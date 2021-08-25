Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСЭ ИК
Атомстройэкспорт
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом
Публикаций - 37, упоминаний - 62
АСЭ ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кривошеев Евгений 7 2
|Патешман Александр 2 2
|Самойлов Андрей 7 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Доронин Александр 3 1
|Шумков Александр 7 1
|Голованов Леонид 5 1
|Бутко Андрей 1 1
|Пшиченко Дмитрий 19 1
|Зубов Евгений 12 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Путин Владимир 1921 1
|Штернлиб Теймур 23 1
|Анзимиров Лев 2 1
|Панченко Иван 43 1
|Лаконцев Дмитрий 8 1
|Мылицын Роман 79 1
|Колесник Андрей 16 1
|Демидов Руслан 10 1
|Смелов Сергей 2 1
|Манин Петр 4 1
|Воробьев Валерий 6 1
|Егоров Михаил 15 1
|Локшин Александр 1 1
|Мартыненко Александр 14 1
|Аленьков Вячеслав 8 1
|Мельников Александр 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 840534, в очереди разбора - 743726.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 840534, в очереди разбора - 743726.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru