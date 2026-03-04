«Форбс Консалтинг» поможет бизнесу перейти на современные решения LDM

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и «Форбс Консалтинг» объявили о стратегическом сотрудничестве, которое позволит интегратору внедрять CSP-платформу и другие продукты LDM в инфраструктуру российских компаний.

Соглашение даст возможность заказчикам «Форбс Консалтинг» перейти на передовые технологии для комплексной работы с корпоративным контентом и документами на базе LDM – от электронного документооборота и цифровых архивов до создания собственных бизнес-приложений под задачи клиентов.

В свою очередь микросервисная архитектура и прикладные продукты платформы за счет масштабирования позволят пользователям наращивать нагрузку и поэтапно модернизировать ИТ-ландшафт без остановки процессов. Low-code-инструменты LDM.CSP сократят сроки запуска новых сервисов и помогут быстрее адаптировать решения под изменяющиеся требования организаций.

Ксения Чупа, менеджер по развитию партнерской сети LDM, сказала: «Мы развиваем LDM как платформу, которая дает компаниям технологическую свободу – возможность выстраивать и развивать собственные бизнес-приложения без жестких архитектурных ограничений. Партнерство с «Форбс Консалтинг» позволяет масштабировать этот подход и делать его доступным для большего числа организаций, которым важно сочетание высокой производительности, гибкости и долгосрочной устойчивости ИТ-решений».

Юрий Орлянский, генеральный директор «Форбс Консалтинг», сказал: «Наши эксперты видят устойчивый запрос со стороны крупных компаний на построение управляемых и масштабируемых ИТ-контуров, которые не ограничиваются автоматизацией одного процесса. «Форбс Консалтинг» важно расширять портфель решений таким образом, чтобы заказчик получал не продукт, а архитектуру, способную развиваться вместе с бизнесом. Партнерство с LDM усиливает нашу технологическую линейку и позволяет предлагать клиентам современные платформенные решения для работы с корпоративным контентом в рамках единой стратегии цифровой трансформации».