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Россети МРСК Центра ПАО
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра



12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ 1
27.01.2021 «Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов 1
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 2
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 2
22.09.2020 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 1
22.09.2020 Технологии виртуальной и дополненной реальность как инструмент обучения энергетиков 1
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области 2
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
02.12.2019 Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий 4
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса 2
20.09.2019 Как «цифра» преобразует инфраструктуру и эффективность бизнеса 2
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
15.04.2019 Беспилотники «Ростеха» для автоматического контроля состояния ЛЭП прошли испытания 1
07.12.2018 «Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей 1
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 7
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 1
24.05.2018 Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области 2
19.07.2017 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота 1
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании 1
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP 7
01.04.2016 Умное офисное пространство: экономия или обуза? 1
04.02.2016 «МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 5
15.12.2015 ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго» 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
18.12.2014 Сергей Шилов - Рынок ИТ ждет аутрсорсинг, импортозамещение и кадровый голод 1
10.12.2014 Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем 1
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки 1
16.04.2014 «АйДи – Технологии управления»: В ИТ главный ориентир – клиент 2
05.11.2013 СК: Директор «МРСК Центра» нанес ущерб на 880 млн руб. через подконтрольного ИТ-подрядчика 6
20.09.2013 Число бизнес-пользователей фиксированных сервисов МТС в Центральной России увеличилось более чем в 2 раза за год 1
17.04.2013 У председателя Пенсионного фонда появился советник по ИТ 1
28.03.2013 Из «Почты России» увольняется ИТ-директор 1
19.12.2012 «МРСК Центра» оптимизирует систему менеджмента качества с помощью РДТЕХ 4

Публикаций - 91, упоминаний - 153

Россети МРСК Центра ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4360 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8498 11
Software AG & IDS Scheer 166 10
Microsoft Corporation 20951 9
Sciener - Сайнер 25 9
Ростех - Ростехнологии 2293 7
Oracle Corporation 5767 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7731 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7446 5
АйДи - Технологии управления 42 5
Ланит ГК 1500 5
SAP CIS - САП СНГ 808 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 498 4
ГКС - Группа компаний Систематика 244 4
Softline - Софтлайн 1726 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 718 3
OpenText 172 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6179 3
IBM 8627 3
Software AG 170 3
АвтоТрекер 97 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 140 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 3
Крок 1543 3
VK - Mail.ru Group 2806 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
VideoMost - ВидеоМост 195 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 27 2
NEC 1691 2
ESET 1058 2
Ростех - Автоматика Концерн 414 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1587 2
Галактика - Корпорация 702 2
Консист Бизнес Групп 64 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 2
Свемел МВП - Swemel 28 2
SAS Institute 788 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 225 24
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 17
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 200 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4790 12
Почта России ПАО 1766 8
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 25 8
РАО ЕЭС России ПАО 186 6
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 50 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 6
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 34 6
Аэрофлот 613 5
Альфа-Банк 1315 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 5
Россети Ленэнерго 55 5
ТНК-ВР Холдинг 236 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1882 4
СОГАЗ Страховая Группа 60 4
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 4
Почта Банк 302 3
РЖД - Российские железные дороги 1315 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1545 3
Газпром ПАО 741 3
Роснефть НК 418 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 116 3
Интер РАО ПАО 263 3
РТС - Фондовая биржа 317 3
Май - Российская торговая компания 63 3
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 13 3
OTP Group - ОТП Банк 134 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 2
Росгосстрах 219 2
Норникель - Норильский никель 257 2
Ингосстрах СПАО 278 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 405 2
Северсталь ПАО 259 2
РусГидро ПАО 157 2
МТС банк 264 2
ПСБ - Промсвязьбанк 633 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 6
Правительство РФ 2631 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7299 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 803 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 162 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1210 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2333 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1725 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 878 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1094 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 592 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 13 1
Президент Российской Федерации 1708 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 131 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 220 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Правительство Москвы 812 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 44 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 1
Правительство и губернатор Ярославской области 27 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1832 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2723 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2001 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 315 1
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Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 158 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1086 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
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Единый день голосования 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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