Евгений 40 8
|Урьяс Вадим 76 8
|Усманов Алишер 241 7
|Затуловский Аркадий 16 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Куликов Александр 16 6
|Халматов Максим 45 6
|Куканов Алексей 13 6
|Черепенников Антон 52 5
|Залманов Андрей 29 5
|Пегасов Сергей 52 3
|Зеленков Константин 3 3
|Парменова Наталия 62 3
|Варичев Андрей 5 3
|Зубарева Елена 2 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Головко Олег 7 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Лактюшин Олег 2 2
|Шелобков Алексей 12 2
|Кульчицкий Тимур 9 2
|Мошири Фархад 2 2
|Ефименко Михаил 2 2
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Gartner 2194 1
|IoT Analytics 3 1
|Analysys Mason 26 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
|Сбербанк Школа 21 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765965, в очереди разбора - 669652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru