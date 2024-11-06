Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Salesforce.com Tableau Software

Salesforce.com - Tableau Software


06.11.2024 ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на новую систему визуализации и анализа данных FineBI. На сегодняшний день на платформу переведена система «Корпоративный аналитический портал», в 2024 г. также планируется миграция сис
27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня

остотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tab
21.04.2022 Glowbyte представила альтернативу Tableau

Glowbyte представила решение компании Fanruan – FineBI, которое является одним из доступных вариантов на замену Tableau, приостановившего свою деятельность в России. Fanruan, вендор Big Data BI и аналитического ПО на территории Китая, представляет решения в области визуализации данных для различных индус
11.11.2021 Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau

Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой из точек и определить закономерности в покупках. У многих ин
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре

GMCS развернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Проект выполнен в рамках развити
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки

GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Создано восемь дашбордов, дающих оперативный срез
10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов

всех денег не съест Компания Salesforce, один из крупнейших глобальных игроков рынка CRM, и стартап Tableau Software, известный своей аналитической платформой для визуализации данных, объявили

22.10.2018 «Системный софт» стал авторизованным партнером вендора BI-решений Tableau

«Системный софт заключил соглашение с производителем BI-решений (бизнес-анализ) Tableau, лидером магического квадранта Gartner в области аналитических платформ, и стала авто
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau

ms, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для клиентов запуск высокопроизводительных систем больших данных, построенных на решениях Hor
18.05.2016 Navicon займется внедрением решений на базе продуктов Tableau Software

Системный интегратор Navicon заключил партнерское соглашение с Tableau Software — мировым разработчиком BI-решений. В качестве ключевого партнера Tableau
09.07.2014 Футбольные команды тренируют с помощью ГИС

й клуб Сиэтл Саундерс (Seattle Sounders) подвел первые итоги использования программного обеспечения Tableau Software, которое команда начала применять в начале 2013 г. По словам Дэвида Тенни (D

Публикаций - 110, упоминаний - 134

Salesforce.com и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 51
Microsoft Corporation 24625 38
Oracle Corporation 6688 26
SAP SE 5279 24
IBM - International Business Machines Corp 9441 24
SAS Institute 971 18
Salesforce.com 427 12
Navicon - Навикон 284 11
Google LLC 11775 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 9
Visiology - Визиолоджи 71 9
Прогноз 1650 9
8213 9
Softline - Софтлайн 2811 8
Ростелеком 9701 7
Apple Inc 12101 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 7
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 7
Telegram Group 1983 7
Tibco Software 81 7
MicroStrategy 64 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
Yandex - Яндекс 7340 6
Softline - Polymatica - Полиматика 172 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 6
FanRuan Software 10 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 5
ThoughtSpot 7 5
Крок - Croc 1777 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 5
МегаФон 8805 4
Alibaba Group 422 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
БАРС Груп 545 4
Looker 7 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Easy Report 8 4
Цифра ГК 2426 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
Газпром ПАО 1342 3
LinkedIn 635 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 3
Группа Самолет 72 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
Земельный банк 16 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Superjob - Суперджоб 503 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Tesla Motors 396 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Unsplash 764 2
Visa International 1949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 15 1
Blackstone Group 45 1
БКС Брокер 11 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
БКС Премьер 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 63
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 43
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 39
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 33
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 28
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 18
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 18
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 14
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 14
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 14
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 13
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 11
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 11
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 10
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 46
Microsoft Office 3734 12
Apache Hadoop 427 10
Navicon - Дельта BI 14 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 9
Python - высокоуровневый язык программирования 929 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 8
FanRuan - FineBI 19 8
Microsoft Azure 1408 7
Qlik Qlikview 116 7
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 7
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 7
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 7
Qlik Sense 41 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Форсайт Prognoz Platform 83 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Microsoft Office Excel 1197 4
Linux OS 9937 3
Google Cloud Platform - GCP 308 3
Microsoft Office 365 940 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Apple iOS 7809 3
Google Android 13994 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 3
Easy Report bot - Цифровой помощник 3 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 3
PIX RPA Platform. 75 3
PIX BI 52 3
Softline - Polymatica Dashboards 32 3
Apache Superset 17 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
NetApp ONTAP 66 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
БАРС.Alpha BI 39 2
Аверина Мария 24 5
Хорин Максим 4 4
Федечкин Эдуард 55 3
Байбутов Андрей 12 3
Натрусов Артем 284 3
Шадаев Максут 1009 3
Сотин Денис 205 3
Воротынцев Григорий 10 3
Воронин Станислав 7 2
Тикуркин Максим 38 2
Нугманов Андрей 8 2
Шаров Владимир 32 2
Ефаров Юрий 8 2
Окопный Иван 6 2
Гайдинова Людмила 3 2
Шестаков Сергей 18 2
Мережникова Валерия 2 2
Паничев Кирилл 2 2
Александров Александр 70 2
Меденцев Константин 97 2
Чурсин Дмитрий 61 2
Свинцов Андрей 45 2
Тятюшев Максим 97 2
Чернышев Андрей 69 2
Вахмянин Иван 30 2
Гольдберг Юлий 25 2
Гольдберг Юрий 3 2
Рустамов Рустам 412 2
Ульянов Николай 112 2
Хачапуридзе Татьяна 4 2
Алексеев Александр 20 2
Белов Кирилл 19 1
Андреев Андрей 31 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Федечкин Сергей 20 1
Рагулин Лев 4 1
Пузырев Максим 2 1
Грин Диана 9 1
Кондратов Андрей 3 1
Некрасова Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
Европа 21768 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Украина 7608 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Израиль 2730 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Канада 4881 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
США - Вашингтон - Сиэтл 400 2
Россия - ДФО - Магаданская область 421 2
Куба - Республика 362 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Америка - Американский регион 2160 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
США - Калифорния 4625 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 6
Энергетика - Energy - Energetically 5085 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
Английский язык 6634 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
Forbes - Форбс 817 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Wikipedia - Википедия 502 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
FT - Financial Times 1220 1
Ведомости 996 1
Information Age 2 1
ZDnet 660 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Bloomberg 1286 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Fortune 206 1
Gartner - Гартнер 3556 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 12
IDC - International Data Corporation 4910 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 7
Markets&Markets Research 112 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 4
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
Forrester Research 821 2
CNews Инновация года - награда 111 2
Strategy Analytics 284 1
Grand View Research 18 1
Fortune Global 500 286 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Allied Market Research 21 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Forbes Cloud 100 6 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
CNews FORUM Кейсы 225 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews AWARDS - награда 519 2
Старт Хаб 21 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Navicon DataTalks 2 1
Microsoft Ignite 42 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще