Salesforce.com - Tableau Software

ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на новую систему визуализации и анализа данных FineBI. На сегодняшний день на платформу переведена система «Корпоративный аналитический портал», в 2024 г. также планируется миграция сис

Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня остотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tab

Glowbyte представила альтернативу Tableau Glowbyte представила решение компании Fanruan – FineBI, которое является одним из доступных вариантов на замену Tableau, приостановившего свою деятельность в России. Fanruan, вендор Big Data BI и аналитического ПО на территории Китая, представляет решения в области визуализации данных для различных индус

Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой из точек и определить закономерности в покупках. У многих ин

«Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре GMCS развернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Проект выполнен в рамках развити

GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Создано восемь дашбордов, дающих оперативный срез

Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов всех денег не съест Компания Salesforce, один из крупнейших глобальных игроков рынка CRM, и стартап Tableau Software, известный своей аналитической платформой для визуализации данных, объявили

«Системный софт» стал авторизованным партнером вендора BI-решений Tableau «Системный софт заключил соглашение с производителем BI-решений (бизнес-анализ) Tableau, лидером магического квадранта Gartner в области аналитических платформ, и стала авто

GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau ms, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для клиентов запуск высокопроизводительных систем больших данных, построенных на решениях Hor

Navicon займется внедрением решений на базе продуктов Tableau Software Системный интегратор Navicon заключил партнерское соглашение с Tableau Software — мировым разработчиком BI-решений. В качестве ключевого партнера Tableau