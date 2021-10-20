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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Балтика
Пивоваренная компания


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
02.09.2021 Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана 2
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
14.12.2020 «Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота 2
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
30.06.2020 «Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру 2
30.06.2020 «Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io 2
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 3
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 6
12.11.2019 ГК «Паладин» приняла участие в конференции CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра 2
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами 3
17.06.2019 «Балтика» совместно с «Яндексом» внедрила инновационное решение для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени 1
04.06.2019 Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры 1
30.05.2019 В стиле Кандинского: искусственный интеллект Microsoft написал картину по мотивам песни 1
18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада 5
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 9
21.03.2019 Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений 3
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure 2
11.12.2018 Как выбрать видеорегистратор для автомобиля в 2018-2019 году: советы ZOOM 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
05.06.2018 Россия избавляется от нелегального софта в разы быстрее, чем другие страны СНГ 1
23.01.2017 «Транснефть» в 2017 г. потратит на связь 30 миллиардов 1
24.10.2016 «Лаборатория Касперского» получила аккредитацию международной ассоциации АССА 1
30.06.2016 Что хочет бизнес: в чем измеряется окупаемость ИТ-проекта 2
30.06.2016 Работа с данными: четыре важных функции 1

Публикаций - 111, упоминаний - 216

Балтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
Монолит-Инфо 33 7
SAP SE 3212 4
IBM 3539 3
Google LLC 7148 2
Севергрупп Talenttech 28 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
3738 2
Neoline - Неолайн 10 2
АвтоТрекер 95 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
McKinsey & Company 121 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Галактика - Корпорация 248 2
VMware 1829 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
ChemTech - Химтех 5 1
Vocord - Вокорд 99 1
Скай Линк - Skylink 501 1
Oracle Siebel 130 1
Dell EMC 2400 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
Парус 202 1
Тензор 44 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Tripp Lite 14 1
BSA - Business Software Alliance 106 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Maykor-GMCS 44 1
Ростех Азимут 16 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
DataCore Software 20 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Cisco IronPort 9 1
Синтерра - Synterra 565 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 13
Procter&Gamble - P&G 94 12
X5 Group 599 12
Лента - Сеть розничной торговли 189 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Coca-Cola Company 112 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Мегаполис ТК 88 11
Ингосстрах СПАО 210 10
Банк Зенит 131 10
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Еврохим МХК 42 9
Черкизово ГК 73 9
Геобанк КБ 30 9
UBS AG 118 9
Carlsberg Group 13 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Уралсиб Банк 389 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
ONE RETAIL 23 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
CarPrice - Карпрайс 31 2
Mars Incorporated 5 2
East Capital AB 3 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
Ак Барс Банк 173 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Связьтранснефть 15 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
ВТБ24 583 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Lamoda 83 1
Альфа-Банк 1123 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Счётная палата РФ 460 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 11
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 2
AOD - Always On Display 103 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Умное ЖКХ 12 1
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
Microsoft Azure 1171 7
SQL - Язык программирования 433 6
Microsoft SQL Server 793 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 3
Microsoft Excel 436 3
Microsoft Office 1939 2
Microsoft Azure SQL Database Managed Instance 3 2
Microsoft Dynamics CRM 387 2
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 2
Севергрупп Talenttech Potok.io 6 2
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
MasterCard MoneySend 39 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
VMware SDDC Validated Designs 1 1
Microsoft Office 2007 98 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 1
SUSE CaaS Platform 5 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
Neoline Wide S - серия видеорегистраторов 1 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
LogistiX LEAD WMS 33 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Schneider Electric Inrow RC 3 1
Volkswagen Automotive Cloud 3 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL 4 1
Монолит-Инфо ERP 6 1
Монолит-Инфо - Монолит-аудит 1 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Microsoft Office Online 25 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Microsoft Office 365 769 1
Эпштейн Герман 27 16
Натрусов Артем 121 12
Чаркин Евгений 182 12
Лигачев Глеб 60 11
Воронин Петр 35 11
Ушаков Анатолий 15 11
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 11
Ягнятинский Евгений 32 11
Кузьмич Всеволод 30 11
Беляев Владислав 65 10
Кучугин Илья 41 10
Шипов Савва 70 10
Клепиков Алексей 77 10
Потапкин Михаил 26 10
Ушацкий Андрей 100 9
Бокучава Тариэл 21 9
Чибисов Владимир 22 9
Меньшов Кирилл 72 9
Сергеев Сергей 63 9
Нагаев Олег 30 9
Бычков Александр 39 9
Аксаков Анатолий 98 9
Чамара Денис 57 9
Самедов Тимур 19 9
Суворов Антон 20 9
Попов Андрей 72 9
Таланов Максим 11 9
Хасин Михаил 26 5
Белоусов Максим 59 4
Айвазов Армен 449 3
Тимченко Алексей 9 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Волков Никита 50 2
Калина Роман 60 2
Шадаев Максут 384 2
Гимранов Ринат 56 2
Буйлов Юрий 13 2
Петров Сергей 51 2
Паршин Константин 44 2
Филатов Андрей 99 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 62
Восточная Европа 1678 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 11
Беларусь - Белоруссия 2088 9
Украина 3365 8
Казахстан - Республика 2629 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Европа 3752 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Россия - СФО - Новосибирск 1967 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Европа Западная 613 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Израиль 721 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - Якутск 247 2
Япония 2780 2
Россия - Воронеж 690 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Великобритания - Лондон 819 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Европа Центральная 106 2
Канада 1301 2
Россия - Симферополь 115 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 7 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 12
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Аутсорсинг 84 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Gartner 2190 1
Forrester Research 385 1
Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems 4 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Нейрокандинский - перформанс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761057, в очереди разбора - 664746.
Создано именных указателей - 46354.
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