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Банк Россия


10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 5
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen 4
23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия» 3
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
13.11.2019 «Ростелеком» покупает Tele2 за 132 миллиарда. Раскрыты секреты сделки 2
05.09.2019 ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома» 2
29.04.2019 Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир» 1
28.03.2019 К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников 1
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 1
04.03.2019 В России заработал отечественный аналог Apple Pay 2
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
21.07.2017 Банк «Россия» будет информировать о балансе счета с помощью Naumen Contact Center 1
07.03.2017 Tele2 удвоил убытки, а «Ростелеком» потерял прибыль 1
29.09.2016 «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» с помощью банка «Россия» запустил услугу онлайн-оплаты природного газа без комиссии 1
28.09.2016 Новый сервис банка «Россия» поможет узнать о налогах и штрафах ГИБДД 1
25.04.2016 Банк «Россия» запустил собственный интернет-эквайринг для онлайн-платежей за газ 2
06.04.2016 Банк «Россия» перевел контактный центр на новую платформу Naumen 1
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 1
23.07.2015 Банки делают ставку на ИТ-сервисы для клиентов с доходом от 200 тыс. рублей 1
09.06.2015 Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье 1
29.01.2015 Банк «Россия» тестирует операции через операционный и платежный клиринговый центр НСПК 1
31.10.2014 Сколько стоит интернет-банкинг? 1
23.09.2014 Digital Design оптимизировала систему проведения голосований для банка «Россия» 1
04.09.2014 «СМП банк» присоединился к российской платежной системе ПРО100 1
04.09.2014 Карты банка «Россия» начинают обслуживаться в российской платежной системе ПРО100 4
02.09.2014 Российская платежная система ПРО100 выступит официальным спонсором XII Международного банковского форума «Банки России–XXI век» 1
15.08.2014 Autodesk запретил своим партнерам работать с российской оборонкой 1
11.08.2014 У ПРО100 появились представительства в социальных сетях 1
25.07.2014 Как американские ИТ-компании вводят санкции в России. Пример письма 1
30.06.2014 В «Согазе» назначен новый ИТ-директор 1

Публикаций - 56, упоминаний - 88

Банк Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 13
Naumen - Наумен 342 4
Samsung Electronics 5702 3
НТК - Национальные телекоммуникации 61 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Google LLC 7161 3
Мобител 47 3
Robin - Робин 15 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
KPMG - КПМГ 131 2
Ростелеком Связьинвест 702 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Facebook 3767 1
Yahoo! 1101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Аплана Бизнес решения 9 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Ангстрем-Т 95 1
Медиа-Телеком 3 1
ELMA 106 1
Viasat 60 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
SAP SE 3216 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Red Hat 667 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
3761 1
AMD - Advanced Micro Devices 1681 1
Микрон - Micron 365 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Аплана Группа компаний 102 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
СМП банк - Северный морской путь 71 6
Открытие ФК 538 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Альфа-Банк 1127 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 4
ИнвестКапиталБанк 15 4
Центр-инвест КБ 29 3
Visa International 1346 3
Северсталь ПАО 204 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Почта России ПАО 1574 2
Связь-банк 79 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Интер РАО ПАО 159 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 2
Спортмастер 116 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
Ак Барс Банк 173 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
МДМ Банк 150 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Новосибирскэнергосбыт 5 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 1 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети 2 1
Стройгаз 2 1
Экспобанк - Expobank 21 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Президент Российской Федерации 1441 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Правительство РФ 2207 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
МособлЕИРЦ 7 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Администрация города Владимира 1 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
3G - Стандарт мобильной связи 3744 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 2 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 10 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Flash 479 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 3
Samsung Pay 238 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
НСПК Мир Pay 3 2
Naumen Contact Center 71 2
Apple Pay 385 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Linux OS 4267 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Adobe Flash 359 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS Business 3 1
IBM LinuxONE 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
IBM z/OS 27 1
BSS Электронный офис 8 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
Robin RPA 5 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
МТС Автосекретарь 35 1
Microsoft Windows Live 121 1
SafeTech SafeTouch 28 1
Naumen Omni-Channel 7 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Rakuten Viber 429 1
Путин Владимир 1828 7
Мордашов Алексей 29 4
Осеевский Михаил 221 3
Борченко Павел 9 3
Акимов Максим 167 2
Костин Андрей 45 2
Зайцев Андрей 39 2
Платицын Андрей 4 1
Косарим Александр 6 1
Халиф Юрий 3 1
Ковальчук Юрий 30 1
Королев Сергей 10 1
Керимов Сулейман 20 1
Лавочкин Семен 1 1
Новицкий Евгений 8 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Кочетов Алексей 2 1
Скобелев Алексей 3 1
Гусков Антон 5 1
Лазырин Максим 5 1
Комлев Владимир 29 1
Сенаторов Михаил 32 1
Либин Сергей 18 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Аитов Тимур 47 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Кравченко Георгий 9 1
Малофеев Константин 98 1
Рейман Леонид 413 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
Украина 3378 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3774 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Калининградская область 539 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 132 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Известия ИД 59 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Discovery Channel 26 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765460, в очереди разбора - 669147.
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