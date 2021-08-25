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АСЭ ИК
Атомстройэкспорт
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом



25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 5
19.05.2020 Зарубежные представительства Росатома перешли на электронный документооборот 2
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома» 6
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 2
05.02.2019 Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС 1
22.11.2018 «Инфосистемы Джет» и «Сколтех» будут развивать стандарты интернета вещей в России 1
27.08.2018 Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов 1
18.06.2018 Росатом строит системы управления АЭС на базе ПО IBM 4
22.05.2018 Сбербанк вступил в консорциум по развитию интернета вещей 1
06.03.2018 «Транстелеком» построит сеть для АЭС «Росатома» 2
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
25.10.2017 Как власти России хотят развивать квантовые вычисления, суперкомпьютеры и виртуальную реальность 1
11.09.2017 Школьники показали Президенту модель управления инфраструктурой города в Infraworks 2
14.07.2017 Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA 2
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи 1
18.01.2017 Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов 3
13.12.2016 РАСУ автоматизирует новые энергоблоки АЭС в Индии 1
14.09.2016 «Росатом» не нашел поставщика серверов для АЭС за 100 миллионов 2
01.06.2016 SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA 4
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
16.12.2014 «Телекор-Энергетика» создала внутриобъектную связь на Южноуральской ГРЭС-2 1
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты 2
10.05.2011 ИКТ в ТЭК: дело государственной важности 1
07.07.2010 «Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP 1
08.09.2009 «Росатом» разгоняет ИТ-специалистов 1
24.03.2008 TopS BI создал информационный портал для «Атомстройэкспорта» 2
26.12.2007 Прорыв: МТС выходит в Иран 1
31.10.2007 В Москве прошла конференция «Осенний документооборот-2007» 1
13.04.2006 Болгарскую АЭС будет достраивать Россия? 1
29.03.2006 Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС? 1
27.03.2006 Китай делает ставку на ядерную энергетику 1

Публикаций - 37, упоминаний - 62

АСЭ ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3726 6
SAP SE 3433 6
Microsoft Corporation 12922 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 414 3
4255 2
SAP CIS - САП СНГ 766 2
Philips 894 2
Siemens AG - Сименс Россия 833 1
Код Безопасности 365 1
Teradata 176 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Dr.Web - Доктор Веб 1052 1
Lenovo Group 1732 1
Ланит ГК 1234 1
Ланит Интеграция 101 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Тензор 44 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1382 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 313 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6930 1
Intel Corporation 4786 1
AdAstra - АдАстра 2 1
Barco 19 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Biamp Systems 5 1
Наука и инновации АО 6 1
SAP Consulting 30 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
IBM 4069 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1635 1
Крок 1283 1
Schneider Electric 413 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 254 1
iCore 45 1
NEC 528 1
Polycom - Поликом Раша 313 1
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 1
Yandex - Яндекс 4211 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4400 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 152 2
Белоярская АЭС-авто 3 2
Смоленская АЭС-сервис 3 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 13 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Газпром нефть 384 1
РКС - Российские космические системы 102 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 56 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 7 1
AECOM 9 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 10 1
Уралкалий ПАО 65 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 735 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1773 1
Арбитражный суд Нижегородской области 2 1
Верховный суд Российской Федерации 191 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1570 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1071 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1145 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1282 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1642 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 13 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 120 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 268 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 226 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2274 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1272 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10805 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 494 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5192 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 372 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 11 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1612 1
Microsoft SQL Server 850 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 301 2
Microsoft Windows 10 7380 2
Linux OS 4661 1
Autodesk Infraworks 2 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 5 1
Тензор ППКП - Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой 2 1
AdAstra SCADA Trace Mode 2 1
Microsoft Excel 588 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 240 1
Microsoft Windows 7 1666 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 486 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 87 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
IBM Maximo for Nuclear Power 4 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
AWS - Amazon Web Services 570 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 1
IBM Maximo 31 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Autodesk Revit 74 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 319 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 605 1
Кривошеев Евгений 7 2
Патешман Александр 2 2
Самойлов Андрей 7 1
Рыбалкин Александр 1 1
Доронин Александр 3 1
Шумков Александр 7 1
Голованов Леонид 5 1
Бутко Андрей 1 1
Пшиченко Дмитрий 19 1
Зубов Евгений 12 1
Кулешов Алексей 27 1
Путин Владимир 1921 1
Штернлиб Теймур 23 1
Анзимиров Лев 2 1
Панченко Иван 43 1
Лаконцев Дмитрий 8 1
Мылицын Роман 79 1
Колесник Андрей 16 1
Демидов Руслан 10 1
Смелов Сергей 2 1
Манин Петр 4 1
Воробьев Валерий 6 1
Егоров Михаил 15 1
Локшин Александр 1 1
Мартыненко Александр 14 1
Аленьков Вячеслав 8 1
Мельников Александр 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 62626 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19338 5
Беларусь - Белоруссия 2276 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4765 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 188 3
Индия - Республика 2420 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8833 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 277 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6419 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 635 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16402 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1614 2
Германия - Федеративная Республика 4186 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8376 2
Казахстан - Республика 2921 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1264 1
Германия - Дрезден 44 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1424 1
Россия - СФО - Новосибирск 2183 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 801 1
Россия - УФО - Челябинская область 698 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 428 1
Франция - Лион 13 1
Франция - Французская Республика 2441 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6410 1
Аргентина - Аргентинская Республика 213 1
Китай - Цзянсу 20 1
Северная Африка 105 1
Иран - Исламская Республика Иран 415 1
Турция - Турецкая республика 1034 1
Венгрия 339 1
Италия - Итальянская Республика 1565 1
Ближний Восток 1632 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 816 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3496 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2353 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 217 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Русский язык 1129 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 441 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 246 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
SAP Quality Awards 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 661 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 43 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 840534, в очереди разбора - 743726.
Создано именных указателей - 46727.
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