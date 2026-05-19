«LDM.Клиентское досье» 1.3: выгрузка и поиск документов ускорились в два раза

Компания LDM (ИТ-холдинг Lansoft) выпустила новую версию решения LDM.Клиентское досье 1.3. Теперь пользователи смогут быстрее находить нужные файлы и формировать их не только по отдельным сделкам, но и по клиентам. Также появилась возможность автоматически выгружать документы большими партиями — по несколько тысяч — по идентификатору из внешней системы. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В новом релизе LDM.Клиентское досье разработчики добавили сразу несколько важных функций. Реализованы возможность создания набора и выгрузка из него документов в архив по клиенту в специальной форме. Теперь, чтобы добавить досье или документ, удостоверяющий личность (ДУЛ) из карточек пользователей, достаточно нажать кнопку на панели действий.

Раздел «Массовые выгрузки» дополнился функцией ввода идентификатора файлов: можно заполнять поля вручную или полностью автоматизировать процесс, чтобы передача списков идентификаторов проходила через программный интерфейс приложений сразу в LDM. Такой подход сводит риск ошибок к минимуму и избавляет пользователей от рутины. В итоге формируется новый документ, доступный для скачивания, в котором содержатся два архива — по сделкам и клиентам — с учетом требований регуляторов.

В системе появилась фильтрация данных по столбцам в таблице объектов, в том числе файлов досье и ДУЛ. После ввода нужного значения в поисковую строку будут отображаться все записи, которые удовлетворяют заданным критериям. Важно, что все настройки сохраняются, избавляя пользователей от необходимости повторных вводов, экономя время и делая работу более удобной.

В релизе 1.3 доработан интерфейс решения. Количество кликов в разделе массовой загрузки от этапа выбора документов до их появления на платформе сократилось на треть. В списке файлов окно предпросмотра открывается по умолчанию, что позволяет сотрудникам сразу просматривать их содержимое и ускоряет работу с ними.

Мая Просвитлюк, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM: «В новой версии «LDM.Клиентское досье» мы существенно упростили массовую выгрузку документов по заемщику для пользователя, а также сократили время ее формирования. Система сама собирает полный архив в нужном формате на основе выбранных файлов. Сотруднику больше не нужно совершать десятки действий вручную, достаточно нескольких кликов. Это еще один шаг к тому, чтобы банки не тратили время на рутинный сбор пакетов документов по требованиям Банка России или ФНС».