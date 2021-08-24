Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SKU
Stock Keeping Unit
Единица складского учета
Идентификатор товарной позиции (артикул)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 64
SKU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корус Консалтинг ГК 808 5
|SAP SE 3220 4
|Microsoft Corporation 11168 4
|АйТи 753 2
|Columbus - Колумбус 125 2
|SmartMerch - СмартМерч 2 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|IBM 3557 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Seiko Epson Corporation 333 1
|TXT Retail 2 1
|Oracle Россия и СНГ 112 1
|Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
|Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
|Competera 7 1
|Tenable 3 1
|Dematic - Дематик 4 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|Oracle Corporation 3363 1
|SAS Institute 597 1
|SEC Consult Services 931 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
|Cisco Systems 2056 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|HP Inc. 2937 1
|1С 3779 1
|Veeam Software 250 1
|Navicon - Навикон 198 1
|Эвотор - Evotor 105 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
|Intelligence Retail 6 1
|Sharp Corporation 342 1
|Ланит Treolan - Треолан 95 1
|Cisco Talos 29 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Иващенко Вячеслав 11 2
|Слуцкий Александр 7 1
|Галушкин Олег 168 1
|Успенский Александр 7 1
|Харитонова Анастасия 1 1
|Маркарян Артур 1 1
|Довладбегян Леонид 2 1
|Ларионов Василий 1 1
|Путинцева Нина 2 1
|Маликов Иван 3 1
|Воробьев Сергей 12 1
|Ларин Дмитрий 7 1
|Турсунова Валерия 3 1
|Василенко Михаил 3 1
|Архипенков Максим 2 1
|Озеров Максим 7 1
|Чернышов Андрей 14 1
|Ширяев Алексей 5 1
|Стрелова Ольга 32 1
|Морозов Максим 11 1
|Москвитина Татьяна 6 1
|Молодых Владимир 26 1
|Беленький Александр 20 1
|Мельник Иван 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769202, в очереди разбора - 672886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769202, в очереди разбора - 672886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru