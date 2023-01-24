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Web page Веб-страница



24.01.2023 Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео 1
19.01.2022 Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google 1
22.12.2021 Как рассчитать стоимость отпечатка на домашнем принтере 1
03.11.2021 В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах» 1
20.09.2021 Функциональность 15 лучших Low-code платформ: Рейтинг Market.CNews 1
20.02.2021 Система «Поиск» Югры помогла раскрыть торговлю поддельными справками о COVID-19 1
22.11.2017 «Доктор Веб»: мошенники продают информацию о несуществующих выплатах 1
21.08.2017 Apple ищет программистов через секретные объявления о работе 1
12.07.2017 «Манго Телеком» открыла API к коллтрекингу 1
28.02.2017 Десятки тысяч «хромбуков» по всему миру перестали работать после обновления ПО 1
03.02.2017 «Борец» внедрил решение для управления жизненным циклом продукта на базе Microsoft SharePoint 1
13.12.2016 «Мегафон» объявил итоги оптимизации своей сети в Санкт-Петербурге 1
08.08.2016 Олег Исайкин - Успех ИТ-проекта обеспечивается правильным выбором информационных систем и качественным их внедрением 1
15.04.2016 «Билайн» создал технологическую платформу для запуска услуги «Мини-кабинет» 1
13.04.2016 Обзор Samsung Galaxy S7 Edge: новые грани преимущества 1
24.12.2015 Hitachi: Флэш-технологии позволяют справиться с информационной «лавиной» 1
22.12.2015 «Почта Mail.Ru» для iOS и Android упростила отправку контента самому себе 1
26.08.2015 Обновленный UC Browser для iOS позволяет сжимать трафик и блокировать рекламу 1
10.03.2015 Пользователей WhatsApp атаковал новый вирус 1
27.02.2015 «Доктор Веб» зафиксировал возвращение опасного трояна для Mac OS X 1
26.12.2014 «МегаФон» увеличивает охват сети в Орловской области 1
11.12.2014 Изобретатели торрентов тестируют браузер для открытого и свободного интернета 1
20.08.2014 Очередной троян показывает назойливую рекламу 1
08.08.2014 Samsung начал выпуск трехгранных дисплеев 1
07.08.2014 Анализ текстовой информации – ключ к повышению эффективности бизнеса 1
04.08.2014 «ДоксВижн» выпустила «Конструктор отчетов» для Docsvision 5 1
10.07.2014 Samsung Curved UHD TV: лакомый кусочек высоких технологий 1
04.06.2014 «1С-Битрикс» проанализировал скорость загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов 1
16.04.2014 Win32/RBrute атакует пользователей Facebook и Google 1
25.11.2013 Ради детей в России введут тотальную фильтрацию интернета 1
06.11.2013 iPhone 5s провалил схватку с главными конкурентами по времени работы батареи 1
18.09.2013 Мобильные ECM-технологии: они иные 1
17.09.2013 «Доктор Веб» подготовил обзор мошеннических ресурсов Рунета 1
02.09.2013 Банковские мошенники сочетают DDoS-атаки с новой схемой по взлому учётных записей 1
31.07.2013 Медведев: Темпы перевода услуг в электронный вид трудно назвать оптимальными 1
03.06.2013 Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали 1
29.05.2013 Mercedes ставит на автомобили QR-метки 1
15.04.2013 Украинские чиновники объяснили сходство Единого портала госуслуг с Windows 8 1
14.02.2013 Сетевые мошенники ищут жертв через сайты знакомств 1
12.10.2012 Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года 1

