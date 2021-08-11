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FMC
Fixed Mobile Convergence
Объединение фиксированной и мобильной связи


11.08.2021 «Корус консалтинг» оптимизировала цепочку поставок для российского подразделения Mars Petcare 1
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
30.04.2020 МТТ продолжит бесплатную раздачу SIM-карт FMC 1
28.05.2019 «Первый бит» разработал решение «Бит.телефония как сервис» 2
24.04.2019 B2B-телефония растет благодаря интересу со стороны финтеха и digital-индустрии 1
16.11.2018 МТТ запустила корпоративную услугу SIM МТТ по всей России 1
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 1
02.08.2018 VEON «Россия» представила финансовые результаты за 2 кв. 2018 1
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 1
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 1
05.12.2017 MCN Telecom запустил услугу MVNO для бизнеса 1
09.08.2017 «Россоюзспас» подключил облачную АТС, распределяющую вызовы на мобильные спасателей 1
03.08.2017 Как «скрестить» стационарный телефон с мобильным, сэкономив на звонках 3
06.07.2017 MCN Telecom в партнерстве с «Билайн Бизнес» запустил услугу FMC 2
21.06.2017 Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд рублей 2
29.03.2017 Виртуальная АТС Mango Office интегрирована с retailCRM 1
23.03.2017 Mango Office и «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках услуги FMC 1
09.03.2017 МТТ запустил FMC-платформу в системе «МТТ Бизнес» 2
19.12.2016 «Транстелеком»: Мы видим потенциал в новых сервисах и интернете вещей 1
08.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM 1
03.11.2016 «Вымпелком» представил финансовые результаты за 3 квартал 2016 1
12.10.2016 «Гарс Телеком» усилил экспертизу в корпоративной мобильной связи 1
31.05.2016 «Телфин» запустил услугу для объединения сотовых телефонов с офисной АТС 1
07.04.2016 «Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи 2
29.02.2016 МТС обеспечила связью 11 500 предприятий Дона 1
24.09.2015 Mango Office и «Билайн Бизнес» выпустили технологическое решение FMN для объединения «облачной» АТС и мобильных телефонов 2
06.02.2015 «Билайн Бизнес» окажет услуги связи аппарату Правительства Саратовской области, полицейским и судьям 1
16.05.2014 «Гарс Телеком»: «Мегафон» душит нашего виртуального оператора 3
15.04.2014 В 2014 г. МТС обеспечит услугами связи более 60 государственных предприятий Сибири 1
14.02.2014 «МегаФон» предоставил «Уральскому банку реконструкции и развития» услуги связи 1
24.09.2013 Потребление «облачных» сервисов МТС в Кемеровской области увеличилось почти в три раза за год 3
20.08.2013 Спрос на конвергентные сервисы МТС в Новосибирске вырос почти в 5 раз с начала года 2
27.06.2013 МТС реализовала комплексное решение для «умного такси» на Сахалине 1
26.03.2013 Торговая компания «Олми» выбрала «ВымпелКом» основным поставщиком услуг связи 2
01.03.2013 Охват услуги «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн Бизнес» достиг 91 города 2
22.01.2013 Каждой отрасли - уникальное телеком-решение 1
14.12.2012 Количество клиентов конвергентных услуг МТС в Поволжье выросло в 4,5 раза 1
04.12.2012 Спрос на конвергентные услуги МТС для бизнеса в Санкт-Петербурге вырос в два раза 3

Публикаций - 66, упоминаний - 94

FMC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 13
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
RetailCRM 21 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 2
Roistat 6 2
Ростелеком Связьинвест 704 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
Синтерра - Synterra 569 1
Nortel Networks 223 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
WiMark Systems - ВайМарк Системс 1 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Микротест 177 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Microsoft Corporation 11143 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
3770 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Евросеть 890 1
Почта России ПАО 1577 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Саратовской области 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
EAP - Extensible Authentication Protocol - EAP-AKA - EAP-SIM - Фреймворк аутентификации 4 1
B2S - Business to service - Бизнес для сервисных компаний 4 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 133 1
amoCRM 39 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
UMI.CMS 49 2
MCN Telecom WELLtime IP АТС 2 2
Apple Mac 1460 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
Google Android 10751 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Nokia N - серия 244 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
1С Первый Бит - БИТ.Телефония 1 1
МТС Автосекретарь 35 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 1
Huawei AirPON 1 1
Мельников Александр 63 7
Григорьева Евгения 57 3
Биккужин Рамиль 11 2
Шикинов Александр 9 2
Коробов Евгений 22 1
Кравцов Роман 77 1
Горбунов Алексей 16 1
Лебедева Ирина 17 1
Горин Максим 5 1
Бызов Дмитрий 31 1
Тюрина Мария 39 1
Сморгонский Александр 6 1
Красников Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 12
Россия - СФО - Новосибирск 1977 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - ПФО - Казань 1521 4
Россия - ПФО - Самара 1301 4
Восточная Европа 1688 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Украина 3389 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - Ижевск 308 2
Россия - Челябинск 775 2
Россия - Воронеж 693 2
Россия - Саратов 410 2
Россия - Пермь 742 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Омск 631 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Япония 2808 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - Барнаул 361 1
Европа 3781 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - Псков 138 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Рязань 356 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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