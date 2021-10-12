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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россети МРСК Центра ПАО
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
Публикаций - 91, упоминаний - 153
Россети МРСК Центра ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Маковский Игорь 6 6
|Кирюшин Сергей 66 4
|Айвазов Армен 450 4
|Савельев Виталий 41 4
|Окулов Валерий 5 4
|Четвернин Алексей 659 4
|Ливинский Павел 10 3
|Шилов Сергей 63 3
|Новак Александр 19 2
|Путин Владимир 2401 2
|Новиков Евгений 40 2
|Орловский Виктор 268 2
|Мартынов Владислав 101 2
|Михеев Вячеслав 11 2
|Миронов Дмитрий 16 2
|Медведев Дмитрий 1582 2
|Серова Елена 299 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Катрич Алексей 42 2
|Щеканов Александр 8 2
|Нечаев Иван 57 2
|Кутузов Александр 37 2
|Мишустин Михаил 326 1
|Левин Леонид 88 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Чемезов Сергей 131 1
|Гонтарев Павел 70 1
|Борисов Юрий 96 1
|Генс Георгий 72 1
|Мантуров Денис 63 1
|Генс Филипп 31 1
|Берда Тимур 6 1
|Натрусов Артем 136 1
|Эйгес Павел 69 1
|Филатов Андрей 103 1
|Андреев Владимир 80 1
|Земков Сергей 156 1
|Ковалев Александр 156 1
|Шадаев Максут 415 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru