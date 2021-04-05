Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит LanDocs
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 86
Ланит LanDocs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Родионов Александр 30 11
|Шадрин Виталий 9 2
|Лосев Сергей 43 2
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Соколов Олег 51 1
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Грибов Владимир 25 1
|Чесноков Алексей 2 1
|Дьяченко Олег 1 1
|Малков Артемий 9 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Чикурова Мария 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|CNews AWARDS 292 1
|Россия-Африка - саммит 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769527, в очереди разбора - 673211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769527, в очереди разбора - 673211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru