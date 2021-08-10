Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Банк Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 88
Банк Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 7
|Мордашов Алексей 29 4
|Осеевский Михаил 221 3
|Борченко Павел 9 3
|Акимов Максим 167 2
|Костин Андрей 45 2
|Зайцев Андрей 39 2
|Платицын Андрей 4 1
|Косарим Александр 6 1
|Халиф Юрий 3 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Королев Сергей 10 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Лавочкин Семен 1 1
|Новицкий Евгений 8 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Кочетов Алексей 2 1
|Скобелев Алексей 3 1
|Гусков Антон 5 1
|Лазырин Максим 5 1
|Комлев Владимир 29 1
|Сенаторов Михаил 32 1
|Либин Сергей 18 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Аитов Тимур 47 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Малофеев Константин 98 1
|Рейман Леонид 413 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765460, в очереди разбора - 669147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765460, в очереди разбора - 669147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru