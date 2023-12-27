Исследование GeekBrains: почти треть выпускников вузов и колледжей хотела бы переучиться на ИТ-специалистов

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся онлайн, чтобы выяснить их отношение к полученному ранее в вузах и колледжах образованию. По данным опроса, 78% из них не работают по специальности, а 26% считают, что их судьба сложилось бы иначе при выборе другой профессии.

Более трети выпускников школ (39%) выбирали специальность, исходя из собственных интересов и призвания. Вторым по значимости был фактор потенциально высокой заработной платы (24%), а третьим – легкость в изучении ключевых предметов (12%). Меньше всего абитуриенты ориентировались на рекомендации окружающих (8%) и социальный статус будущей профессии (6%). Родители помогали в выборе специальности четверти (26%) выпускникам, а в 15% случаев именно они настояли на конкретной профессии.

Среди обучающихся в настоящее время 61% не работают по полученной ранее профессии, при этом 17% трудоустроены в смежных отраслях. Практически равное количество респондентов хотели бы поменять выбранную специальность (36%) и остаться при своем выборе (30%). При этом четверть из них (26%) полагает, что с другой профессией их жизнь могла бы сложиться иначе, а 35% уверены – строить успешную карьеру можно, имея любую специальность.

Среди профессий, на которые хотели бы переучиться выпускники, самыми популярными оказались ИТ-направление (28%), дизайн (9%) и реклама и маркетинг (6%). А на первое место среди критериев выбора вышли потенциальная заработная плата (19%), творческая реализация (17%) и возможность работать не из офиса (16%).

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При этом абсолютное большинство (42%) респондентов рекомендуют сегодняшним выпускникам следовать своему призванию и опираться на него при выборе дальнейшего образования.

В опросе приняли участие более 850 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.