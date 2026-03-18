Коннектор LDM к «ЦМД-софт: WordMerger»: больше возможностей для оптимизации документооборота

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) объявил о запуске интеграции своей платформы с конструктором печатных форм (КПФ) «ЦМД-софт: WordMerger» через специальный коннектор. Теперь пользователи смогут создавать коммерческие предложения, юридически значимые и выходные документы с полным соблюдением строгих формальных требований, и при этом качество и скорость их подготовки существенно возрастут.

Новый коннектор предоставит возможность бизнес-заказчикам подключать к CSP.LDM и ее продуктовым решениям профессиональный КПФ. С его помощью пользователи на основании заранее подготовленных шаблонов смогут формировать и отправлять на печать документы прямо из интерфейса LDM. При этом их конструирование и составление проводится с учетом требуемого уровня сложности и в различных типах выходных файлов.

В решении «ЦМД-софт: WordMerger» также предусмотрена опция, позволяющая подготавливать документы с разным содержанием в зависимости от даты их создания или иных заданных условий. Это актуально, например, когда содержание зависит от ставки НДС. Благодаря интеграции пользователи LDM получают доступ к графическому инструменту Agreement Tool, который упрощает разметку и настройку файлов со сложными иерархическими списками. Отдельно стоит отметить, что для включения полей слияния в шаблоны документов офисный пакет не нужен.