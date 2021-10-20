Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Балтика
Пивоваренная компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 216
Балтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эпштейн Герман 27 16
|Натрусов Артем 121 12
|Чаркин Евгений 182 12
|Лигачев Глеб 60 11
|Воронин Петр 35 11
|Ушаков Анатолий 15 11
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 11
|Ягнятинский Евгений 32 11
|Кузьмич Всеволод 30 11
|Беляев Владислав 65 10
|Кучугин Илья 41 10
|Шипов Савва 70 10
|Клепиков Алексей 77 10
|Потапкин Михаил 26 10
|Ушацкий Андрей 100 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Меньшов Кирилл 72 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Нагаев Олег 30 9
|Бычков Александр 39 9
|Аксаков Анатолий 98 9
|Чамара Денис 57 9
|Самедов Тимур 19 9
|Суворов Антон 20 9
|Попов Андрей 72 9
|Таланов Максим 11 9
|Хасин Михаил 26 5
|Белоусов Максим 59 4
|Айвазов Армен 449 3
|Тимченко Алексей 9 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Волков Никита 50 2
|Калина Роман 60 2
|Шадаев Максут 384 2
|Гимранов Ринат 56 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Петров Сергей 51 2
|Паршин Константин 44 2
|Филатов Андрей 99 2
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Известия ИД 59 1
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|Gartner 2190 1
|Forrester Research 385 1
|Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761057, в очереди разбора - 664746.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761057, в очереди разбора - 664746.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru