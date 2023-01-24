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Web page упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gates William Henry - Гейтс Билл 901 1
|Бородулин Владислав 2 1
|Литвинович Марина 4 1
|Павперов Владислав 2 1
|Быструев Денис 4 1
|Малышев Денис 10 1
|Кузина Ксения 1 1
|Попов Валентин 2 1
|Акопов Григорий 1 1
|Грициенко Андрей 8 1
|Ханов Михаил 11 1
|Gallup Sharlene - Гэллап Шарлин 1 1
|Левашов Михаил 7 1
|Окулесский Василий 24 1
|Сурков Владислав 73 1
|Шадрин Александр 3 1
|Громов Алексей 10 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Лаптева Марина 115 1
|Кузнецов Владимир 27 1
|Лебедев Артемий 97 1
|Калганов Игорь 33 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 312 1
|Гусев Александр 31 1
|Орловский Виктор 350 1
|Беляева Оксана 22 1
|Демидов Михаил 133 1
|Захаров Сергей 11 1
|Воронцов Алексей 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226006, в очереди разбора - 871900.
Создано именных указателей - 114236.
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