Платформа LDM и «Ред ОС 8» подтвердили свою совместимость

Компании-разработчики «Ред Софт» и LDM объявили о проведении успешных испытаний платформы LDM в среде «Ред ОС 8». Тесты подтвердили полную техническую и функциональную совместимость операционной системы с микросервисной архитектурой LDM, что позволит заказчикам работать на полностью российском стеке продуктов даже в нагруженных средах. Это открывает новые перспективы для бизнеса в вопросах модернизации ИТ-ландшафта и внутренней инфраструктуры, а также облегчает использование широкого спектра возможностей – от работы с документами и процессами до интеграций и администрирования в корпоративных контурах.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории Российской Федерации.

LDM.CSP – комплексная CSP-платформа для создания высокопроизводительных ИТ-решений, которая закрывает потребности бизнеса в области управления корпоративным контентом, где предъявляются повышенные требования к масштабируемости, отказоустойчивости и интеграции с другими системами.

Ксения Чупа, менеджер по развитию партнерской сети LDM, сказала: «Сотрудничество с «Ред Софт» позволяет нашим заказчикам переходить на новые версии отечественных операционных систем, сохраняя при этом высокую производительность и отказоустойчивость LDM.CSP. Наша платформа изначально проектировалась для работы в сложных ИТ-ландшафтах крупного бизнеса, и поддержка «Ред ОС 8» подтверждает ее готовность к использованию в современных и масштабных инфраструктурах».

Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт», сказала: «Наша задача – сделать из «Ред ОС» не просто работоспособную, а защищенную и высокотехнологичную среду для корпоративных и государственных ИТ-систем. Каждая новая версия «Ред ОС» – это инвестиция в цифровое будущее и возможность для пользователей выстраивать устойчивые и передовые независимые решения на ее основе».

