Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Западная Сибирь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 128, упоминаний - 144
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Александр 61 9
|Никифоров Николай 1126 3
|Белимов Александр 14 2
|Ноздрин Алексей 9 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Липич Григорий 48 1
|Строкович Антон 45 1
|Демченко Олег 1 1
|Сакевич Александр 1 1
|Ерохин Алексей 1 1
|Максимов Юрий 15 1
|Ерин Сергей 14 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Доценко Алексей 4 1
|Данилов Максим 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Фещенко Марина 10 1
|Иванов Константин 17 1
|Козырев Алексей 270 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Евраев Михаил 222 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Волин Алексей 113 1
|Кравцов Роман 77 1
|Носков Константин 201 1
|Соколов Алексей 121 1
|CNews Analytics 1988 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761729, в очереди разбора - 665418.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761729, в очереди разбора - 665418.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru