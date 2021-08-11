Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FMC
Fixed Mobile Convergence
Объединение фиксированной и мобильной связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 94
FMC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|Евросеть 890 1
|Почта России ПАО 1577 1
|УЗТМ Ростсельмаш 13 1
|Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
|ПФР Департамент информационных технологий 103 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|Правительство Саратовской области 17 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 2
|Мельников Александр 63 7
|Григорьева Евгения 57 3
|Биккужин Рамиль 11 2
|Шикинов Александр 9 2
|Коробов Евгений 22 1
|Кравцов Роман 77 1
|Горбунов Алексей 16 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Горин Максим 5 1
|Бызов Дмитрий 31 1
|Тюрина Мария 39 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Красников Александр 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766779, в очереди разбора - 670464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766779, в очереди разбора - 670464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru