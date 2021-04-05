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Ланит LanDocs


05.04.2021 «Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс» 3
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy 1
02.07.2020 Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs 10
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 2
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
17.03.2020 «Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs 1
06.11.2019 ГК «Ланит» внедрила «LanDocs: Экспресс» в «Агроинновации» 1
24.12.2018 Ланит модернизировал электронный архив «Тактического ракетного вооружения» 1
11.12.2018 НПО Энергомаш и Крок создали единое окно цифровых корпоративных сервисов 1
30.11.2018 «Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs 8
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 12
25.01.2018 «Ланит» внедрила электронный документооборот LanDocs в «Красноярскэнергосбыте» 5
17.04.2017 Программные решения для банкоматов «ЛАН АТМсервис» внесены реестр отечественного ПО 1
04.04.2017 СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе 1
27.12.2016 «Ланит» приобрел платформу iDecide Documents 2
13.09.2016 «Ланит» зарегистрировал ряд собственных решений в Едином реестре отечественного ПО 2
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 1
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss 1
11.03.2015 «Ланит» представил адаптационный модуль LanDocs для обмена документами в новом формате МЭДО 2.7 1
12.05.2014 «АйДесайд»: Мы знаем, что должно быть на планшете руководителя 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
04.04.2014 Мобильный сотрудник работает больше: российский опыт 1
19.06.2013 «Ланит» внедрил СЭД на базе LanDocs в филиалах «Газпром энерго» 3
25.03.2013 Будут ли ведомства общаться электронно? 1
19.12.2012 В «Газпром энерго» началась эксплуатация новой АС документационного обеспечения управления на базе LanDocs 4
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 1
30.10.2012 «Ланит» автоматизировал процессы согласования документации в «Мосгазе» 1
04.09.2012 «Ланит» автоматизирует документооборот в «Югории» 3
29.12.2009 СЭД для ГЭС: "РусГидро" автоматизировала документооборот 1
13.11.2009 Всероссийский теплотехнический институт автоматизирует документооборот на базе LanDocs 1
03.11.2009 «Мосгаз» внедряет СЭД на базе LanDocs 1
17.04.2009 Что мешает электронному документообороту в России? 1
20.11.2008 «Роснанотех» внедрит СЭД на базе LanDocs 1
14.07.2008 «Ланит» автоматизировал документооборот МОЭК 1
12.05.2008 «АйТи» создала БОССа 1
30.01.2008 ИТ-расследование: чем живет российская розница 1
27.06.2007 Реалии рынка СЭД: профессионалы поспорили 1
01.02.2007 Росздраву требуются ИТ-услуги по сопровождению ПИК 3

Публикаций - 41, упоминаний - 86

Ланит LanDocs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 14
Microsoft Corporation 11168 6
OpenText 161 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
CompanyMedia 111 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Ланит ЛАН АТМсервис 32 2
ЭОС - Электронные офисные системы 990 2
АйТи 753 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 2
Google LLC 7177 2
Docsvision - ДоксВижн 780 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
NCR - National Cash Register 101 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Camunda 2 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
Армада 277 1
Фирма АС 3 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
IBM 3557 1
SAP SE 3220 1
Naumen - Наумен 342 1
Directum - Директум 647 1
3779 1
Логика Бизнеса 141 1
Галактика - Корпорация 251 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Telegram Group 702 1
Крок 1221 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 1
Abbyy 797 1
Dell EMC 2419 1
РусГидро ПАО 129 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 3
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 3
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 2
Транснефть 159 1
Технопарк-Мордовия 11 1
МОСГАЗ 9 1
Газпром энергохолдинг 1 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
Global CIO 28 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Россети ПАО 168 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
Федеральное казначейство России 766 4
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Правительство РФ 2208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Роснано 456 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
OpenText Documentum 191 6
ЭОС Дело СЭД 625 4
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Norbit Business Trade - NBT 5 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
Microsoft Office 365 769 2
Ред ОС 239 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Windows 8 1228 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
OnlyOffice 11 1
iDecide Documents 9 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 1
Abbyy Intelligent Search 6 1
Лантер LAN-4Tap - Платежный модуль 3 1
Siemens Teamcenter 42 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Microsoft Office 2007 100 1
Свемел МВП - Циркон офис 8 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
AlterOffice 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Ланит DocsHouse 3 1
Apple Face ID 118 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Apple Touch ID 207 1
Родионов Александр 30 11
Шадрин Виталий 9 2
Лосев Сергей 43 2
Комиссаров Дмитрий 157 1
Лигачев Глеб 60 1
Соколов Олег 51 1
Подбуцкий Георгий 26 1
Грибов Владимир 25 1
Чесноков Алексей 2 1
Дьяченко Олег 1 1
Малков Артемий 9 1
Агафонова Наталия 35 1
Чикурова Мария 1 1
Макаров Станислав 111 1
Сапельников Сергей 100 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Европа 3788 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Казахстан - Республика 2650 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Иркутская область 548 2
Того - Тоголезская Республика 12 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Мадагаскар - Республика 15 1
Камерун - Республика 25 1
Гана - Республика 35 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Кения - Республика 61 1
Судан - Республика 41 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Либерия 12 1
Уганда - Республика 32 1
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 1
Сенегал - Республика 19 1
Мали 10 1
Россия - Ростовская область 864 1
Конго - Демократическая Республика 11 1
Кот-д’Ивуар 5 1
Кабо-Верде 7 1
Малави 14 1
Маврикий 4 1
Ангола 21 1
Габон 7 1
Гамбия 11 1
Гвинея-Бисау 4 1
Мавритания 6 1
Зимбабве - Республика 60 1
Россия - Тульская область 754 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
Образование в России 343 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
CNews AWARDS 292 1
Россия-Африка - саммит 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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