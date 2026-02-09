Разделы

Исследование LDM: три из четырех российских компаний рискуют потерять юридическую силу кадровых документов из-за неверного хранения

Компания LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) совместно с Ассоциацией РОСЭУ и «КриптоПро» представила результаты исследования, посвященного практике долгосрочного хранения электронных кадровых документов. Согласно полученным данным, 75% российских компаний делают это без соблюдения требований законодательства, генерируя долгосрочные юридические риски и потенциальные экономические издержки. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Исследование основано на данных опроса более 500 специалистов и 40 глубинных интервью с представителями бизнесов численностью от 100 до 60 тыс. сотрудников. Участниками стали организации из промышленности, энергетики, ритейла, строительства, медицины, ИТ и образования.

Должности представителей компаний, которые приняли участие в исследовании

Наиболее распространенной практикой остается использование сервисов кадрового электронного документооборота (КЭДО). Их быстрое развитие и расширение функциональности в последние годы привели к тому, что бизнес начал воспринимать внедрение КЭДО как автоматическое решение и вопросов архивного хранения. Однако электронный документооборот изначально ориентирован только на оперативный контур работы и не охватывает обязательные архивные процедуры. Это приводит к невыполнению законодательных требований на всем сроке хранения.

Результаты опроса: как и где хранят кадровые документы отечественные компании

Антон Жуков, менеджер по развитию продуктов LDM: «Мы видим, как рост рынка КЭДО создал ошибочное ощущение безопасности. Но, с точки зрения архивного законодательства, КЭДО не обеспечивает ни процессуального порядка, ни долговременной проверки подписи, ни соответствующих метаданных. Через несколько лет бизнес столкнется с большим объемом документов, которые придется легитимизировать задним числом».

Согласно результатам интервью, 45% компаний не знают о рисках долгосрочного хранения и не планируют решать этот вопрос. Еще 30% изучали тему при внедрении КЭДО, но не считают необходимым пересматривать существующие подходы. Только 25% респондентов разбирались во всех требованиях, из них часть планирует внедрение систем электронного архивного хранения, а небольшая доля компаний уже перешла на такие решения.

Результаты опроса: большинство респондентов полагают, что хранение документов в КЭДО — это и есть юридически корректный архив.

В ближайшие годы нормативное регулирование в сфере долгосрочного хранения электронных документов последовательно усилится. Росархив уже заявил о планах расширения требований к форматам и процедурам установления подлинности, управлению электронными архивами.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Большинство респондентов признались, что не оценивают юридические риски. Проблема пока не ощущается, потому что документы редко запрашиваются: в среднем не более 10 раз в год. Однако уже через три-пять лет бизнес начнет сталкиваться со сложностями при верификации оригиналов и будет вынужден проводить дорогостоящие процедуры легитимизации накопленных массивов.

Ян Савельев, руководитель Аналитического центра РОСЭУ: «Законодательство в части электронного архивного хранения развивается постепенно, и компаниям важно учитывать эти изменения заранее. Если кадровые документы хранятся без соблюдения требований Росархива, то через несколько лет могут возникнуть сложности: от невозможности подтвердить их подлинность до дополнительных расходов на восстановление или легитимизацию уже накопленного массива. Для бизнеса это скорее вопрос не только штрафов, но и долгосрочной устойчивости: чем раньше выстроен корректный архив, тем меньше рисков в будущем».

По мере накопления значительных массивов цифровых записей регулятор будет внедрять более детальные стандарты, что приведет к формализации процессов и необходимости организаций обеспечить техническую и юридическую защиту данных на длительном горизонте.

Юрий Маслов, коммерческий директор «КриптоПро» и член Ассоциации РОСЭУ: «В сфере архивного хранения электронных документов сложилась ситуация, когда технологии опережают нормативное регулирование. Программные и технические средства обеспечения длительного хранения электронных документов, удостоверенных электронными подписями, уже разработаны и внедряются, а регламенты, стандарты и протоколы еще только формируются в экспертных группах, профильных технических комитетах и уполномоченных органах власти. Это означает, что потребность в «архивной» электронной подписи есть уже здесь и сейчас и удовлетворение ее является архиважной и архисрочной задачей».

