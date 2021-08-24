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SKU
Stock Keeping Unit
Единица складского учета
Идентификатор товарной позиции (артикул)


24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
13.07.2021 Delta Computers подтвердила статус российского производителя 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
26.05.2021 Торговая сеть «Бегемаг» протестировала «умные» весы 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
28.04.2021 Familia и IT Pro создали гибридную систему аналитики 1
07.04.2021 Dematic запускает поддержку системы AutoStore в России 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
15.02.2021 «Эвотор» запустила продуктовый индекс на данных онлайн-касс 1
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде» 1
15.10.2020 ГК «Корус консалтинг» начала пилот по оптимизации системы ценообразования в «Центре» 1
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» 2
17.08.2020 B2B-маркетплейс «на_полке» запустил сервис мониторинга цен 1
04.08.2020 Wildberries снизил комиссию для поставщиков в несколько раз 1
03.06.2020 Navicon FMCG BI стал доступен из облака Microsoft Azure 1
21.05.2020 Perekrestok.ru запустил мобильное приложение «Онлайн.Перекресток» 1
20.03.2020 Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла 1
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
13.09.2019 «Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами» 1
11.06.2019 Veeam представила программу «with Veeam» для вспомогательного хранения данных 1
27.11.2018 «Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом 1
15.10.2018 «Инфосистемы Джет» разработали систему товарных рекомендаций для сети аптек «Век Живи» 1
30.07.2018 Ритейлер Familia с помощью «Корус консалтинг» внедрил систему товарно-финансового планирования на платформе TXT Retail 1
24.07.2018 HP запустила в Росcии веб-службу для бизнеса по подбору услуг Care Pack 1
06.06.2018 Решение в области компьютерного зрения Intelligence Retail прошло предварительные тесты в сети «Перекресток» 1
18.05.2018 «Умные» планограммы увеличили продажи в гипермаркетах «Карусель» 1
09.04.2018 По всему миру хакеры выводят из строя устройства Cisco. Главная цель «цископада» - Россия 2
24.01.2018 «Корус Консалтинг» автоматизировала прогнозирование спроса в ГК «Алвиса» 1
09.11.2017 «Корус Консалтинг» оптимизировала оптовые продажи СТД «Петрович» 1
23.10.2017 Большая разница: три модели управления запасами 1
20.10.2017 Решение резидента «Сколково» рекомендовано для использования компанией Danone 1
03.09.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic 1
19.08.2015 Россия: рынок интернет-торговли в 2015 г. «просядет» на 20-30% 1
09.02.2015 «Юлмарт» ищет генподрядчика для строительства пригородного центра исполнения заказов за 1 млрд руб. 1
27.01.2015 Российское подразделение Paulig Group выбрало Microsoft Dynamics CRM Online 2013 1
05.02.2014 Объём продаж «Юлмарт» в 2013 г. вырос на 61,4% до 39,7 млрд руб. 2
29.10.2013 «1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0» предлагает готовый интернет-магазин «из коробки» 4
07.06.2013 «Мегаполис» внедрил мобильную платформу на базе решений SAP 1
03.04.2013 Сеть «М.Видео» внедрила SAP BW on SAP HANA на платформе Hitachi 1

Публикаций - 54, упоминаний - 64

SKU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Корус Консалтинг ГК 808 5
SAP SE 3220 4
Microsoft Corporation 11168 4
АйТи 753 2
Columbus - Колумбус 125 2
SmartMerch - СмартМерч 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
IBM 3557 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Merlion - Мерлион 275 1
Seiko Epson Corporation 333 1
TXT Retail 2 1
Oracle Россия и СНГ 112 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Competera 7 1
Tenable 3 1
Dematic - Дематик 4 1
Инфосистемы Джет 675 1
Oracle Corporation 3363 1
SAS Institute 597 1
SEC Consult Services 931 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Cisco Systems 2056 1
Yandex - Яндекс 4103 1
HP Inc. 2937 1
3779 1
Veeam Software 250 1
Navicon - Навикон 198 1
Эвотор - Evotor 105 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Intelligence Retail 6 1
Sharp Corporation 342 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Cisco Talos 29 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
X5 Group - Пятерочка 560 2
Wildberries 128 2
X5 Group - Перекресток 205 2
X5 Group 600 2
Barnes & Noble 52 1
Shiseido 5 1
Unilever Lipton 3 1
Алвиса - Alvisa 4 1
Iberica 1 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Альфа-Банк 1127 1
Открытие ФК 538 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Яндекс.Еда 93 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Kubernetes 307 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Умные платформы 500 1
Google Android 10751 3
Microsoft Azure 1171 2
Apple iPhone 3 383 2
Amazon Kindle Fire - планшет 85 2
Microsoft Dynamics CRM 390 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Azure Data Platform 5 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
Manhattan SCALE 30 1
IBM Cognos BI 143 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
HP Certified - HP Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - HP ServiceOne 8 1
Navicon FMCG BI 1 1
HP Care Pack 9 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
JDA Floor Planning 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
Cisco Smart Install 5 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 1
SQL - Язык программирования 436 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Red Hat OpenShift Container Platform 31 1
Apple iOS 5742 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 11 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Apple - App Store 2198 1
Иващенко Вячеслав 11 2
Слуцкий Александр 7 1
Галушкин Олег 168 1
Успенский Александр 7 1
Харитонова Анастасия 1 1
Маркарян Артур 1 1
Довладбегян Леонид 2 1
Ларионов Василий 1 1
Путинцева Нина 2 1
Маликов Иван 3 1
Воробьев Сергей 12 1
Ларин Дмитрий 7 1
Турсунова Валерия 3 1
Василенко Михаил 3 1
Архипенков Максим 2 1
Озеров Максим 7 1
Чернышов Андрей 14 1
Ширяев Алексей 5 1
Стрелова Ольга 32 1
Морозов Максим 11 1
Москвитина Татьяна 6 1
Молодых Владимир 26 1
Беленький Александр 20 1
Мельник Иван 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Казахстан - Республика 2650 2
Европа Центральная 106 1
Украина 3398 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Польша - Республика 834 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Forrester Research 388 1
Forrester Wave: Retail Planning 2 1
ComNews Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769202, в очереди разбора - 672886.
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