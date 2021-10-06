Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GeekBrains
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 45
GeekBrains упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 7
|Марданов Сергей 12 3
|Исагулова Элина 28 2
|Лисовский Евгений 19 1
|Волынский Александр 2 1
|Волчек Александр 7 1
|Жидковский Алексей 1 1
|Миногарова Мария 1 1
|Ерин Федор 1 1
|Черникова Алевтина 19 1
|Якунина Наталия 1 1
|Щербинин Павел 2 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Лукашевич Андрей 7 1
|Милевский Алексей 1 1
|Нарукавников Александр 7 1
|Горный Александр 38 1
|Никитин Александр 11 1
|Королюк Алексей 86 1
|Путин Владимир 1828 1
|Попов Андрей 72 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Артамонова Анна 128 1
|Черкасова Надия 21 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Акимов Максим 167 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Летунов Илья 48 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|Rusbase 15 1
|Российская газета 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770494, в очереди разбора - 674176.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770494, в очереди разбора - 674176.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru