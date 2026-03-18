Коннектор LDM к «ЦМД-софт: WordMerger»: больше возможностей для оптимизации документооборота

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) объявил о запуске интеграции своей платформы с конструктором печатных форм (КПФ) «ЦМД-софт: WordMerger» через специальный коннектор. Теперь пользователи смогут создавать коммерческие предложения, юридически значимые и выходные документы с полным соблюдением строгих формальных требований, и при этом качество и скорость их подготовки существенно возрастут.

Новый коннектор предоставит возможность бизнес-заказчикам подключать к CSP.LDM и ее продуктовым решениям профессиональный КПФ. С его помощью пользователи на основании заранее подготовленных шаблонов смогут формировать и отправлять на печать документы прямо из интерфейса LDM. При этом их конструирование и составление проводится с учетом требуемого уровня сложности и в различных типах выходных файлов.

В решении «ЦМД-софт: WordMerger» также предусмотрена опция, позволяющая подготавливать документы с разным содержанием в зависимости от даты их создания или иных заданных условий. Это актуально, например, когда содержание зависит от ставки НДС. Благодаря интеграции пользователи LDM получают доступ к графическому инструменту Agreement Tool, который упрощает разметку и настройку файлов со сложными иерархическими списками. Отдельно стоит отметить, что для включения полей слияния в шаблоны документов офисный пакет не нужен.

Другие материалы рубрики

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