Публикаций - 181, упоминаний - 181

Web page упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23612 19
Intel Corporation 11702 7
IBM - International Business Machines Corp 9219 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7045 5
Oracle Corporation 6343 4
HP Compaq Computer Corp 1918 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8103 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
OpenText - Micro Focus - Novell 868 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
Canon 1379 2
Adobe Macromedia 215 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 2
Huawei 3539 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5607 2
Yahoo! 3690 2
Adobe Systems 1509 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 2
Dell EMC 4931 2
Oracle - Sun Microsystems 2207 2
Dell Technologies - Dell Computer 2017 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9615 2
Fujitsu 2044 2
Rambler Group - Рамблер ГК 855 2
Mitsubishi Electric 356 2
Lenovo Motorola 3505 2
Apple Inc 11278 1
Seiko Epson Corporation 889 1
AMD - Advanced Micro Devices 3888 1
Emaze Software 1 1
Google LLC 11022 1
SAP SE 4922 1
Check Point Software Technologies 713 1
Sony 6488 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 1
Xerox 1120 1
HP Inc. 5568 1
Цифра ГК 2166 1
KDDI Corporation 263 1
Walt Disney Company 574 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 1
ЦентроКредит АКБ 10 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 1
Boeing 988 1
Coca-Cola Company 251 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 1
Студия Артемия Лебедева 93 1
Возрождение - Коммерческий банк 328 1
SoftBank Group 249 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 1
GM - General Motors 448 1
Лента - Сеть розничной торговли 1728 1
Bank of America - Банк Америки 221 1
Charles Schwab 89 1
Caterpillar 88 1
Starbucks 86 1
LEGO 221 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1910 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18236 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10477 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4615 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2940 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3758 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2845 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3017 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 390 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 69 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 94 1
Президент Российской Федерации 3757 1
Правительство Москвы 2015 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9282 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 1
Администрация Президента РФ 984 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 966 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 67 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 1
АРБ - Ассоциация российских банков 207 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
4CIO 714 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79742 60
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1539 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26123 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12678 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39685 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25429 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54071 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22445 13
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11734 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8308 12
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5561 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17729 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6184 11
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5460 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15129 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22173 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15165 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26257 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17452 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20284 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12788 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11628 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21591 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19347 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9379 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13637 6
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11919 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1365 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1356 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8508 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11362 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17655 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3096 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5550 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2075 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9228 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9478 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10113 5
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9288 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5754 5
Microsoft Windows 2000 12725 12
Microsoft Windows 14544 11
Microsoft Edge - браузер 1941 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 5
Microsoft Office 3467 5
Google Android 12689 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4371 3
Google YouTube - Видеохостинг 2453 3
Linux OS 8355 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 3
Oracle Java - язык программирования 2786 3
JavaScript - JS - язык программирования 1038 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 821 2
Microsoft Office 2000 102 2
Google Chrome - браузер 1410 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 260 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2521 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 527 2
SAP Sybase 289 2
Microsoft Skype 1983 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 2
Microsoft ActiveX 150 2
Apple macOS 1741 2
Microsoft Windows NT 816 2
Adobe Photoshop 695 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 144 1
Emaze Auction 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 76 1
Intel Core - Семейство процессоров 1759 1
Microsoft Windows Live Hotmail 296 1
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 1
Nuance Dragon NaturallySpeaking - Nuance Dragon Dictation 10 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1797 1
Adobe Illustrator 110 1
Google Picasa Web Albums 156 1
Opera Mini - браузер 209 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 111 1
Corel WordPerfect - текстовый редактор 85 1
Adobe Acrobat Reader 297 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 901 1
Бородулин Владислав 2 1
Литвинович Марина 4 1
Павперов Владислав 2 1
Быструев Денис 4 1
Малышев Денис 10 1
Кузина Ксения 1 1
Попов Валентин 2 1
Акопов Григорий 1 1
Грициенко Андрей 8 1
Ханов Михаил 11 1
Gallup Sharlene - Гэллап Шарлин 1 1
Левашов Михаил 7 1
Окулесский Василий 24 1
Сурков Владислав 73 1
Шадрин Александр 3 1
Громов Алексей 10 1
Никифоров Николай 1172 1
Ершова Элеонора 67 1
Лаптева Марина 115 1
Кузнецов Владимир 27 1
Лебедев Артемий 97 1
Калганов Игорь 33 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 312 1
Гусев Александр 31 1
Орловский Виктор 350 1
Беляева Оксана 22 1
Демидов Михаил 133 1
Захаров Сергей 11 1
Воронцов Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 124325 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50381 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17194 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15231 7
Европа 21390 7
Германия - Федеративная Республика 12126 7
Япония 13001 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15261 6
Франция - Французская Республика 7103 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39693 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13246 4
Украина 7311 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4918 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2877 3
Эстония - Эстонская Республика 706 3
Нидерланды 3325 3
Азия - Азиатский регион 5006 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2573 2
Португалия - Португальская Республика 883 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1832 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 714 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 861 2
Бразилия - Федеративная Республика 2245 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 389 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1234 2
Индия - Республика 5102 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1075 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3354 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 966 2
Малайзия 798 2
Швеция - Королевство 3499 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6353 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 273 2
Китай - Тайвань 3776 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 615 2
Италия - Итальянская Республика 4237 2
Китай - Шанхай 747 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 12 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 350 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 259 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24403 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42477 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42280 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10917 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7863 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4459 4
Абонентская база - Абонентская плата 5319 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20813 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14254 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6425 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15269 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8933 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4323 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5036 2
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4569 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1839 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1415 2
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4601 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5771 2
KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 391 2
Internet Economy - Интернет-экономика 5488 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1157 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2474 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1522 2
Образование в России 1549 2
Английский язык 6198 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2166 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10607 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2498 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4677 1
Айсберг - Eisberg 162 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9468 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1592 1
Спорт - Футбол 604 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6940 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6482 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5292 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 832 1
Quality of Life - Качество жизни 429 1
Увлечения и хобби - Hobbies 321 1
Thomson Reuters - Рейтер 5782 2
CNews - ZOOM.CNews 1758 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
The Washington Post 309 1
Известия ИД 480 1
IDC - International Data Corporation 4855 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7501 2
Gartner - Гартнер 3484 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2247 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 533 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 1
НАН Беларуси ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 7 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11723 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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