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Россия
Западная Сибирь


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 3
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 1
12.03.2021 Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее 2
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
12.11.2020 МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста» 1
06.12.2018 RСNTec поставил Smart PDU RPCM «Салым петролеум» для повышения доступности инфраструктуры узлов связи 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
26.11.2018 Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета 1
13.06.2018 Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири 2
29.11.2017 Начался новый набор во всероссийский конкурс-акселератор G100k для нефтегазовых стартапов 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
10.07.2017 На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда 1
08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти» 1
23.03.2017 «1С-Рарус» создала сайт для «Стройменеджмент Холдинг» 1
21.02.2017 В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo 1
20.02.2017 «Евросеть» по итогам 2016 года увеличила выручку от онлайн-продаж на 42% 1
15.02.2017 Алексей Ноздрин возглавил ТТК в Западной Сибири 1
23.01.2017 «Транснефть» в 2017 г. потратит на связь 30 миллиардов 1
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
23.12.2016 Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI 1
17.11.2016 «Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте 1
09.11.2016 МТС представил итоги пилотных продаж «умных» часов для детей тюменской компании «Маяк» 1
14.10.2016 Число пользователей электронного документооборота Сбербанка E-invoicing в Западной Сибири удвоилось 1
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 1
14.07.2016 «Мегафон» обеспечит бесперебойную телефонную связь для «Фортум» 1
29.06.2016 «Мегафон» привез «Сибуру» «Камаз» связи 1
14.06.2016 ТТК предоставил услуги связи банку «Российский капитал» в Новосибирске 1
10.05.2016 Алтайская краевая клиническая детская больница внедрила СЭД «Дело» 1
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud 1
03.03.2016 МТС и администрация Тобольска подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере 1
18.02.2016 «МегаФон» организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока Челябинской ГРЭС 1
03.02.2016 ТТК продолжит предоставлять интернет Томскому государственному университету 1
20.01.2016 Алтайский государственный медуниверситет автоматизирует документооборот на СЭД «Дело» 1
14.01.2016 ТТК в 10 раз увеличил пропускную способность канала связи для банка «Акцепт» в Новосибирске 1
21.10.2015 Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks 1
19.10.2015 ТТК подключил к интернету Омскую макаронную фабрику 1
05.10.2015 ТТК предоставил канал связи Кузнецкбизнесбанку в Новокузнецке 1
01.09.2015 «ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0 1
27.08.2015 ТТК предоставил канал связи для трансляции Дня шахтера в Кемеровской области 1

Публикаций - 128, упоминаний - 144

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Microsoft Corporation 11077 6
SAP SE 3212 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Samsung Electronics 5666 2
INPAS - ИНПАС 107 1
IBM 3539 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
Компьюлинк ГК - Compulink 209 1
Columbus - Колумбус 125 1
Микротест 177 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Eutelsat 65 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
ТТК Новосибирск - Зап-СибТрансТелеком 4 1
Google LLC 7148 1
Lenovo Group 1636 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
АйТи 751 1
Логика Бизнеса 141 1
1С-Рарус 537 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Т-Платформы 274 1
Acronis - Акронис 364 1
Ланит ГК 1156 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 1
NortonLifeLock (Symantec) 779 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Транснефть 159 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Почта России ПАО 1572 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Альфа-Банк 1123 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Счётная палата РФ 460 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
ЭОС Дело СЭД 621 10
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
SAP Business One - SAP B1 58 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Viasat Premium HD 17 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Cisco Systems - Tandberg Movi 4 1
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 7 1
Apple macOS 925 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Cisco Systems - Tandberg Codec 8 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Cisco Systems - Tandberg Codian MSE 3 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Microsoft Exchange 681 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Microsoft SQL Server 793 1
RCNTEC RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 6 1
Fujitsu Primergy CX - Серверное оборудование 6 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Veritas NetBackup Appliance 16 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 1
Microsoft Skype for Business 116 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Соловьев Александр 61 9
Никифоров Николай 1126 3
Белимов Александр 14 2
Ноздрин Алексей 9 1
Кривошеев Евгений 4 1
Липич Григорий 48 1
Строкович Антон 45 1
Демченко Олег 1 1
Сакевич Александр 1 1
Ерохин Алексей 1 1
Максимов Юрий 15 1
Ерин Сергей 14 1
Нурмухометов Артур 12 1
Доценко Алексей 4 1
Данилов Максим 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Фещенко Марина 10 1
Иванов Константин 17 1
Козырев Алексей 270 1
Артемьев Игорь 66 1
Евраев Михаил 222 1
Исмаилов Рашид 47 1
Волин Алексей 113 1
Кравцов Роман 77 1
Носков Константин 201 1
Соколов Алексей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 52
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
Россия - СФО - Новосибирск 1967 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - Кемеровская область 467 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Европа 3752 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Украина 3365 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Ростовская область 862 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Калининградская область 537 2
Россия - Красноярский край - Канск 22 1
Россия - Курская область 338 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - Ачинск 35 1
Россия - Минусинск 25 1
Россия - Южная Сибирь 2 1
Россия - Лесосибирск 28 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
CNews Analytics 1988 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761729, в очереди разбора - 665418.
Создано именных указателей - 46354.
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