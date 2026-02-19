LDM.CSP 1.11: сокращение time-to-market, интеграция с SAP и больше возможностей для создания бизнес-приложений

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила новую версию LDM.CSP 1.11, микросервисной платформы для управления корпоративным контентом. Обновление позволит компаниям шире использовать возможности low-code разработки, упростить интеграции с корпоративными системами, а также усилить безопасность бизнес-процессов и масштабируемость платформы. Об этом CNews сообщили представители LDM.

В основе релиза лежит глобальная доработка конструктора микрофронтов — low-code инструмента для проектирования пользовательских интерфейсов. При создании корпоративных приложений на базе платформы LDM появилось больше возможностей для настройки визуальных элементов и бизнес-логики. Пользователи смогут быстро автоматизировать сложные процессы, не задумываясь об архитектурных вопросах и технологических ограничениях.

В LDM.CSP реализован единый механизм расширения через плагины и внешние сервисы. Теперь можно дополнять базовую функциональность собственными микросервисами и пользовательскими компонентами без обращения к вендору и изменения ядра платформы. Например, чтобы выстроить сложную дополнительную логику, достаточно написать плагин и загрузить в конструктор. Его можно переиспользовать в различных приложениях на платформе. Также можно самостоятельно внедрять недостающие визуальные элементы в карточки документов и другие блоки интерфейса.

Любовь Черкасова, директор по продуктовому развитию LDM: «Часто заказчики не используют low-code инструменты, так как возможности конструкторов, которые представлены на рынке, ограничены. Наша плагинная система позволяет, с одной стороны, сохранить скорость изменений и удобство low-code-подхода, а с другой — снять архитектурные ограничения, которые мешают реализовывать сложные прикладные сценарии».

Бесшовная интеграция с SAP и единое хранилище для корпоративного контента. В релизе 1.11 представлен новый сервис для поддержки в LDM протокола ArchiveLink, который предусматривает использование LDM.CSP в качестве хранилища для SAP-окружения. Решение обеспечивает сохранение документов и других типов контента из SAP в LDM.CSP с поддержкой работы с большими объемами данных и сценариев долгосрочного хранения. Возможности LDM по управлению, поиску и защите корпоративного контента при этом также сохраняются в полной мере. Интеграция позволяет встроить платформу в существующую корпоративную ИТ-среду без масштабных и дорогостоящих проектов по замене SAP. Документы можно не мигрировать целиком, а подключать LDM.CSP как хранилище для отдельных типов контента — например, при запуске новых процессов автоматизации.

Единый доступ к данным и производительность поиска. В обновленную версию платформы добавлен сервис GraphQL, который обеспечивает единый доступ к связанным данным из разных сервисов LDM. Это упрощает построение комплексных бизнес-отчетов и выборок — они легко формируются даже из 50 тыс. записей, а также аналитических витрин и прикладных интерфейсов, работающих с распределенными данными.

Количество полей в индексах Elasticsearch теперь не ограничено, поэтому теперь можно масштабировать поисковые сценарии в LDM.CSP с большим объемом структурированного контента.

Безопасность и контроль доступа. В новой версии платформы LDM предусмотрен валидатор политик доступа. Инструмент блокирует сохранение некорректных настроек прав. Для запросов, которые меняют состояние самой системы, реализована интроспекция токенов на уровне API-шлюза.

Расширились возможности администратора в области контроля прав: теперь можно «гранулированно» проверять доступ пользователя вплоть до уровня конкретного объекта. Функции, группирующие по шаблону, повышают удобство и сокращают время на регулирование полномочий.

Любовь Черкасова, директор по продуктовому развитию LDM: «Мы изначально проектировали LDM как платформу, которая “не боится” сотен терабайт контента и миллиардов объектов метаданных. В новом релизе убрали лимит на количество полей в Elasticsearch и ускорили работу со связанными объектами через новый GraphQL-шлюз. Для заказчиков это означает мгновенный поиск и целостную картину данных даже при экспоненциальном росте информационного массива».