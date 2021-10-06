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GeekBrains


06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров 2
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay 1
03.06.2021 Mail.ru Group займется развитием технологий для городской экосистемы в Иннополисе 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
04.03.2021 Mail.ru Group представила аудированную отчетность по МСФО за 2020 год 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 2
18.02.2021 Отчет Accenture TechVision 2021: Десятилетний план цифрового развития компаний – за два года 1
04.02.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает бесплатный образовательный проект по работе с большими данными в облаке 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
21.12.2020 GeekBrains запускает факультет облачной дата-инженерии 1
10.12.2020 Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек 1
23.11.2020 Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
11.11.2020 Mail.ru Group запускает социальную инициативу по борьбе с онлайн-травлей 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
20.08.2020 GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту 1
10.08.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам стала Анна Артамонова 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
06.07.2020 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory 1
03.06.2020 «Одноклассники» запустили сертификацию для специалистов по работе с соцсетью 1
23.04.2020 Mail.ru объявила о бурном росте своих сервисов из-за пандемии 2
07.04.2020 ВШЭ переведет платформу онлайн-образования в облако Mail.ru Cloud Solutions 1
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
25.11.2019 Mail.ru Group запустит единый ID и расширит применение своего бренда в продуктах 1
26.08.2019 Рейтинг образовательных структур в digital: 2019 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 1
07.02.2019 НИТУ «МИСиС» и Mail.Ru Group займутся просвещением в ИТ-сфере 1
09.01.2019 «Вконтакте» и банк «Открытие» окажут поддержку молодым предпринимателям 1
28.11.2018 GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1
05.07.2018 Mail.Ru Group предложила бесплатное образование для выпускника с 400 балами на ЕГЭ 1
07.02.2018 GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла 3
20.04.2017 Mail.Ru Group и GeekBrains открыли онлайн-университет для разработчиков 1
26.10.2016 Mail.Ru Group представила предварительные данные по выручке за 3 кв. 2016 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

GeekBrains упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2487 24
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Skillbox - Скилбокс 27 8
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 3
SkillFactory - Скилфэктори 10 3
Accenture - Аксенчер 533 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Алгоритмика 12 2
Код Безопасности 365 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Microsoft Corporation 11168 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Такснет - Taxnet 4 1
Pixonic 18 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Deus Craft 4 1
Swag Masha 4 1
Test IT - Тест Айти 3 1
Intel Corporation 4204 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Прогноз 197 1
BIT.Games 6 1
Нетология - Netology 30 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Alibaba Group 298 1
Promt - Промт 100 1
HP Inc. 2937 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
1С-Битрикс 349 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
О2О Delivery club 153 8
Ситимобил - Служба такси 113 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
AliExpress 275 3
Газпром ПАО 524 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Альфа-Банк 1127 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Связной ГК 884 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Быстроном 3 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Верный - Торговая сеть 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
О2О Холдинг 43 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Точка 124 1
X5 Group 600 1
ВкусВилл 48 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Открытие ФК 538 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
Kubernetes 307 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Multi-Window - Многооконный режим 11 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
CPT - Continuous Penetration Testing - Непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра 4 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 18 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 10 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 84 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
USB Type-C - USB-C 901 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 12
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 8
Apple iOS 5742 5
VK - Mail.Ru Почта 164 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 5
Google Android 10751 4
VK - Mail.ru MyGames 25 4
VK - Mail.ru Combo 11 3
Java - Язык программирования 1180 3
JavaScript - Язык программирования 635 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 3
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Adobe Photoshop 289 2
VK Connect 20 2
VK Mini Apps 19 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
VK Business 2 2
Linux OS 4276 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
BI.Zone Perimeter Scanner 4 1
VK Combo 14 1
Сбербанк - SberPay 21 1
VK Donut 6 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
VK Live 9 1
Intel Optane Memory 81 1
REG.ru - Медитация 2 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 1
TrueConf Online 29 1
JQuery 31 1
Добродеев Борис 83 7
Марданов Сергей 12 3
Исагулова Элина 28 2
Лисовский Евгений 19 1
Волынский Александр 2 1
Волчек Александр 7 1
Жидковский Алексей 1 1
Миногарова Мария 1 1
Ерин Федор 1 1
Черникова Алевтина 19 1
Якунина Наталия 1 1
Щербинин Павел 2 1
Кравцов Сергей 39 1
Лукашевич Андрей 7 1
Милевский Алексей 1 1
Нарукавников Александр 7 1
Горный Александр 38 1
Никитин Александр 11 1
Королюк Алексей 86 1
Путин Владимир 1828 1
Попов Андрей 72 1
Гришин Дмитрий 148 1
Голикова Татьяна 39 1
Ганеева Эльза 10 1
Артамонова Анна 128 1
Черкасова Надия 21 1
Гребенников Сергей 28 1
Акимов Максим 167 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Чукарин Алексей 56 1
Летунов Илья 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - Свердловская область 807 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
Digital Диктант 3 1
Доменный брокер 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Rusbase 15 1
Российская газета 92 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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